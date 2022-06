Dillenburg-Donsbach: Roller gestohlen –

Zwischen Donnerstag (02.06.2022), gegen 22:00 Uhr und Freitag (03.06.2022), gegen 15:15 Uhr ließen Unbekannte in der Grubstraße einen 125 ccm Roller mitgehen. Der rote Piaggio Gilera M 46 stand in einer Hofeinfahrt in Höhe der Hausnummer 42. Die Diebe griffen sich das rund 2.200 Euro teure Gefährt und fuhren davon. Zeugen, die Angaben zu den Dieben oder zum Verbleib des Piaggio Rollers mit dem Kennzeichen „DIL-WA 50“ machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Polizei Dillenburg zu melden.

Herborn: Scheiben eingeworfen –

Die Betriebshalle eines metallverarbeitenden Betriebes in der Konrad-Adenauer-Straße rückte in den Fokus unbekannter Vandalen. Die Täter beschädigten insgesamt acht Glasscheiben der Lohnschweißerei. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die die Täter im Zeitraum von Donnerstag (02.06.2022), gegen 15.30 Uhr und Freitagmorgen (03.06.2022), gegen 06.00 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Unfallflucht in der Auwiese –

Beim Rangieren beschädigte der Fahrer eines Sattelzuges an einem Dachdeckerlager drei Plexiglass-Wellplatten. Ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer davon. Am Donnerstagnachmittag (02.06.2022), gegen 12.25 Uhr fuhr der Laster von der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung „Auwiese“, dem Radweg von Herborn in Richtung Sinn. Er rangierte zwischen dem Dachdeckerlager und der hinteren Zufahrt zu einem Baumarkt und stieß dabei mit seinem Anhänger gegen die sogenannten „Lichtplatten“. Die im Ausland zugelassene Sattelzugmaschine war weiß, der angehangene Auflieger blau. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß am Donnerstag vergangener Woche, gegen 12.25 Uhr an dem Dachdeckerbetrieb beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem Sattelzug oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Arborn: Schrottsammler ohne Fahr- und Sammelerlaubnis –

Die Kontrolle eines sogenannten „Schrottsammlers“ am Mittwoch vergangener Woche brachte gleich mehrere Verstöße zu Tage. Den Fahrer erwarten Strafverfahren wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen. Am Nachmittag rückte der Ford Transit mit bulgarischer Zulassung in den Fokus einer Herborner Streife. Im Laderaum des Transporters entdeckten die Ordnungshüter neben dem üblichen Metallschrott unter anderem einen Geschirrspüler, eine Kaffeemaschine sowie zahlreiche Autobatterien. Der 27-jährige Fahrer und sein 47-jähriger Mitfahrer konnten keine entsprechende Genehmigung zur Abfallentsorgung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz vorweisen. Eine Überprüfung des bulgarischen Führerscheins des 27-Jährigen ergab, dass der Fahrer seit dem 04.03.2022 keine Fahrerlaubnis mehr in Deutschland hat. Der 47-Jährige übernahm das Steuer des Transits und folgte der Streife zur Herborner Polizeistation. Dort wurde der Ford entladen. Da sich teilweise Sondermüll unter dem gesammelten Müll befand, riefen die Polizisten einen zertifizierten Abfallunternehmer zur fachmännischen Entsorgung des Sondermülls hinzu. Beide bulgarischen Staatsbürger haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt legte eine Sicherheitsleistung fest, die die beiden hinterlegten. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung des 27-Jährigen durften die Männer wieder vom Hof der Polizeistation fahren.

Wetzlar: Einbruch gescheitert –

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Diebe am Freitagmorgen (03.06.2022) abgesehen. Zwischen 08.30 Uhr und 12.15 Uhr machten sich die Einbrecher an einer Haustür in der Straße „Heidenstock“ zu schaffen. Sie scheiterten bei dem Versuch die Tür gewaltsam zu öffnen und ließen einen Schaden von rund 1.500 Euro zurück. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen, die am Freitagmorgen in diesem Zusammenhang im Heidenstock auffielen, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Am Spargelstand abgelenkt und bestohlen –

Unbekannte Diebe nutzten am Samstag (04.05.2022) die Hilfsbereitschaft einer Spargelverkäuferin aus. Die junge Frau stand gegen 13.40 Uhr in dem Verkaufsstand in der Wilhelm-Loh-Straße. Zu dieser Zeit ging eine Frau an ihrem Stand vorbei und stürzte unvermittelt zu Boden. Die junge Verkäuferin verließ ihren Stand und half der Frau wieder auf die Füße zu kommen. Anschließend betrat sie wieder ihren Stand und musste feststellen, dass Bargeld aus der Kasse fehlte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Sturz der Unbekannten als Ablenkung diente und eine Komplizin oder ein Komplize unbemerkt in die Kasse griff. Angaben zur Höhe der Beute können noch nicht gemacht werden. Die gestürzte Frau war ca. 50 Jahre alt, etwa 160 cm groß, hatte dunkle, kurze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine schwarze Stoffhose. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Vorfall am Samstagnachmittag, gegen 13.40 Uhr am Spargelstand in der Wilhelm-Loh-Straße beobachtet? Wem ist die Frau dort noch aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Niederquembach: Pferd nach Zusammenstoß eingeschläfert / Rollerfahrer flieht –

Nach dem Zusammenstoß eines Rollfahrers mit einem Pferd, musste ein Tierarzt das Pferd einschläfern. Der Rollfahrer flüchtete von der Unfallstelle, die Polizei bittet um Mithilfe. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der unbekannte Biker am Montagmorgen (06.06.2022), gegen 07.30 Uhr auf dem Feldweg, der vom Amselweg in Richtung Landstraße führt, unterwegs war. Dort war das Pferd aus einer angrenzenden Koppel ausgebrochen. Der flüchtige Rollerfahrer prallte mit dem Tier zusammen und stürzte zu Boden. Das Pferd trug ein Beinbruch davon und musste von einem Tierarzt eingeschläfert werden.

An der Unfallstelle stellte die Polizei mehrere Fahrzeugteile des Rollers sicher. Die sichergestellten Fahrzeugteile stammen von der Front eines Rollers des Herstellers „Aprilia“ in graumetallic und gehören zu den Modellen „Sport Citiy 250 / Sport City Cube 250/300 und Sport City 125“ der Baujahre 2006 bis 2011.

Die Unfallfluchtermittler der Polizei in Wetzlar suchen Zeugen und fragen:

Wer hat den Zusammenstoß am frühen Montagmorgen beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrer oder dessen Roller

machen?

machen? Wo ist in diesem Zusammenhang ein Aprilia-Roller in graumetallic

mit erheblichem Frontschaden und fehlenden Fahrzeugteilen

aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.