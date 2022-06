Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher wegen Verdachts der räuberischen Erpressung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

16-jährigen Jugendlichen erlassen.

Der Tatverdächtige soll sich auf einer Dating-Plattform als Frau ausgegeben

haben und so in Kontakt mit einem 22-Jährigen getreten sein und diesen unter dem

Vorwand eines Dates am Montagabend zu seiner Wohnanschrift gelockt haben.

Als der 22-Jährige gegen 20:50 Uhr im Glauben, nun seine Dating-Partnerin zu

treffen, die Wohnung des tatverdächtigen 16-Jährigen betrat, soll dieser ihm mit

der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte soll dadurch zu Boden

gegangen sein. Anschließend soll ihn der Tatverdächtige aufgefordert haben, ihm

Geld zu übergeben.

Aus Angst vor weiterer Gewalteinwirkung soll der 22-Jährige seine Geldbörse

ausgehändigt und der Tatverdächtige daraus 20 Euro Bargeld entnommen haben.

Anschließend soll der Geschädigte die Geldbörse wieder zurückerhalten haben.

Umgehend verließ der Leichtverletzte die Wohnung und alarmierte die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch nahmen den 16-Jährigen kurz darauf an

seiner Wohnanschrift fest und überstellten ihn der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg.

Am Dienstag wurde der Jugendliche der Ermittlungsrichterin des Amtsgericht

Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg

Haftbefehl, eröffnete diesen und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der

Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diesel aus geparkten Lastwagen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend und

Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter in Hockenheim aus zwei geparkten

Lastwagen eine größere Menge Dieselkraftstoff. Unbekannten hebelten an den zwei

Lkw, die auf einem Abstellplatz in der Straße „Im Auchtergrund“ abgestellt

waren, die Tankdeckel auf und entwendeten daraus 1.400 Liter Diesel. Der

entstandene Schaden wird auf über 2.800 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim,

Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Schule

St. Leon-Rot (ots) – Zwischen Sonntag und Montag randalierten ein oder mehrere

bislang unbekannte Täter auf dem Gelände einer Schule in der Straße „Im Schiff“

und zerstörten mehrere Bienenkästen, einen Stuhl und rissen Blumen aus den

Beeten. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier

Wiesloch sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und

bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Dielheim-Balzfeld: Auto zerkratzt; hoher Schaden; Zeugen gesucht

Dielheim-Balzfeld (ots) – Einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro hinterließ

ein bislang unbekannter Täter an einem grau-blau-metallic-farbenen Ford Fiesta,

der zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 13.30 Uhr in der Straße „Im

Brennthaus“, in Höhe des Anwesens Nr. 26 im Ortsteil Balzfeld abgestellt war.

Die gesamte Beifahrerseite des Fahrzeuges war von vorne bis hinten mit einem

unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Zeugen setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in

Verbindung.

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der A6; Unfallverursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmittag, gegen 14:30 Uhr

fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der A 6 zwischen dem

Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Schwetzingen/ Hockenheim.

Etwa drei Kilometer nach der Rastanlage „Hockenheim-Ring“ kam er nach links von

der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke.

Durch den Unfall wurden vier Elemente der Schutzplanke beschädigt.

Der Unfallverursacher bremste nach dem Aufprall stark ab und hielt im Bereich

der Unfallstelle an. Anschließend fuhr er, ohne seiner Feststellungspflicht

nachgekommen zu sein, weiter.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei bei dem Fluchtfahrzeug von

einem Pkw oder Lkw („Sprinterklasse“) aus.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der

Telefonnummer 06227 35826-0 in Verbindung zu setzen.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Kleinstunfall mit 32.000 Euro Schaden; Unfallverursacher setzt seinen hochmotorisierten Firmenwagen in die Leitplanke

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Pfingstmontag, gegen 20:30 Uhr, fuhr ein

22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes-Benz AMG C63 auf der

Kopernikusstraße. Beim Rechtsabbiegen auf die L 723 in Richtung Rauenberg verlor

er die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Firmenwagen und prallte gegen die

Leitplanke.

Der Schaden an seinem AMG C63 wird auf circa 30.000 Euro beziffert. An der

Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Dielheim: Eingangstür mit Backstein eingeworfen; Zeugen gesucht

Dielheim (ots) – Am helllichten Montagnachmittag warf ein bislang unbekannter

Täter einen Backstein gegen die Glasscheibe der Eingangstür eines

Parkettbetriebes in der Rudolf-Diesel-Straße und flüchtete anschließend.

Ob es sich bei dem Backsteinwurf um einen Einbruchsversuch oder lediglich um

eine Sachbeschädigung handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich ein vermummter Mann zwischen 15.45-16.30

Uhr in verdächtiger Weise in der Nähe des Anwesens „herumgetrieben“ haben.

Zeugen, die etwas über den unbekannten Mann wissen, oder die Hinweise zur Tat

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Wiesloch: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Am Pfingstsamstag wurde ein Ford S-Max von einem unbekannten

Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt, der zwischen 11 Uhr

und 11.30 Uhr auf dem TOOM-Parkplatz „Am Schwimmbad“ abgestellt war. Dabei

entstand ein Sachschaden von über 2.000.- Euro. Am Samstagvormittag war auf dem

Parkplatz des Baumarktes „viel los“ weshalb der Unfall von Zeugen beobachtet

worden sein könnte. Diese Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Walldorf: Unfallflucht auf Kinoparkplatz; Zeugen gesucht

Walldorf (ots) – Am Pfingstmontag wurde ein Opel Adam von einem unbekannten

Autofahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt, der zwischen 16.40

Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkplatz des Luxor-Filmpalasts in der Impexstraße

abgestellt war. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.000.- Euro. Zeugen,

die Hinweise zum Unfall bzw. zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall, Pkw kommt von der Fahrbahn ab; drei Verletzte; keine Lebensgefahr

Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagmorgen, kurz vor 8

Uhr, fuhr eine 28-jährige Fahrerin eines Pkw VW auf der Seckenheimer Straße (K

4138) von Neckarhausen kommend in Richtung Mannheim-Seckenheim.

Kurz nach dem Ortsausgang Neckarhausen kam die Autofahrerin nach rechts von der

Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und kam im angrenzenden Feld zum Stehen.

Hierbei befand sich das Auto kurzzeitig in der Luft, bevor es auf dem Feldboden

aufschlug.

Nach polizeilichen Ermittlungen können bei der 28-jährigen Fahrerin Alkohol-/

Drogenbeeinflussung oder sonstige Beeinflussungen als Unfallursache

ausgeschlossen werden. Vermutlich war die Fahrerin kurzzeitig abgelenkt.

Im Fahrzeug befanden sich auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank noch zwei

weitere Insassen. Die 28-jährige Fahrerin sowie ihre 53-jährige Mitfahrerin, die

sich auf der Rückbank befand, wurden verletzt. Ein Notarzt führte an der

Unfallstelle die Erstversorgung durch. Die beiden Frauen kamen anschließend mit

Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus. Der 58-jährige Beifahrer verletzte

sich ebenfalls leicht, eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war nicht

erforderlich. Lebensgefahr bestand bei keinem der Insassen.

Die Feuerwehr Ilvesheim sperrte für die Dauer von einer Stunde die Fahrbahn in

beide Richtungen.

An dem allein beteiligten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden mit einem

Schaden von circa 10.000 Euro. Das Auto wurde durch eine Abschleppfirma aus dem

Feld gezogen und abtransportiert.

Zuzenhausen/Meckesheim: Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs; Auto nicht zugelassen

Zuzenhausen/Meckesheim (ots) – Auf dem Weg zum Nachtdienst am Montagabend hatte

ein Polizeibeamter seinen Blick bereits so geschärft, das ihm gegen 18.40 Uhr in

der Hoffenheimer Straße bei einem entgegenkommenden Auto mit Pforzheimer

Kennzeichen auffiel, dass das Kennzeichen entstempelt war.

Nachdem er das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim verständigt hatte,

dieeine Streife zur Unterstützung schickten, fuhr der Beamte, der sich nun

eigens dafür in den Dienst versetzte, dem verdächtigen Fahrzeug hinterher.

Offenbar schwante dem Autofahrer, wie sich später herausstellte, ein 30-Jähriger

aus Meckesheim, nichts Gutes, sodass er versuchte, dem „zivilen Polizeibeamten“

davonzufahren. Allerdings kam nur bis zum Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr

Meckesheim „Im Brühl“, wo er sein Auto abstellte und sich hinter einem Lkw

versteckte. Der Mann hatte jedoch die Rechnung ohne den Wirt, bzw. den

Polizeibeamten gemacht, der ihn in seinem Versteck aufspürte und bis zum

Eintreffen einer Unterstützungsstreife des Polizeireviers Neckargemünd

festhielt.

Wie sich nun herausstellte, hatte der Polizeibeamte den richtigen Riecher. Bei

der Überprüfung wurde festgestellt, dass die entstempelten Kennzeichen falsch

waren und nicht zu dem Fahrzeug des 30-Jährigen gehörten. Woher die Kennzeichen

stammen, bedarf noch weiterer Ermittlungen.

Zudem stand der Mann unter Drogen. Ein erster Test bestätigte den Verdacht auf

Cannabis- und Kokain-Beeinflussung, was eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Zu guter Letzt muss sich der 30-Jährige auch noch wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis verantworten, die ihm bereits seit geraumer Zeit dauerhaft

entzogen ist.

Die Ermittlungen des Polizeirevier Sinsheim dauern an.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand auf Westtangente / B38 – Fahrbahnsperrung aufgehoben, Brand gelöscht

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 10 Uhr wurde in Mitten der Kreuzung

Westtangenete / B38 ein brennender LKW gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen

platzte während der Fahrt ein Reifen des Anhängers, der letztlich in Flammen

aufging. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Fahrer

des LKW blieb unverletzt. Am Anhänger, der abgeschleppt werden musste, entstand

ein Schaden von mindestens 15.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen musste der

Streckenabschnitt rund um den Einsatzort zeitweise komplett gesperrt werden. Der

Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der betroffene Anhänger wurde mittlerweile

beseitigt und die Fahrbahn gereinigt.

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Werksgelände – Wer kann Hinweise geben?

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag

verschafften sich mehrere Unbekannte Zutritt auf ein Werksgelände in der

Lempenseite. Der Sicherheitsdienst wurde dabei um 1:35 Uhr auf Verdächtiges

aufmerksam und alarmierte das Polizeireviers Wiesloch. Eine sofortige Absuche

des Geländes nach den Einbrechern verlief allerdings ohne Erfolg – diese waren

bereits geflüchtet. Offenbar hatten die Unbekannten es auf mehrere Kabeltrommeln

auf dem Gelände abgesehen, deren Diebstahl dank der schnelleren Alarmierung aber

scheiterte. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nun nach Zeugen, die

weitere Hinweise geben oder Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten,

sich unter 06222 57090 an das Polizeirevier Wiesloch zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Meldungen vom Wochenende

Hockenheim: Sperrung der A 6 in Fahrtrichtung Süden nach Unfall von Motorradfahrer – PM Nr. 2

Hockenheim (ots) – Am Sonntagnachmittag, gg. 15:15 Uhr, kam es auf der BAB 6 in

Fahrtrichtung Heilbronn, kurz vor dem Autobahndreieck Hockenheim, zu einem

schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand fuhr ein 57-Jähriger, welcher in Begleitung von mehreren

weiteren Motorradfahrern unterwegs gewesen war, mit seiner Harley-Davidson

aufgrund von Unachtsamkeit ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Opel auf. Der

Motorradfahrer wurde hierbei von seinem Fahrzeug geschleudert und kam auf dem

linken Fahrstreifen zum Liegen. Er zog sich schwere, jedoch nicht

lebensgefährliche, Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in

ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Die 24-jährige Opelfahrerin blieb

unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat der Verkehrsdienst

Walldorf übernommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.200 Euro geschätzt. Das Motorrad war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten teilweise beide Fahrstreifen gesperrt

werden. Es bildete sich ein Rückstau von ca. 4 km.

Plankstadt: Unfall zwischen Fußgängerin und E-Rollerfahrer; eine Person leicht verletzt – Zeugen gesucht

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen, kurz vor 09:00 Uhr, kam

es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein

E-Rollerfahrer befuhr die Friedrichstraße, als eine Fußgängerin mit ihrem Hund

gerade die Fahrbahn überquerte. Die Fußgängerin übersah hierbei den

E-Rollerfahrer und es kam zum Verkehrsunfall. Die 71-jährige Fußgängerin wurde

durch Zusammenstoß lediglich leicht verletzt.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet hatten, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer 06202 2880 in Verbindung zu setzen.

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis / BAB 6: Sieben leicht verletzte Personen nach Auffahren auf Unfallstelle

St. Leon-Rot (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.40 Uhr, fuhr ein

37-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter, auf der BAB 6 in Fahrtrichtung

Mannheim kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf, in eine abgesicherte Unfallstelle.

Vor Ort waren bereits ein Streifenwagen sowie ein Krankentransportwagen und

sicherten einen verunfallten Mercedes ab. Der Sprinter-Fahrer erkannte die

Situation zu spät und kollidierte mit dem Streifenwagen. Durch den Aufprall

wurde der Streifenwagen in den Krankentransportwagen geschleudert. Bei dem

Unfall wurden die beiden Insassen des Sprinters, die Besatzung des

Streifenwagens, die Besatzung des Krankentransportwagens und eine darin

befindliche 21-Jährige, die nach dem Wildunfall behandelt wurde, leicht

verletzt. Während der Unfallaufnahme und zur anschließenden Fahrbahnreinigung

wurden zwei der insgesamt drei Fahrspuren gesperrt. Alle beteiligten Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Um 07.20 Uhr waren

die Reinigungsmaßnahmen beendet und alle Fahrstreifen konnten wieder frei

befahren werden. Aufgrund der geringen Verkehrsdichte kam es zu keinem

nennenswerten Rückstau.

Schwetzingen: Pkw beschädigt; beide Außenspiegel abgeschlagen – Zeugen gesucht

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend, kurz nach 23:00 Uhr,

wurde auf dem Parkplatz des BiM-Marktes in der Carl-Benz-Straße ein Pkw der

Marke Porsche beschädigt. Hierbei wurden beide Außenspiegel abgeschlagen.

Durch die Sachbeschädigung entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer

06202 2880 in Verbindung zu setzen.