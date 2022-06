Frankfurt-Sachsenhausen: Polizei stellt Drogen und Geld sicher

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder haben während eines Musikfestivals (05. Juni

2022) bei zwei Männern, 29 und 23 Jahre alt, diverse Betäubungsmittel und

mutmaßliches Drogengeld sichergestellt. Im Rahmen einer im Deutsche Bank Park

stattfindenden Musikveranstaltung beobachteten zivile Beamte am Sonntagabend ein

Drogengeschäft zwischen zwei Männern. Polizeikräfte führten daraufhin eine

Kontrolle der beiden 29- und 23-Jährigen durch. In der Folge fanden sie für den

Verkauf vorportionierte Drogen auf, bei dem Älteren Kokain, bei dem Jüngeren

Marihuana und Haschisch. Doch damit nicht genug. Nach der Anordnung einer

Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten auf weitere Betäubungsmittel. Insgesamt

stellte die Polizei etwa 40 Gramm Kokain, circa 190 Gramm Marihuana und rund 1,1

Kilogramm Haschisch sowie mehrere zehntausend Euro an mutmaßlichem Drogengeld

bei den jungen Männern und deren Wohnanschriften als Beweismittel sicher. Gegen

sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels

eingeleitet.

Frankfurt-Nordend: Polizei geht Hinweis nach

Frankfurt (ots) – (dr) Nach einem Bürgerhinweis, dass es auf dem

Matthias-Beltz-Platz Probleme mit Drogenhandel geben soll, initiierte die

Frankfurter Polizei Ende Mai umgehend Maßnahmen, um sich ein Bild über die

dortige Situation zu verschaffen.

Dabei stellten eingesetzte Beamte bis Anfang Juni kleinere und größere Gruppen

von Personen am Matthias-Beltz-Platz fest, welche an diesem friedlich die

Abendstunden verbrachten. Vereinzelt konnte der Konsum von Joints registriert

werden. Lediglich in einem Fall kam es aufgrund des Verkaufs von Drogen zu einer

Strafanzeige.

Die Polizei nimmt die Hinweise aus der Bevölkerung ernst. Die aufgrund der

polizeilichen Maßnahmen gewonnenen Erkenntnisse lassen jedoch nicht auf einen

Schwerpunkt des Drogenhandels am Matthias-Beltz-Platz schließen.

Dennoch ist der Polizei auch bewusst, dass es dort, wo Menschen soziale Kontakte

pflegen, beispielsweise zu ruhestörenden Lärm kommen kann und dadurch Konflikte

entstehen können. Regelmäßig erfolgt ein intensiver Austausch mit allen anderen

beteiligten Behörden, um eine Verbesserung der Situation herbeizuführen.

Frankfurt-Bornheim: Nachtrag zur Vermisstenmeldung einer 16-Jährigen

Frankfurt (ots) – (fue) Wie in vorgenannter Meldung berichtet, war seit dem 6.

April 2022 die 16-jährige Maida G. aus Frankfurt Bornheim vermisst.

Zwischenzeitlich hat die 16-Jährige Kontakt zu ihren Eltern aufgenommen.

Frankfurt-Heddernheim: Unbekannter spricht Kinder an

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 6. Juni 2022, gegen 12.30 Uhr, befanden

sich drei Mädchen im Alter von neun und 10 Jahren in der Straße Kupferhammer, in

Höhe der Hausnummer 93. Dort wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann in

schamverletzender Weise angesprochen. Die drei Mädchen verließen daraufhin die

Örtlichkeit und gingen nach Hause, wo sie sich ihren Eltern anvertrauten.

Der Unbekannte wird beschrieben als 165-170 cm groß und von normaler Statur.

Nordeuropäisches Erscheinungsbild, braune/blonde Locken, Akne im Gesicht.

Bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose der Marke

Adidas mit weißen Beinstreifen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069-75551399.

Frankfurt-Ostend: Versuchter schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (dr) Am Montag, den 06. Juni 2022, kam es im Ostend zu einem

versuchten Raub, bei dem drei junge Männer einen 32-Jährigen angriffen.

Der Geschädigte verließ gegen 03:25 Uhr die U-Bahnstation Ostbahnhof. Am

Danziger Platz befand sich eine dreiköpfige Gruppe, welche ihn nach Zigaretten

fragte. Der 32-Jährige gab an, keine zu haben und lief weiter in Richtung

Hanauer Landstraße. Das Trio folgte ihm und fragte nun nach Geld. Wiederum

verneinte der 32-Jährige, sodass die jungen Männer begannen ihn zu treten. Im

weiteren Verlauf sprühten sie ihm Pfefferspray in die Augen und warfen ihn zu

Boden. Sie versuchten nun ihm sein Mobiltelefon zu entreißen, was ihnen jedoch

nicht gelang. Die Gruppe flüchtete in Richtung Ostbahnhof und weiter in

unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Polizeifahndung verlief ohne

Ergebnis. Der herbeigerufene Rettungsdienst versorgte vor Ort den verletzten

Geschädigten.

Die drei Täter können wie folgt beschrieben werden: Männlich, Anfang 20, kurze

lockige Haare; dunkel gekleidet mit Kapuzenpullovern und Jogginghosen, eine

Person trug eine Art Windbreaker.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter

Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahme nach Widerstand

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 4. Reviers haben in der Nacht zu

Sonntag (05. Juni 2022) in der Mannheimer Straße zwei aggressive Männer

festgenommen.

Ein 26 Jahre alter Mann sollte gegen 3 Uhr aus einem Hotel verwiesen werden.

Zwei eingesetzte Beamte setzten das Hausrecht durch und begleiteten diesen nach

draußen. Dabei wehrte sich dieser jedoch und biss einen Beamten in den Finger.

Bei seiner anschließenden Festnahme mischte sich ein 25-Jähriger ein und

versuchte nun, den 26-Jährigen zu befreien. Dabei schlug dieser zuerst einen

Beamten ins Gesicht, dann packte er den anderen am Hals und zerrte ihn von dem

26-Jährigen. Ein Zeuge kam der Streife zu Hilfe und zog den aggressiven

25-Jährigen weg, sodass es den Beamten im weiteren Verlauf gelang, die zwei

Männer unter massiven Widerstand festzunehmen. Beide Festgenommenen wurden im

Anschluss für die weiteren polizeilichen Maßnahmen ins Polizeipräsidium

verbracht.

Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, unter anderem

wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs. Die

verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Frankfurt-Fechenheim: Radfahrer flüchten vor Kontrolle

Frankfurt (ots) – (dr) Zwei Radfahrer ergriffen in der Nacht von Samstag auf

Sonntag (05. Juni 2022) die Flucht, als sie eine Kontrollstelle der Polizei

erblickten. Hinterhereilenden Beamten gelang es, einen 25-jährigen Mann

festzunehmen.

Beamte des 18. Polizeireviers hatten auf der Hanauer Landstraße eine

Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 01:10 Uhr fuhren zwei Radfahrer auf diese zu.

Als diese die Polizei sahen, ergriffen sie plötzlich die Flucht. Eine Streife

verfolgte nun einen der Radfahrer in die Carl-Benz-Straße und forderte diesen

auf, stehen zu bleiben. Doch dieser hielt nicht an. Ein Beamter stürzte während

er zu Fuß hinterherrannte, ein Polizeifahrzeug stieß gegen einen Poller.

Schließlich gelang es einer weiteren Streife zu dem Radfahrer aufzuschließen,

diesen zu stoppen und festzunehmen. Der zweite Radfahrer konnte sich der

Kontrolle entziehen.

Bei dem Festgenommenen, 25 Jahre alt, stellte sich heraus, dass dieser während

seiner Fahrt mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Darüber

hinaus stammte das von ihm genutzte E-Bike, ein „Cannondale Moterra Neo“,

offenbar aus einem Diebstahl. Die Beamten stellten das Zweirad sicher. Nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den jungen Mann wieder auf

freien Fuß.

Der gestürzte und leicht verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. An

einem Polizeifahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Frankfurt-Gallus: 35-Jähriger entlarvt sich selbst

Frankfurt (ots) – (dr) Nachdem es am Samstag (04. Juni 2022) in der Poststraße

zu einem Raubdelikt gekommen war, rechnete der 35-jährige Tatverdächtige wohl

nicht damit, von der Polizei ausfindig gemacht zu werden.

Zwei 17- und 20-Jährige befanden sich gegen 11:45 Uhr in der Poststraße, als

ihnen ein Mann zunächst Drogen verkaufen wollte. Sie lehnten das Angebot ab.

Daraufhin zog dieser ein Messer und forderte nun ihre Barschaft. Nach der Tat

ergriff der Mann umgehend die Flucht. Jedoch verlor er dabei zu seinem Pech den

Ausweis. Und so dürfte der 35-jährige Mann wahrscheinlich nicht schlecht

gestaunt haben, als am Folgetag Polizeibeamte an dessen Wohnungstür erschienen

und diesen mit der Tat konfrontierten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnräume

stellten die Beamten Beweismittel sicher. Im Anschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

rankfurt-Sossenheim: Streit um Parkplatz führt zu Polizeieinsatz

Frankfurt (ots) – (dr) Am Freitagabend, den 03. Juni 2022, kam es in Sossenheim

zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen und einem 36-Jährigen. Nach

gegenseitigen Bedrohungen der beiden Männer folgte ein größerer Polizeieinsatz,

in deren Verlauf Beamte eine Schreckschusswaffe sicherstellten.

Anscheinend brodelte es schon länger in der Westerbachstraße zwischen einem

36-jährigen Firmeninhaber und einem 29-jährigen Anwohner, welcher widerrechtlich

in einem Hinterhof parkte. Dieser Konflikt eskalierte nun am Freitag gegen 20:15

Uhr, als beide Männer erneut aneinandergerieten. Der 36-Jährige beschwerte sich

bei dem 29-Jährigen über dessen Parkverhalten. Im weiteren Verlauf soll der

Ältere den Jüngeren mit dem Tode bedroht haben, was letzteren offenbar dazu

veranlasste, sein Gegenüber mit einer Waffe zu bedrohen. Der 29-Jährige zog sich

anschließend zurück, der 36-Jährige alarmierte über den Vorfall die Polizei.

Mehrere Polizeistreifen begaben sich umgehend zu der gemeldeten Anschrift. Vor

Ort nahmen die Beamten den 29-Jährigen vorläufig fest. In einer Wohnung stellten

sie eine Schreckschusswaffe sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder

entlassen. Die Polizei leitete gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen des

Verdachts der Bedrohung ein. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.