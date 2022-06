Mannheim-Innenstadt: Zeuge nimmt Exhibitionisten fest und übergibt diesen der Polizei

Mannheim (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge hinderte am Montagabend gegen 18:30 Uhr

im Friedrichspark einen Exhibitionisten an der Flucht und übergab diesen der

Polizei. Der 72-jährige Mann entblößte in einem Gebüsch sein Geschlechtsteil und

fing an, sich selbst zu befriedigen, als er durch den Zeugen auf die Tat

angesprochen wurde. Umgehend versuchte der 72-Jährige mit seinem Fahrrad die

Flucht zu ergreifen, woran er durch den Zeugen gehindert wurde. Der 72-Jährige

zog daraufhin ein Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte dem Zeugen damit

ins Gesicht. Dennoch konnte der Täter an der Flucht gehindert und den

alarmierten Polizeibeamten übergeben werden. Nachdem die strafprozessualen

Maßnahmen auf dem Polizeirevier abgeschlossen waren, durfte der Tatverdächtige

gehen. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Mannheim/Heidelberg: Schwerpunktkontrollen Autoposing

Mannheim/Heidelberg (ots) – Über die Pfingsttage führten die Spezialisten der

Verkehrspolizei beim Polizeipräsidium Mannheim in den Stadtgebieten von Mannheim

und Heidelberg schwerpunktmäßige Kontrollmaßnahmen hinsichtlich des sogenannten

Autoposings durch. Im Zeitraum von Samstag, 04.06.2022 bis Pfingstmontag,

06.06.2022 kontrollierten die Beamten der Ermittlungsgruppe „Poser“ jeweils bis

in die frühen Morgenstunden insgesamt 67 Fahrzeuge und 97 Personen. Während der

Kontrollmaßnahmen waren erneut zahlreiche Fahrzeugführer mit ihren PS-starken

Fahrzeugen unterwegs und verursachten damit in den dicht bebauten Innenstädten

ohrenbetäubenden Lärm.

Die Besamten stellten 20 Fahrzeuge fest, bei denen aufgrund technischer

Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei neun Fahrzeugen waren die

Veränderungen derart gravierend, dass sie sichergestellt und zur Erstellung

eines Gutachtens einem Sachverständigen vorgeführt werden mussten. Bei den

Veränderungen handelte es sich zum überwiegenden Teil um Modifizierungen an der

Abgasanlage, Änderungen an Fahrwerk und Bereifung sowie Veränderungen von

Beleuchtungseinrichtungen.

Die Kontrollen wurden nach ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt.

Nachfolgende weitere Feststellungen wurden dabei getroffen:

Ein Fahrzeugführer war mit dem Auto unterwegs, ohne im Besitz

der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein

der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein 2 Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen

4 Fälle Verursachens unzulässigen Lärms

5 Autofahrer benutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt

1 Fahrer hatte den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht

angelegt

angelegt 4 Verstöße wegen Falschparkens

12 Mängelberichte wegen geringfügiger Mängel am Fahrzeug

Die Maßnahmen sind ein wichtiger Beitrag der Polizei zur nachhaltigen Steigerung

der Verkehrssicherheit und werden insbesondere während der Sommermonate intensiv

fortgeführt.

Mannheim-Waldhof: Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis; Fahndung nach Fahrer; Auto ohne Versicherungsschutz; beide beteiligten Autos Totalschaden mit insgesamt 20.000 Euro; Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots) – Am Sonntagmorgen, kurz nach 7 Uhr, fuhr der Fahrer

eines Daimler-Benz auf der Karl-Feuerstein-Straße vom Kreisel Speckweg kommend.

In der Rechtskurve kam er möglicherweise aufgrund von nicht angepasster

Geschwindigkeit nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit einem

entgegenkommenden BMW Countryman One zusammen. Der entgegenkommende 46-jährige

Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam später mit einem

Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus.

Beim Gespräch noch an der Unfallstelle, zwischen den beiden Unfallbeteiligten,

gab der Unfallverursacher vor Eintreffen der Polizei an, dass er keine

Fahrerlaubnis hat. Er verließ daraufhin zu Fuß die Unfallstelle, um angeblich

seine „Ehefrau, die Halterin des Autos ist, zu verständigen“. Er kam nicht mehr

zurück. Zuvor hatte er sich mit einem Passanten in türkischer Sprache

unterhalten.

Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten bis heute nicht

zu dem flüchtigen Fahrer. Nach bisherigen Ermittlungen ist auch die Halterin

„nach unbekannt verzogen“ und derzeit auch noch nicht polizeilich greifbar.

Da für den Mercedes-Benz seit mehreren Monaten kein Versicherungsschutz mehr

besteht, ist nicht auszuschließen, dass der BMW-Fahrer auf seinem Schaden mit

etwa 10.000 Euro und seinen sonstigen Forderungen „sitzen bleibt“.

Der Daimler-Benz wurde polizeilich sichergestellt und wird auf Spuren, die zu

dem flüchtigen Fahrer führen können, untersucht.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Mann, 35 bis 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, sprach in türkischer Sprache,

circa 175 cm groß, Vollbart, helle Augen. Bei dem Fahrzeug mit zuletzt

Mannheimer-Kennzeichen handelt es sich um einen Pkw Daimler-Benz, C 220,

BlueTec, silberfarben.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem

Verkehrsdienst Mannheim (Verkehrsunfallflucht-Ermittler) unter der Telefonnummer

0621 174 4222 in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Friesenheimer Insel: Einbruch auf Firmengelände – Zeugen gesucht

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 12:30

Uhr, und Sonntag, 12:20 Uhr, auf einem Firmengelände in der

Rudolf-Diesel-Straße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das auf dem

Firmengelände befindliche Bürogebäude ein, durchsuchten einen der Räume und

entwendeten aus einem Aktenschrank eine Geldkassette. Wie hoch der Sach-, sowie

der Diebstahlschaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu

melden.

Mannheim-Waldhof: Einbruch in Baumarkt – Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Waldhof (ots) – Eingebrochen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag

gegen 02:45 Uhr in einen Baumarkt in der Waldstraße. Bislang unbekannte Täter

öffneten gewaltsam eine Tür des Gebäudes. Ob die Täter das Gebäude betraten und

etwas entwendeten oder ob sie durch die Alarmauslösung von ihrem Vorhaben

absahen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Durchsuchung des

Baumarktes konnten keine Personen festgestellt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, unter der Telefonnummer 0621-777690, zu

melden.

Mannheim-Waldhof: 19-Jähriger ohne Führerschein auf gestohlenem Roller unterwegs

Mannheim-Waldhof (ots) – Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen

kontrollierte am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr den Fahrer eines Rollers in

der Altrheinstraße. Der 19-Jährige konnte weder eine gültige Fahrerlaubnis, noch

Fahrzeugpapiere für den laut eigenen Angaben kürzlich erworbenen Roller

vorweisen. Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser als gestohlen

gemeldet worden war. Ebenso bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem

Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen

wurde.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen ermittelt nun wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Hehlerei gegen

den 19-Jährigen.

Mannheim-Lindenhof: Am vergangenen Wochenende mehrere PKW zerkratzt – Zeugen sowie weitere Geschädigte gesucht

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich Lindenhof

zu diversen Sachbeschädigungen an geparkten PKW:

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch einen oder mehrere

unbekannte Täter mindestens zwei in der Rheinparkstraße abgestellte PKW mit

einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden an dem Volkswagen sowie

dem BMW wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 10:00 Uhr, wurden zumindest

acht am Stephanienufer geparkte PKW mittels eines unbekannten Gegenstandes an

unterschiedlichen Stellen zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa

9.000 Euro geschätzt. Ebenfalls in der Nacht von Samstag, 23:30 Uhr, auf Sonntag, 18:00 Uhr, wurde

wiederum ein in der Rheinaustraße, Höhe Hausnummer 15, abgestellter Ford mittels

unbekannten Gegenstandes in Höhe der Beifahrertür zerkratzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen zum Verursacher

aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist ebenfalls

Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Geschädigte, sowie Zeugen, die Hinweise auf

den oder die Verursacher geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer

0621 83397-0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Mannheim-Innenstadt: Zu schnell auf regennasser Fahrbahn / Aquaplaning-Unfall

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Sonntag, gegen 18:50 Uhr befuhr ein 21-jähriger

Verkehrsteilnehmer mit seinem Chevrolet den Parkring. Vermutlich aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit kam er auf Höhe des Quadrates B7, auf regennasser

Fahrbahn, ins Schleudern. Der Mann kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und

kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem abgestellten E-Roller. Der

E-Roller wurde durch den Aufprall auch noch auf ein weiteres geparktes Fahrzeug

geschleudert. Der Verursacher blieb unverletzt, sein Beifahrer wurde leicht

verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 40.000EUR.

Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit / Aquaplaning

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Sonntag, gegen 10:15 Uhr, kam es auf der B38a, in

Fahrtrichtung Feudenheim, zu einem Verkehrsunfall. Aufgrund der schlechten

Witterung und einer daran nicht angepassten Geschwindigkeit erkannte die

26-jährige Fahrerin eines Pkw’s die Abfahrt auf die Ludwigshafener Straße zu

spät, kam ins Rutschen und geriet in die dortige Grünfläche. Weiterhin wurde der

Seat der Verkehrsteilnehmerin auf die Leitplanke getragen und überschlug sich.

Die Fahrerin selbst konnte sich noch aus dem Fahrzeug befreien. Am Pkw entstand

vermutlich Totalschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Die Unfallverursacherin wurde

sicherheitshalber zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

Mannheim-Luzenberg: Zwei Schwerverletzte nach Unfall in der Sandhofener Straße

Mannheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr geriet die 59-jährige

Fahrerin eines Ford KA bei regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht

angepasster Geschwindigkeit in der Sandhofener Straße ins Schleudern und

prallte, nachdem sie einen geparkten Opel Astra touchiert hatte, zunächst gegen

einen Hochspannungsmast. Im weiteren Verlauf touchierte sie einen ebenfalls

geparkten Seat bevor ihr Wagen zum Stehen kam. Sowohl die Unfallverursacherin,

als auch ihre 18-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und

zur Behandlung in Mannheimer Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden dürfte

sich auf ca. 11.000 Euro belaufen. Der Straßenbahnverkehr war während der

Unfallaufnahme für knapp 1,5 Stunden unterbrochen, weshalb die RNV für den

Zeitraum einen Schienenersatzverkehr einrichtete.

Mannheim-Käfertal: Betrunken und mit ausgeschriebenem Fahrzeug unterwegs

Mannheim (ots) – Am späten Samstagabend, gegen 23.50 Uhr, kontrollierten Beamte

des Polizeirevier MA-Käfertal in der Weinheimer Straße einen 29-jährigen Opel

Fahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch im Atem des

Fahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74

Promille. Ihm wurde einer Blutprobe entnommen. Im Zuge der Kontrolle wurde auch

festgestellt, dass der Opel wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben

war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem

folgenschweren Unfall an der Kreuzung Altrheinstraße / Wachtstraße. Ein

21-jähriger Sprinter-Fahrer befuhr die Altrheinstraße in Fahrtrichtung B44. Auf

Höhe der Einmündung Wachtstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts

kommenden Radfahrers und erfasste diesen frontal. Hierbei erlitt der 80-jährige

Radfahrer lebensgefährliche multiple Verletzungen. Er wurde unter Begleitung des

Notarztes in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Unfallaufnahme,

unter Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen, blieben die Altrheinstraße und

die Wachtstraße bis 20 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat der

Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

A656/Mannheim: Mit dem Fahrrad als Falschfahrer auf der Autobahn

A656/Mannheim (ots) – Mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern gingen am

Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, beim Lagezentrum der Polizei ein. Demnach sei ein

Fahrradfahrer auf der Autobahn A656 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der

Anschlussstelle Mannheim-Neckarau entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und habe

hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Radfahrer fuhr nach

Zeugenaussagen vom rechten Fahrstreifen quer über die Fahrbahn auf die linke

Spur. Die kurz darauf eingetroffenen Streifenbesatzungen konnten den 32-jährigen

Radfahrer schließlich auf dem Mittelstreifen zwischen den beiden Leitplanken mit

seinem Fahrrad vorfinden. Nach einer kurzfristigen Sperrung der

Richtungsfahrbahn Mannheim konnte er sicher von der Autobahn verbracht werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ, allerdings konnte bei dem

Betroffenen Betäubungsmittel aufgefunden werden, welches er nach eigenen Angaben

auch konsumiert hatte. Weitere Verkehrsteilnehmer, welche durch den Radfahrer

gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.:

0621/470930, zu melden.