Körperverletzung – Zeugen gesucht

Fulda. In der Nacht auf Samstag (04.06.), gegen 5.20 Uhr, kam es in der Straße „Unterm Heilig Kreuz“ zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen beobachtete ein 22-Jähriger aus Steinau an der Straße zwei Männer dabei, wie diese vor einem Hotel Blumen aus mehreren Blumenkübeln herausrissen. Daraufhin sprach der 22-Jährige die beiden, die in Begleitung einer Frau waren, an. Diese schlugen unvermittelt auf den Geschädigten ein und verletzten ihn dabei leicht. Der Steinauer ergriff im Anschluss die Flucht. Er beschreibt die männlichen Angreifer folgendermaßen:

Person 1:

Circa 22 Jahre alt, etwa 175 cm groß, kurze braune Haare, bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einer Sweatshirt-Jacke

Person 2:

20 bis 25 Jahre alt, Größe unbekannt, kurze blonde Haare mit etwas längerem Deckhaar, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer auffällig goldfarbenen Kreuzkette

Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verstoß Ladungssicherung – Bollerwagen und Klappstühle auf dem Dach transportiert

Fulda. Am Montag (06.06.) fiel Beamten der Polizeistation Petersberg auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Dreieck Fulda und Fulda-Mitte ein älterer Audi Kombi auf, auf dessen Fahrzeugdach ein Bollerwagen und zwei Klappstühle transportiert wurden. Die Beamten unterzogen den Pkw auf dem nächsten Parkplatz einer Kontrolle. Im Fahrzeug saßen neben dem 26-jährigen Fahrer und dem 27-jährigen Halter zwei junge Frauen. Die Vier gaben an, auf der Rückreise von einem Festival in Bayern zu sein. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers ergaben sich keine Auffälligkeiten. Jedoch sah es bei der Verkehrstauglichkeit des Fahrzeugs etwas anders aus. Aufgrund von Platzmangel im Fahrzeug hatte das Quartett einen Bollerwagen und zwei Klappstühle kurzerhand auf das Fahrzeugdach ausgelagert. Die Gegenstände wurden mit einem kleinen Spanngurt „gesichert“. Dies führte allerdings dazu, dass sich bereits Dellen auf dem Fahrzeugdach bildeten und somit eine Ladungssicherung durch Niederzurren nicht gewährleistet war. Um die Heimreise fortsetzten zu können, verstauten die Festivalbesucher alle Gegenstände im Fahrzeuginneren. Nach Entrichtung eines Verwarngeldes setzten die Vier schließlich ihre Fahrt fort.

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Unfallflucht

Philippsthal. In der Zeit vom Sonntag (29.05.), 19.30 Uhr, bis Montag (30.05.), 8.30 Uhr, hatte ein 61-jähriger Fahrer eines Wohnmobils sein Fahrzeug im Lengerser Weg halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg, geparkt. Die Fahrzeugfront zeigte in Richtung Bergstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Lengerser Weg vermutlich in Fahrtrichtung Bergstraße und streifte das Wohnmobil an der linken hinteren Fahrzeugecke. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (01.06.), um 7.40 Uhr, befuhren eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld und eine 30-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Bad Hersfeld, in dieser Reihenfolge die B 62 aus Fahrtrichtung Sorga kommend in Fahrtrichtung Bad Hersfeld. Die 43-jährige Fahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen. Das nahm die 30-Jährige nicht wahr und stieß mit dem Pkw der vorausfahrenden Fahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden von 7.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.06.), gegen 16.30 Uhr, parkte eine 32-jährige Pkw-Fahrerin aus Fulda ihren weißen Audi A3 am rechten Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 36 der Meisebacher Straße in Richtung Innenstadt. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Meisebacher Straße in Richtung Innenstadt. Um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen, fuhr der unbekannte Pkw-Fahrer hinter den Audi A3. Anschließend rangierte der Fahrer in der Lücke und streifte beim Herausfahren mit seiner rechten Fahrzeugfront das linke Fahrzeugheck des Audis. Laut Zeugen entfernte sich der Fahrer im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von 6.500 Euro.

Unfall beim Abbiegen

Kirchheim. Am Samstag (04.06.), gegen 13.15 Uhr, befuhr eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula die L 3159 von Kirchheim kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Unterführung der A 4 beabsichtigte der entgegenkommende 58-jährige Pkw-Fahrer aus Kirchheim nach links über den Fahrstreifen der Pkw-Fahrerin abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Die Gesamtschadenhöhe beträgt circa 15.000 Euro. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld. Am Samstag (04.06.), gegen 19.05 Uhr, parkte ein 60-jähriger Autofahrer aus Schwalmtal seinen schwarzen VW Golf auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Georg-Dietrich-Bücking-Straße. Als er gegen 19.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Unfallverursacher das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/9740 zu melden

Verkehrsunfall mit Unfallfucht und verletztem Radfahrer – Zeugen gesucht

Am Montag, dem 06.06. gegen 16.40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Eichenzeller mit seinem Fahrrad den Verbindungsweg zwischen Rothemann und Kerzell. Etwa 200 Meter vor der dortigen Autobahnbrücke wurde der Fahrradfahrer von einem Auto überholt und mit dem rechten Autospiegel touchiert. Daraufhin kam der Fahrradfahrer zu Fall, stürzte auf die Fahrbahn und kam im Graben zum Liegen. Durch den Sturz wurde dieser erheblich verletzt und musste mit einem RTW ins Klinikum verbracht werden. Der Autofahrer entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle ohne sich um den gestürzten Fahrradfahrer zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen, vermutlich silberfarbenen oder anthrazitfarbenen Opel Zafira machen. Hinweise an die Polizei in Fulda unter 0661-105-0.

Brand einer Scheune in Burghaun-Steinbach

Am Montagmorgen (06.06.) kam es gegen 0.30 Uhr in Burghaun-Steinbach zum Vollbrand einer Scheune. Anwohner meldeten den Brand der Feuerwehr, die sofort ausrückte und mit den Löscharbeiten begann. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden, Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Das Dach der Scheune, in der sich neben Getreide noch landwirtschaftliches Gerät befand, stürzte bei dem Brand ein. Das Gebäude selber wurde komplett zerstört. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 200.000 EUR. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Burghaun auch die Wehren aus Steinbach, Rothenkirchen, Kiebitzgrund, Schlotzau und Hünfeld sowie das THW Hünfeld, Rettungswagen und Notarztwagen aus Hünfeld und der Katastrophenschutz. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen

Am Samstag (04.06.) kam es gg. 17.45 Uhr in Fulda-Sickels an der Kreuzung Wolf-Hirth-Straße/Sickelser Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf leichtverletzten Personen.

Ein 23-jährige Mann aus Essen/NRW befuhr mit seinem BMW die Wolf-Hirth-Str. in Fahrtrichtung Sickelser Str. und wollte hier die Kreuzung geradeaus überqueren. In seinem Pkw waren eine 22-jährige Frau und eine 17-jährige Jugendliche, beide auch aus Essen/NRW. Gleichzeit näherte sich auf der vorfahrtsberechtigen Sickelser Straße aus Fahrtrichtung Giesel ein 31-jähriger Mann aus Petersberg und einem 5-jährigen Mädchen als Mitfahrerin in seinem Dacia.

Der BMW-Fahrer beachtete nach derzeitigem Kenntnisstand die Vorfahrtsregelung nicht, worauf es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dadurch überschlug sich der vorfahrtsberechtigte Pkw Dacia.

Alle fünf Insassen der beteiligten Fahrzeuge wurden zum Glück nur leicht verletzt und zur Erstversorgung in örtliche Krankenhäuser eingeliefert.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 16.000 Euro.

Während der Bergungsmaßnahmen war der betroffene Straßenabschnitt voll gesperrt, wodurch es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen kam.

Fahrrad im Bahnhof Bebra gestohlen

BEBRA. Am Samstag (04.06.) wurde zwischen 16:40 Uhr und 17:05 Uhr in der Unterführung des Bebraer Bahnhofes ein graues Herrenrad mit einem schwarzen Gepäckträger entwendet. Das Fahrrad mit einer 24-Gang-Schaltung war mit einem Rahmenschloss am Hinterrad gesichert und wurde vermutlich davon geschoben bzw. -getragen. Auffallend ist, dass beide Schalthebel der Gangschaltung an der rechten Seite des Fahrradlenkers montiert waren. Der Zeitwert wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda (06623/937-0) oder direkt bei der sachbearbeitenden Bundespolizeiinspektion Kassel zu melden.

Lebensgefährliches Fotoshooting

Petersberg (Landkreis Fulda) (ots) – Weil sich ein Brautpaar aus Petersberg zu

einem Fotoshooting verbotenerweise in den Gleisen aufhielt, mussten am

vergangenen Samstagmittag (4.6.) die Beamten vom Bundespolizeirevier Fulda

ausrücken.

Der Lokführer eines Güterzuges hatte das 25 und 31 Jahre alte Brautpaar, samt

der 59-jährigen Fotografin, in den Gleisen im Bereich des Bahnhofs Marbach

entdeckt und sofort die Bundespolizei alarmiert.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

Bundespolizisten belehrten die Hochzeitsgesellschaft und leiteten gegen die drei

jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

„Das ist absolut der falsche Platz für ein Fotoshooting. Der Aufenthalt in den

Gleisen ist verboten und absolut lebensgefährlich!“

Randalierer attackiert Lokführer und Reisenden

Hünfeld (ots) – Wegen einer Körperverletzung in einer Cantusbahn kam es am

vergangenen Freitag (3.6.), gegen 18:45 Uhr, zu einem Polizeieinsatz im Bahnhof

Hünfeld.

Der Grund dafür war die Attacke eines 24-jährigen Wohnsitzlosen gegen einen

Lokführer und einen weiteren Reisenden.

Erst hilflos – dann aggressiv

Der 24-Jährige trat zunächst als hilflose Person in Erscheinung. Er hatte sich

zuvor im Zug mehrfach übergeben müssen. Als sich der Bahnmitarbeiter um den Mann

kümmern wollte, ging dieser plötzlich auf den Lokführer los und versuchte, ihn

mit einem Kopfstoß an der Stirn zu verletzen.

Nachdem der 24-Jährige vorerst überwältigt schien, ging er kurz danach erneut

auf den Bahnmitarbeiter und einen helfenden Reisenden los.

Er konnte wiederum überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei Hünfeld am

Boden fixiert werden.

Der Bahnmitarbeiter und der Helfer erlitten beide leichte Verletzungen im

Gesicht und am Bein. Zudem wurden eine Brille und ein Handy der beiden

beschädigt. Der Lokführer musste seinen Dienst später abbrechen. Der Randalierer

kam nach den polizeilichen Maßnahmen in psychiatrische Behandlung.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel führt die weiteren Ermittlungen und hat gegen

den 24-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.