Knüllwald-Wallenstein: Brand einer Scheune

Brand einer Scheune Brandzeit: 07.06.2022, 04:02 Uhr Am frühen Morgen kam es in der Burgstraße zu dem Brand einer großen Scheune. Die Scheune mit den Maßen 20 x 60 Meter stand vollständig in Flammen. Sie wurde von den alarmierten Feuerwehren gegen 05:50 Uhr gelöscht. Personen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht verletzt. Die Kriminalpolizei aus Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Aggressives Pärchen sorgt für ICE-Stopp in Wabern

Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – Für Ärger und einen außerplanmäßigen Halt

sorgte am vergangenen Samstagnachmittag (4.6.) ein 49-jähriger Mann und dessen

56-jährige Frau. Das wohnsitzlose Pärchen versuchte, den Lokführer eines ICE zum

sofortigen Stopp des Zuges zu nötigen. Der Zug fuhr von Kassel nach Frankfurt am

Main.

Beide schlugen deshalb mehrfach an die Scheibe des Lokführerstandes im ersten

Wagen. Der Mann zertrümmerte zudem mit einem Nothammer eine innenliegende

Scheibe des Zuges.

Zug stoppt in Wabern

Die Zugbegleiterin verständigte daraufhin die Bundespolizei in Kassel. Der ICE

stoppte wegen des Polizeieinsatzes im Bahnhof Wabern. Beamte der Polizei

Fritzlar, die ebenfalls allarmiert wurden, hatten bereits die Identität der

beiden Unruhestifter festgestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die Wohnsitzlosen ein Verfahren

wegen Nötigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugenhinweise:

Wer noch Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizei in Kassel, unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Beide kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder frei. Wegen des Vorfalls

verspätete sich ein nachfolgender Zug um rund 40 Minuten.