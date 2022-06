Heidelberg: Einbrecher leisten Widerstand gegen Festnahme

Heidelberg (ots) – Am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 01 Uhr leisteten zwei

Einbrecher im Alter von 17 und 22 Jahren Widerstand bei derer Festnahmen,

nachdem sie in eine Gaststätte in der Kleinschmidtstraße eingebrochen waren.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die beiden vermummten Männer und verständigte

die Polizei, als sie ihm durch deren verdächtiges Verhalten auffielen. Nachdem

eine Polizeistreife an der Örtlichkeit eintraf, ergriffen die Beiden umgehend

die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie jedoch eingeholt und einer

Personenkontrolle unterzogen werden.

Während der Flucht versuchten sich die Beiden von ihren Handschuhen sowie einer

„Sturmhaube“ zu entledigen, was von den Beamten aber nicht unbemerkt blieb.

Im Laufe der Kontrolle wurden die zwei Tatverdächtigen immer aggressiver,

weshalb ihnen Handschließen angelegt werden sollten. Hierbei kam es zu

Beleidigungen und Widerstandshandlungen unter anderem in Form von Tritten gegen

die Polizisten.

Bei der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten schließlich eine geringe

Menge Marihuana sowie ein Handy auf, welches ersten Ermittlungen zufolge aus

einem Diebstahl stammt.

Nachdem die strafprozessualen Maßnahmen auf der Dienststelle abgeschlossen

waren, durften die Beiden gehen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die zwei Männer in der Kleinschmidtstraße das

Fenster einer Gaststätte aufhebelten und hieraus Bargeld entwendeten. Sie

gelangen nun zur Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, dem

unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln sowie dem tätlichen Angriff auf

Vollstreckungsbeamte.

Heidelberg: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Mann wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls u.a.

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat beim Amtsgericht Heidelberg einen

Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Tatverdächtigen erwirkt. Dieser steht im

dringenden Verdacht, am frühen Samstagmorgen Diebstähle aus zwei Gebäuden in

Eppelheim begangen zu haben. Zudem soll er im Besitz einer kleinen Menge

Rauschgifts gewesen sein.

Der Tatverdächtige soll sich am 04.06.2022 zwischen 00.30 Uhr und 04.00 Uhr

zunächst unerlaubt Zugang zu einem Wohngrundstück in Eppelheim verschafft und

aus der dortigen Garage ein Fahrrad, Gartengeräte und Werkzeuge entwendet haben.

Im Anschluss soll er im Erdgeschoss eines nahegelegenen Doppelhauses gewaltsam

die Terrassentür aufgedrückt haben und anschließend in die Wohnräume

eingedrungen sein. Nachdem er im Wohnzimmer und im Flur mehrere Schränke

durchwühlt hatte, wurden die Bewohner des Anwesens auf den Eindringling

aufmerksam und entdeckten diesen in ihrem Wohnzimmer. Der Tatverdächtige

flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Durch eine Polizeistreife konnte der 26-Jährige kurz darauf im Rahmen einer

sofortigen Fahndung in der Hauptstraße in Eppelheim erkannt und vorläufig

festgenommen werden. Dabei trug der Tatverdächtige die Basecap, die er in dem

Doppelhaus entwendet hatte, auf dem Kopf. Zudem führte er das Fahrrad, die

Gartengeräte sowie die Werkzeuge, welche er sämtlich aus der Garage entwendet

hatte, mit sich. Eine Durchsuchung des alkoholisierten Mannes förderte

schließlich noch drei Gramm Marihuana zutage.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde beim Amtsgericht Heidelberg ein

Haftbefehl gegen den Beschuldigten erwirkt. Dieser wurde am Sonntag, dem

05.06.2022, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Nach Erlass, Eröffnung und

Invollzugsetzung des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe

Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg-Altstadt: Unbekannte greifen alkoholisierten 30-Jährigen an und rauben diesen aus; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag hielt sich ein

30-jähriger Mann in der Hauptstraße in Heidelberg auf und konsumierte in der

Fußgängerzone alkoholische Getränke. Zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr gesellten

sich zwei unbekannte Männer zu ihm. Kurz darauf suchten diese gemeinsam mit dem

30 Jahre alten Mann eine bislang nicht bekannte Seitenstraße auf. Dort griffen

die beiden Unbekannten den alkoholisierten 30-Jährigen offenbar unvermittelt an

und brachten diesen mit Faustschlägen zu Boden. Schließlich kamen weitere Männer

dazu, welche die beiden Unbekannten bei dem körperlichen Angriff auf den

30-Jährigen unterstützt haben sollen. Nachdem die Unbekannten mehrere

Wertgegenstände, unter anderem das Mobiltelefon, an sich genommen hatten,

flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen

Stehlgutschadens ist bislang nicht bekannt. Das Raubdezernat der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Der leicht verletzte 30-Jährige konnte lediglich von den beiden Männern, die

sich anfänglich zu ihm setzten, eine Personenbeschreibung abgeben:

Beide männlich, ca. 20-25 Jahre alt, normale Körperstatur, ohne Bart. Einer der

Männer soll krauses Haare gehabt haben. Vermutlich trugen die Tatverdächtigen

schwarze und/oder rote Bekleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder der genauen

Tatörtlichkeit geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Heidelberg-Pfaffengrund: Unbekannter belästigt 23-Jährige in der Regionalbahn – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Ein unbekannter Täter belästigte am

Montagnachmittag in der Regionalbahn zwischen Heidelberg und Edingen eine

23-jährige Frau. Die junge Frau befand sich gegen 16.30 Uhr der Regionalbahn 68

von Heidelberg in Richtung Frankfurt. Zwischen den Haltestellen

Heidelberg-Pfaffengrund und Edingen berührte ein unbekannter Mann, der sich in

der Bahn neben die Frau gesetzt hatte, die 23-Jährige zunächst am Oberschenkel.

Die junge Frau drehte sich daraufhin von dem Unbekannten weg und rückte weiter

in Richtung Fenster. Wenig später berührte der Mann erneut den Oberschenkel der

Frau und schob anschließend seine Hand mit kräftigem Druck in Richtung deren

Intimbereich. Dabei hatte er seine Jacke über die Hand gelegt, um die Tat zu

verbergen. Als die 23-Jährige ihre Abneigung hiergegen zum Ausdruck gebracht

hatte, stand der Unbekannte auf, entschuldigte sich und verließ an der

Haltestelle Neu-Edingen die Bahn.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 35 Jahre alt

Ca. 170 cm groß

Schwarzafrikanisches Erscheinungsbild

Schwarze, bis zu den Schultern reichende Rasta-Locken

Trug ein weißes Tuch über den Locken

War bekleidet mit weißem T-Shirt und blauer Jacke

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem

unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Heidelberg: Verkehrsunfall mit Totalschaden – Fahrer alkoholisiert

Heidelberg (ots) – Dem Alkohol zugesprochen hatte ein 20-jähriger Mann, der am

Sonntagmorgen um 06.00 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Straße Am Götzenberg

bergabwärts befuhr und vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von

der Fahrbahn abkam. Er geriet hierbei in die Leitplanke, die sich im weiteren

Verlauf ins Fahrzeuginnere bohrte, den Fahrer aber glücklicherweise nicht

verletzte. Das Fahrzeug musste durch die Feuerwehr aus der Leitplanke

herausgeschnitten werden. Es entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Der

Fahrer wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,24 Promille auf. Er musste auf

dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Da für ihn als Fahrzeugführer unter 21

Jahren ein Alkoholverbot gilt, wird der Unfall möglicherweise auch

führerscheinrechtliche Konsequenzen haben.

Heidelberg: Taxi geht in Flammen auf – Totalschaden

Heidelberg (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am

frühen Montagmorgen gegen 03.45 Uhr ein mit einem Fahrer und drei Fahrgästen

besetztes Taxi auf der B 37 in Höhe des Karlstors in Brand. Die Insassen, die

zunächst komische Geräusche aus dem Motorraum wahrgenommen hatten, konnten sich

noch selbst in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Das Taxi brannte

jedoch vollständig aus. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 30.000 Euro

belaufen.

Heidelberg-Schlierbach: Falschfahrer verursacht Unfall, Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger mit

seinem Porsche die Schlierbacher Landstraße in Fahrtrichtung Heidelberg, als ihm

in Höhe von Am Gutleuthofhang eine dunkle Limousine auf seiner Fahrspur entgegen

kam. Der Porsche Fahrer wich aus und stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine

Steinmauer. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Verletzt

wurde niemand. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche

Hinweise zu der dunklen Limousine geben können werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-991700 in

Verbindung zu setzen.

A5/Heidelberg: Mit Alkohol und Drogen im Straßenverkehr unterwegs

A5/Heidelberg (ots) – Am Freitagabend, gegen 21.50 Uhr, wurde über den Notruf

mitgeteilt, dass sich auf der A5 in Richtung Süden, etwa auf Höhe Heidelberg ein

massiv schlagenlinienfahrender PKW befindet. Das genannte Fahrzeug konnte im

Rahmen der Fahndung mit einer 36-jährigen Fahrerin festgestellt werden. Die

Fahrerin wurde von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die

Beamten zunächst einen leichten Alkoholgeruch fest. Im weiteren Verlauf

bemerkten die Beamten außerdem deutliche Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum.

Ein Drogentest bestätigte den Eindruck und reagierte positiv auf Kokain,

Benzodiazepin und Opiate. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Durchsuchung

des PKWs konnten die Beamten weiteres Betäubungsmittel auffinden. Auf der

Dienstelle wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Gegen sie wird nun wegen

Fahren unter Drogeneinfluss und wegen dem Besitz von Betäubungsmittel ermittelt.

Sie muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Heidelberg: Betrunkene Radfahrerin fährt Schlangenlinien

Heidelberg (ots) – In der Nacht zum Samstag, gegen 03.25 Uhr, unterzog eine

Streife eine 25-jährige Radfahrerin in den Neckarstaden einer Verkehrskontrolle.

Die Radfahrerin stellte durch ihre unsichere Fahrweise, Schlangenlinien über die

halbe Fahrbahn, eine Gefährdung für sich und andere Verkehrsteilnehmer dar. Im

Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch und eine

verwaschene Aussprache. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen

Wert von über 1,6 Promille. Die Fahrerin musste die Beamten daraufhin zu einer

Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Es erfolgte eine Meldung an die

Führerscheinstelle, die Fahrerin muss mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen

rechnen.