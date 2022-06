Koffer während der Zugfahrt gestohlen

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) – Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Opfer

von Gepäckdieben wurde letzten Sonntag ein 63-Jähriger aus Kassel.

Passiert ist der Diebstahl in einem Regionalexpress zwischen Marburg und Treysa,

im Zeitraum zwischen 0:30 Uhr und 1 Uhr nachts.

Zu den Tätern gibt es derzeit keine konkreten Hinweise.

Bei dem gestohlenen Gepäckstück handelt es sich um einen schwarzen

Kunststoffkoffer mit zwei Rollen (Hersteller Rimowa). Zur Beute gehörten

ebenfalls zwei orangefarbene Funkgeräte, diverse Funktionskleidung, ein

Kopfhörer (Hersteller Teufel), ein iPod sowie diverse Bekleidungsgegenstände.

Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 850 EUR geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei

unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Stadtallendorf – Einbruch und Sachbeschädigungen im Betonwerk für die A 49

Durch Einbruch in das Betonwerk und in einen dort stehenden Bürocontainer, Diebstahl von Computerfestplatten und Sachbeschädigungen an mehreren Baustellenfahrzeugen und elektrischen Anlagen entstand nach ersten vorsichtigen Schätzungen ein sechsstelliger Schaden.

Nach den ersten Ermittlungen näherten sich der oder die Täter von der zur Baustelle der A 49 gelegenen Seite dem Gelände des eigens für dieses Projekt errichteten Betonwerks in der Niederrheinischen Straße und überwanden von dort den Zaun. Auf dem Gelände drangen sie in den Bürocontainer ein, stahlen Computer bzw. Computerzubehör und durchtrennten elektrische Verbindungen zu Bildschirmen und einem Steuerungspult. Außerdem nahmen sie sämtliche gefundenen Fahrzeugschlüssel der Baustellenfahrzeuge mit. Bei der weiteren Spurensuche fanden die Ermittler acht Baufahrzeuge (Betonmischer und Radlader) teils mit aufgebohrten Kraftstofftanks und durchgeschnittenen Hydraulik- und Elektroleitungen. Außerdem brachen der oder die Täter einen Sicherungskasten auf, stahlen oder zerstörten die Sicherungen und kappten auch hier sämtliche Leitungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Samstag, 04. Juni und 13 Uhr am Montag, 06. Juni.

Wer hat Bewegung auf dem Gelände des Betonwerks in der Niederrheinischen Straße oder auch auf der angrenzenden Baustelle bemerkt? Wer hat dort Personen und oder Fahrzeuge gesehen und kann diese beschreiben? Wer hat in unmittelbarer Nähe des Betonwerks verdächtige Beobachtungen gemacht?

Jeder Hinweis könnte hilfreich sein und zur Aufklärung der Straftaten beitragen. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Zeugensuche nach Auseinandersetzung auf dem Hermann-Cohen-Weg

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und sucht dringend nach Zeugen. Der Streit der beiden Männer im Alter von 24 und 39 Jahren war am Pfingstmontagabend, dem 06. Juni, um etwa 21.50 Uhr, auf dem Hermann-Cohen-Weg, rechtsseitig der Lahnterrassen etwa bei der Abendroth-Brücke. Der 24-Jährige erlitt nicht lebensbedrohliche Schnitt- und Stichverletzungen. Die Fahndung nach dem geflüchteten 39 Jahre alten Beteiligten endete kurze Zeit später mit dessen Festnahme. Eine mutmaßliche Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.Die Ermittlungen dauern an.

Hintergründe der Tat und ein genauer Tatablauf stehen derzeit noch nicht fest, sodass die Ermittler dringend nach Zeugen suchen.

Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann Angaben zum Tathergang machen? Wer hat den Einsatz einer Waffe und/oder die Entsorgung dieser Waffe beobachtet?

Hinweise hierzu bitte an die Kriminalpolizei Marburg, Tel 06421 406 0.