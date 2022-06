Mainz – Schillerplatz – Erste Mainzer Entenrampe

Mainz – Weil sich eine Entenfamilie in den Mainzer Fastnachtsbrunnen

verirrt hatte, mussten Polizist:innen des Altstadtreviers ihre

Mc-Gyver-Fähigkeiten (Mc-Gyver, TV-Serienheld der mit Klebeband und

Taschenmesser mehrfach die Welt rettete)unter Beweis stellen.

Am Dienstagnachmittag hat sich eine Entenmama mit ihren acht Küken in den

Mainzer Fastnachtsbrunnen am Schillerplatz verirrt. Wie diese kleine Schar dort

hineingekommen ist, bleibt ihr Geheimnis. Fröhlich schwammen die Kleinen

zunächst ihrer Mama hinterher, waren aber nach einiger Zeit dann doch erschöpft.

Der Weg aus dem Brunnen war über eine hohe Mauer versperrt und auch die Mama

fand keinen richtigen Ausweg. Also alarmierten aufmerksame Tierfreunde die

Polizei. Diese erkannte das Problem sofort und fand nach einigem Überlegen auch

eine Lösung. Eine Rampe musste her. Diese sollte es den Kleinen ermöglichen aus

dem Brunnen zu kommen, aber auch eben wieder hinein. Wie sie es eben selbst

wollten. Mit Hilfe von Mc-Gyver-mäßigen Ideen, Klebeband, einer Getränkekiste

und einigem mehr, wurde kurzerhand eine Rampe gebaut, über die die ganze Familie

jederzeit raus und rein kann. Unterstützt wurde die Polizei beim Bau der ersten

Mainzer Entenrampe von netten und tierlieben Menschen. Ihnen gehört ein großes

Dankeschön.

(Ok, vielleicht ist es nicht die erste Mainzer Entenrampe, aber der Titel ist so

schön!)

Nach Einbruch in zwei Supermärkte – Täter erbeuteten zahlreiche Zigarettenpackungen

Nierstein / Nieder-Olm – Am vergangenen Wochenende wurden gleich zwei

Supermärkte in Nierstein und Nieder-Olm Ziel eines Einbruchs.

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 00:50 Uhr schlugen drei unbekannte

Täter die Haupteingangstür eines Lebensmittelgeschäfts in der Spielbergstraße in

Nierstein ein und verschafften sich so Zutritt zum Ladeninneren. Im

Kassenbereich entwendeten die Täter zahlreiche Zigarettenpackungen, die sie in

etwas auffällig Hellem vom Tatort wegtransportieren. Zur Beschreibung der Täter

ist zum aktuellen Zeitpunkt bekannt, dass allesamt schwarze Ober- und

Unterbekleidung, sowie schwarze Sturmhauben trugen.

In derselben Nacht, nur kurze Zeit später gegen 02:45 Uhr, kam es in Nieder-Olm

zu einer ähnlichen Tat. Auch hier wurden die Türen eines Supermarktes auf dem

Bussolengo-Platz gewaltsam geöffnet und durch unbekannte Täter

Zigarettenpackungen entwendet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es

sich um zwei vollständig schwarz gekleidete Täter, die nach der Tatbegehung mit

einem PKW in Richtung Autobahn davonfuhren.

Ob ein Tatzusammenhang besteht ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten

sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in

Verbindung zu setzen.

Mehrere Brände fordern die Feuerwehr Mainz in der Nacht zum 06.06.2022

In der Nacht vom 05.06. zum 06.06.2022 kam es zu vier Bränden im Bereich der Altstadt und der Neustadt von Mainz. Gegen 3:20 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle der erste Brand an einem Gebäude in der Altstadt gemeldet. 3 Motorräder hatten auf noch bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Das Feuer breitete sich auf die Fassade aus und führte zu einer Verrauchung im Gebäude. Infolgedessen wurden die Wohnungen im Gebäude kontrolliert. An dieser Einsatzstelle waren neben der Löscheinheit der Wache 2 auch das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuerwache 1, das Kleinalarmfahrzeug (FW 2) und die Freiwillige Feuerwehr Stadt mit einem Löschfahrzeug vor Ort.

Noch während die Kräfte in der Altstadt am Arbeiten waren, wurde ein zweites Feuer in der Altstadt gemeldet. Das Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Stadt wurde daraufhin von dem vorherigen Einsatz abgezogen und zu der brennenden Mülltonne entsandt. Zur Unterstützung rückte auch das Tanklöschfahrzeug der Feuerwache 1 an. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Kurz drauf gingen gegen 3:50 Uhr insgesamt 20 Notrufe bei der Feuerwehrleitstelle ein, unter anderem auch aus Wiesbaden, welche ein Feuer in der Neustadt in Mainz meldeten. Hier brannten in einem Hinterhof mehrere Müllcontainer. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Garagendach über, was es erforderlich machte, das Dach mittels Motortrennschleifer zu öffnen. Für die Arbeiten wurde ein Reserve-HLF der Feuerwache 2 in den Dienst genommen und die FF-Stadt erneut zur Einsatzstelle entsandt. Zudem war das Tanklöschfahrzeug der Feuerwache 1 vor Ort.

Während der Arbeiten an den Einsatzstellen in der Neustadt und der Altstadt, wurde ein brennendes Dixi-Häuschen im Bereich der Neustadt gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Bretzenheim übernahm hier die Brandbekämpfung der Toilette.

Aufgrund der Paralleleinsätze und des hohen Einsatzaufkommens wurde gegen 4:15 Uhr eine Wachbesetzung der Feuerwache 1 durch die Freiwilligen Feuerwehren Marienborn und Bretzenheim veranlasst. Diese konnte gegen 6:00 Uhr wieder aufgelöst werden. Die Dauer der Einsätze erstreckte sich teilweise bis in die Morgenstunden.

Ebenfalls im Einsatz war der Rettungsdienst zur Absicherung der Einsatzstellen, sowie die Polizei und der Kriminaldauerdienst mit zahlreichen Kräften.

Die Ursachen, sowie der entstandene Sachschaden sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Sollten Sie Ausfälligkeiten beobachtet haben, melden Sie diese an die nächste Polizeidienststelle.

St. Albansfest Bodenheim 03.06.-06.06.2022:

Bodenheim

Das St. Albansfest in Bodenheim verlief aus polizeilicher Sicht überwiegend ruhig und friedlich. Am Freitag, gegen 22:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch eierwerfende Jugendliche. Es wurde die auf der Hauptbühne spielende Band von Jugendlichen mit Eiern beworfen. Hierbei wurde ein Verstärker getroffen, der hierdurch einen Kurzschluss erlitt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Neben der Sachbeschädigungsanzeige kam es weiterhin zu einer Körperverletzungs- und einer Beleidigungsanzeige. Männliche Heranwachsende gerieten gegen 01:30 Uhr in Streit. Im weiteren Verlauf wurde eine Person geschlagen und es kam zu einer Beleidigung. Am Samstag wurde auf dem Fest eine Diebstahlsanzeige, sowie eine wechselseitige Körperverletzungsanzeige aufgenommen. Gegen 18:00 Uhr wurde einer 13-jährigen am dortigen Autoscooter ein Geldschein aus der Hosentasche entwendet. Der ebenfalls minderjährige Täter konnte ermittelt werden. Gegen 23:45 Uhr kam zu einem Streit und Gerangel am Autoscooter. Die Beteiligten teilten mit, dass sie gegenseitig geschlagen wurden. In Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt wurden auf dem Fest am Samstag Jugendschutzkontrollen durchgeführt und insgesamt 15 Jugendliche kontrolliert. Es wurde ein Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, 4 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt. In der Nacht zum Pfingstmontag wurde ein Weinstand von drei Tätern aufgebrochen und mehrere Flaschen Wein, sowie Wechselgeld, entwendet. Die Täter konnten durch das auf dem Fest tätige Sicherheitsunternehmen festgestellt werden. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Sachbeschädigung in den Weinbergen

Bingen

Gemarkung Dromersheim, ca. 23.05. – 03.06.. In den letzten Tagen wurden bei ca. über 1000 Weinbergspfählen die Hefthaken zugeschlagen beziehungsweise verbogen. Die Geschädigten berichteten, dass es in der Vergangenheit regelmäßig zu Sachbeschädigungen in den Weinbergen kam. Um Hinweise von Zeugen wird gebeten.

Diebstahl von Kennzeichen

Bingen

Bingen, Museumstraße, 27.05., 11:15 Uhr – 12:15 Uhr. Dem Fahrer eines E-Scooters wurde das grüne Versicherungs-Kennzeichen gestohlen. Wer etwas gesehen hat, bitte der Polizei melden.

Fahrraddiebstahl

Bingen

Bingen, Frauenmühlstraße, 05.06., 23:00 Uhr – 06.06., 14:30 Uhr. Im genannten Zeitraum wurde ein gesichertes E-Bike der Marke Riverside entwendet. Es wurde kurzerhand das Vorderrad abmontiert. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen!

Brand in einem Wohnhaus

Uelversheim

Am 07.06.2022, gegen 03:45 Uhr, kam es in der Eimsheimer Straße in Uelversheim zu einem Brand im 2. OG eines dortigen Einfamilienhauses. Die Hauptbrandstelle befand sich in einem dortigen Badezimmer. Der Brand konnte gelöscht werden. Zwei Bewohner des Hauses wurden mit einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Das 2. OG des Hauses ist derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist momentan noch nicht bekannt, ebenfalls nicht die Höhe des entstandenen Sachschadens. Es waren 38 Kräfte der Feuerwehr der VG Rhein-Selz und 4 Polizeibeamte im Einsatz.

Mainz, BAB643 Fahrtrichtung Wiesbaden, Überhöhte Geschwindigkeit und Fahrerflucht

Heidesheim – Am 06.06.2022 gegen 13.28 Uhr ereignete sich auf der BAB 643

in Fahrtrichtung Wiesbaden in Höhe der Anschlussstelle Gonsenheim ein

Verkehrsunfall mit insgesamt 3 beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall

wurden 5 Personen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in die umliegenden

Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die BAB643 in Fahrtrichtung

Wiesbaden für ca. 1 Stunden voll gesperrt werden. Die beteiligten Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von ca. 80000EUR. Zum aktuellen Zeitpunkt befuhr ein

Fahrzeug den linken Fahrsteifen mit einer deutlich höheren, als der zulässigen

Geschwindigkeit von 100km/h. Im weiteren Verlauf kollidierte dieses Fahrzeug mit

einem weiteren Fahrzeug, welches den Fahrstreifen zum Überholen wechselte. Im

Zuge dessen wurde ein drittes Fahrzeug beschädigt, sowie ein Teilstück

Mittelschutzplanke. Hierbei trat auch Öl aus, welches eine Fahrbahnreinigung

erforderte. Ein unfallbeteiligter Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die weiteren

Ermittlungen dauern derzeit an.

Verletztes Kind nach Vollbremsung eines Linienbusses der ORN

Dexheim

Am Freitag, den 03.06.22 gegen 12:20 Uhr, kam es in Dexheim zu einer Vollbremsung eines Linienbusses der ORN, wobei sich ein mitfahrendes Kind leicht verletzte. Der Bus der Linie 662 hatte diverse Kinder der Grundschule in Oppenheim in Richtung Dexheim transportiert. Mitteilungen zufolge sei es während der Fahrt zwischen dem Busfahrer und einem Kind zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, da das Kind keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen habe und diese auch nach Aufforderung nicht aufsetzen wollte. Im weiteren Verlauf habe der Busfahrer das Kind beleidigt und schließlich, in Höhe der Feuerwehr Dexheim, eine Vollbremsung durchgeführt. Hierbei seien mehrere Kinder im Bus umhergeschleudert worden. Ein 7jähriges Kind stieß gegen eine Haltestange und verletzte sich leicht im Gesicht.

Weitere Hinweise zum Vorfall oder dem beteiligtem Busfahrer nimmt die Polizeidienststelle in Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Pkw und Rennrad

Bodenheim

Am Freitag, den 03.06.22 gegen 10:30 Uhr, kam es auf einem Feldweg in Bodenheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw sowie einem Rennrad. Der 23jährige Rennradfahrer befuhr einen parallel zu Laubenheimer Straße verlaufenden Feldweg von Bodenheim in Richtung Laubenheim. Der 32jährige Fahrer eines Opel Mokka befuhr zu gleicher Zeit, einen weiteren Feldweg, um auf die Laubenheimer Straße einzufahren. An der Einmündung beider Feldwege übersah der Pkw-Fahrer den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Rennradfahre und es kam zum Zusammenstoß. Der Rennradfahrer stürzte über die Motorhaube des Pkw. Hierbei erlitt er diverse Prellungen, sowie Schürfwunden. Am PKW entstand durch den Zusammenstoß ein Blechschaden im Bereich des vorderen rechten Kotflügels, sowie der Motorhaube. Der Rennradfahrer musste zwecks weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht werden.

Verkehrsunfallflucht

Sprendlingen, Europastraße

03.06.2022 – 08:44 Uhr

Zur genannten Zeit befuhr der unfallbeteilgte PKW zunächst die Kreuznacher Straße und im Anschluss die Europastraße in Fahrtrichtung L400 in Sprendlingen, als plötzlich ein LKW aus einer Firmenausfahrt auf die bevorrechtigte Straße auffuhr, ohne dem bevorrechtigten PKW die Vorfahrt zu gewähren. Der PKW-Fahrer musste ausweichen und kollidierte letztendlich mit einem am Straßenrand befindlichen Leitpfosten. Der PKW-Fahrer bleibt unverletzt. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zum unfallbeteilgte LKW können an die unten genannte Dienststelle mitgeteilt werden.