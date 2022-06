Trauriges Ende des Pfingstwochenendes – Drei Tote nach Verkehrsunfällen in Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – Wiesbaden, Platter Straße und Wiesbaden, Lahnstraße Montag,

06.06.2022, 23:45 Uhr und Dienstag, 07.06.2022, 02:30 Uhr

(js) Zwei schwere Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Wiesbaden forderten in der

Nacht von Montag auf Dienstag insgesamt drei Todesopfer. Am späten Montagabend,

gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger die Platter Straße stadtauswärts, als er

aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor und mit einem

am Fahrbahnrand befindlichen Baum kollidierte. Der Fahrer verstarb noch an der

Unfallstelle. Der Beifahrer, ein 34-jähriger Mann, wurde schwer, aber nicht

lebensgefährlich, verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Zur Klärung

der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der

Unfallaufnahme war die Platter Straße komplett gesperrt. Am frühen

Dienstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, ereignete sich ein weiterer schwerer

Verkehrsunfall in der Lahnstraße, bei welchem zwei Personen ihr Leben verloren.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein mit zwei männlichen Personen besetzter Pkw

die Lahnstraße in Fahrtrichtung Chausseehaus. Ebenfalls aus bislang ungeklärter

Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass dieses von der

Fahrbahn abkam, mit einem Baum kollidierte und sich überschlug. Die zwei

Insassen, ein 22-jähriger sowie ein 27-jähriger verstarben noch an der

Unfallstelle. Auch hier wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache

hinzugezogen. Unfallzeugen werden gebeten sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst

der Wiesbadener Polizei unter 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Container auf Großbaustelle aufgebrochen – Tatverdächtige

festgenommen, Wiesbaden, Viktoriastraße, 06.06.2022, 23.00 Uhr,

(pl)Nachdem am Montagabend auf dem Gelände der Großbaustelle in der

Viktoriastraße diverse Baucontainer aufgebrochen worden sind, ist es der

Wiesbadener Polizei mithilfe aufmerksamer Anwohner gelungen, zwei Tatverdächtige

festzunehmen. Mehrere Anwohner hatten gegen 23.00 Uhr auf dem Gelände der

Großbaustelle im Bereich der Viktoriastraße zwei verdächtige Personen mit

Taschenlampen beobachtet und daraufhin direkt die Polizei informiert. Im

weiteren Verlauf wurde schließlich der lautstarke Aufbruch eines Baucontainers

gemeldet. Die nach den Anrufen sofort entstandenen Polizeikräfte konnten in

unmittelbarer Nähe zur Baustelle einen mit einem 28-jährigen Mann besetzten Pkw

antreffen und kontrollieren. Unmittelbar darauf wurden zwei Männer erblickt,

welche sich offensichtlich auf den abgestellten Pkw zubewegten und dann beim

Erblicken der Polizeistreife davonrannten, um schließlich in einem der Rohbauten

zu verschwinden. Im Rahmen der umfangreichen Suchmaßnahmen nach den beiden

Flüchtigen wurde gegen 01.50 Uhr ein 38-jähriger Mann im Bereich der

Großbaustelle angetroffen und festgenommen. Die weitere Durchsuchung des

Baustellengeländes führte nicht zur Ergreifung des zweiten flüchtigen Mannes.

Die beiden angetroffenen tatverdächtigen Männer wurden zwecks weiterer

polizeilicher Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Die Ermittlungen zu dem

flüchtigen Komplizen dauern an.

Im Vorraum von Bankfiliale Behältnis von der Wand gerissen und entwendet,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 06.06.2022, 23.30 Uhr,

(pl)Im Vorraum einer Bankfiliale in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel wurde

am Montagabend ein Behältnis von der Wand gerissen und entwendet. Ein schlanker,

dunkelgekleideter Mann betrat gegen 23.30 Uhr den Bankvorraum, riss den an der

Wand verankerten Kasten für Überweisungsträger ab und begab sich anschließend

mit dem in eine Tüte verpackten Diebesgut nach draußen. Dort ergriff er

gemeinsam mit einem vor der Bank wartenden Komplizen jeweils auf einem schwarzen

E-Scooter die Flucht. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der

Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Auseinandersetzung zwischen Verkehrsteilnehmern, Mainz-Kastel, An der

Helling, 03.06.2022, 15.30 Uhr,

(pl)Am Freitagnachmittag kam es auf dem Leinpfad im Bereich der Straße „An der

Helling“ in Mainz-Kastel zu einer Auseinandersetzung zwischen einem

spazierengehenden Ehepaar und einem bislang noch unbekannten Motorrollerfahrer.

Nach Angaben des Ehepaars seien sie gegen 15.30 Uhr den Fußweg am Rhein

entlanggelaufen, als ihnen verbotenerweise ein Jugendlicher auf einem

Motorroller entgegengekommen sei. Der von den beiden daraufhin zur Rede

gestellte Motorrollerfahrer habe sie dann beleidigt, woraufhin es zu einer

Auseinandersetzung zwischen dem 85-jährigen Ehemann und dem Jugendlichen

gekommen sei, bei welcher der Senior leicht verletzt wurde. Der Rollerfahrer

wird als ca. 17 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet und mit einem

„bubenhaften“ Gesicht beschrieben. Personen, die den Vorfall mitbekommen haben,

werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611)

345-2240 in Verbindung zu setzen.

Schule von Vandalen heimgesucht,

Wiesbaden, Wörther-See-Straße, 01.06.2022 bis 06.06.2022, 19.30 Uhr,

(pl)Zwischen vergangenen Mittwoch und Montagabend haben Vandalen in der

Wörther-See-Straße ein Schulgebäude aufgesucht. Die Täter schlugen eine

Glasscheibe der Eingangstür ein und rissen im Treppenhaus Bilder von der Wand.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540

entgegen.

Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Diltheystraße, 27.05.2022, 23.00 Uhr bis 04.06.2022, 01.30 Uhr,

(pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Diltheystraße wurde in den vergangenen

Tagen eine Erdgeschosswohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten

die Eingangstür der betroffenen Wohnung auf, durchsuchten die Räumlichkeiten

nach Wertgegenständen und entwendeten ein Schmuckstück sowie einen

Flachbildfernseher. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, dem 27.05.2022, und

Samstag, dem 04.06.2022. Hinweise nimmt die Wiesbadner Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruchsversuch in Gebäude der Feuerwehr,

Niedernhausen, Niederseelbach, Brückenstraße, Montag, 06.06.2022, 00:00 Uhr bis

11:00 Uhr

(fh)Am Montag kam es in Niederseelbach zu einem versuchten Einbruch in das

dortige Feuerwehrgebäude. Gegen 11:00 Uhr wurde der Einbruchsversuch

festgestellt. Unbekannte hatten zuvor versucht die Haupteingangstür der

Feuerwehr in der Brückenstraße aufzuhebeln und waren offensichtlich gescheitert.

Im Anschluss traten die Einbrecher die Flucht an und hinterließen einen

Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Einbruch in Imbissbude, Lorch, Rheinuferstraße, Montag, 06.06.2022 20:00 Uhr,

bis 07.06.2022, 01:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in eine Imbissbude

in Lorch ein. Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 01:00 Uhr begaben sich der oder die

Einbrecher zu dem Lokal in der Rheinuferstraße und brachen gewaltsam die

Zugangstür auf. Im Inneren angekommen, wurde die zu diesem Zeitpunkt bereits

geleerte Kasse aufgebrochen und durchsucht. Nach dem die Täter hier keinen

Erfolg hatten, nahmen sie eine Kaffeemaschine, diverse Lebensmittel und

Gasflaschen an sich und suchten das Weite. Der Wert der entwendeten Gegenstände

beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der

Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Motorroller gestohlen, Rüdesheim am Rhein, St.-Urban-Straße, Sonntag,

05.06.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 06.06.2022, 07:00 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen haben Unbekannte in Rüdesheim einen

Motorroller entwendet. Der mit einem Schloss gesicherte schwarze Roller der

Marke „Nova Motors“ parkte im genannten Zeitraum vor der Hauseingangstür eines

Mehrfamilienhauses in der St.-Urban-Straße. Vom Zweirad fehlt seitdem jede Spur.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der

Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

Fahrzeuge mit Bauschaum beschädigt, Idstein, Konrad-Adenauer-Straße / Großer

Feldbergweg, Samstag, 04.06.2022, 19:00 Uhr bis Sonntag, 05.06.2022, 08:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag beschädigte eine unbekannte Person zwei geparkte

Fahrzeuge auf ungewöhnliche Art und Weise. Sowohl in der Konrad-Adenauer-Straße

als auch in der angrenzenden Straße „Großer Feldbergweg“ wurden durch die Täter

jeweils ein Fahrzeug mittels Bauschaum besprüht und dadurch ein Gesamtschaden

von etwa 800 Euro verursacht. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Erbenheim

Am heutigen Montagabend wurde der Leitstelle der Feuerwehr Wiesbaden um kurz nach 19 Uhr ein Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Tempelhofer Straße im Stadtteil Erbenheim gemeldet. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3, die Freiwillige Feuerwehr Erbenheim sowie der Rettungsdienst mit Notarzt und zwei Rettungswagen alarmiert. An der Einsatzstelle war eine starke Rauchentwicklung und Flammenschein aus dem Kellergeschoss sichtbar, auch der Treppenraum des Gebäudes war verqualmt und als Rettungsweg nicht mehr ohne weiteres nutzbar.

Umgehend wurden Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Innenangriff eingesetzt um den Brand zu bekämpfen, auch im Außenangriff kam ein Strahlrohr zum Einsatz. Für eine eventuelle Menschenrettung wurde parallel eine Drehleiter in Stellung gebracht und der Treppenraum durch Einsatzkräfte gesichert. Er konnte durch das Auslösen der vorhandenen Rauch- und Wärmeabzugsanlage sowie den Einsatz eines Belüftungsgerätes so entraucht werden, dass die verbliebenen Bewohner durch die Feuerwehr aus dem Gebäude geführt und die Wohnungen kontrolliert werden konnten.

Glücklicherweise wurden durch das Brandgeschehen keine Bewohner verletzt. Die Feuerwehr weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der sicherste Ort bei einem Brand im Kellergeschoss mit Verqualmung des Treppenraumes in der Regel die eigene Wohnung ist. Schon wenige Atemzüge Brandrauch können ernste Gesundheitsschäden verursachen und eine Flucht unmöglich machen. Bewohner sollten stattdessen in den Wohnungen bleiben, die Türen geschlossen halten, sich an einem Fenster oder auf dem Balkon bemerkbar machen und auf das Eintreffen der Feuerwehr warten.

Im Keller brannten zwei Kellerräume in voller Ausdehnung. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr sind zur Stunde noch nicht abgeschlossen und werden noch einige Zeit andauern, da durch den Brand auch die Stromversorgung der gesamten Wohnanlage beschädigt wurde. Die Feuerwachen 2 und 3 wurden deshalb durch die Freiwilligen Feuerwehren Bierstadt, Kostheim, Naurod und Schierstein nachbesetzt. (jh)

Umfangreiche Personensuche im Nerotal am Pfingstmontag

Am Pfingstmontag kam es zu einer umfangreichen Personensuche von Feuerwehr und Polizei im Nerotal

Am Pfingstmontag kam es zu einer umfangreichen Personensuche von Feuerwehr und Polizei im Nerotal nachdem eine Joggerin Hilferufe im Wald gehört hatte.

Die Joggerin schilderte mehrere Hilferufe im Wald im Bereich der Leichtweißhöhle im Nerotal. Sie selbst konnte keine Person ausfindig machen und wählte daher richtigerweise den Notruf 112.

Die Feuerwehr leitete gemeinsam mit der Polizei eine umfangreiche Personensuche im betroffenen Waldstück ein.

Eingesetzt wurden auch die Rettungshunde der Freiwilligen Feuerwehr Wiesbaden. Diese Hunde sind speziell für die Flächensuche ausgebildet und finden verletzte oder verschütte Personen in unwegsamen Gelände.

Nachdem der Waldbereich aus dem die Hilferufe stammten mehrfach wiederholt durchsucht worden, wurde der Einsatz nach ca. 4 Stunden beendet. Es wurde keine Person in einer Notlage gefunden.

Beteiligt waren über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wiesbaden von der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen Feuerwehreinheiten Sonnenberg, Bierstadt, Dotzheim, Rambach, Heßloch und Erbenheim, sowie die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Wiesbaden und die Polizei Wiesbaden.

+++Zwei Angriffe auf medizinisches Personal+++Giftköder ausgelegt+++

Bad Schwalbach (ots) – +++Zwei Angriffe auf medizinisches Personal+++ Am späten

Samstagnachmittag kam es im Krankenhaus Idstein zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen einem 77-jährigen männlichen Patienten aus

Schlangenbad und einer 50-jährigen weiblichen Krankenschwester. Aufgrund des

aggressiven Verhaltens und nachdem er der Krankenschwester gegen den Kopf

geschlagen hatte, musste der Patient durch die Polizei fixiert und anschließend

zur weiteren Behandlung in ein anderes Krankenhaus verbracht werden. Zur

gleichen Zeit hatte eine Rettungswagenbesatzung, auf dem Weg ins Idsteiner

Krankenhaus, einen 62-jährigen männlichen Patienten im Fahrzeug der den ihn

begleitenden Sanitäter während der Fahrt körperlich attackierte und verbal

beleidigte. Bei beiden Zwischenfällen kam es glücklicherweise zu keinen

schlimmeren Verletzungen. Beide Männer müssen aber dennoch mit einem

Strafverfahren rechnen.

+++Giftköder ausgelegt+++ In dem Zeitraum von Pfingstsonntag, 13:00 Uhr bis

Pfingstmontag, 07:15 Uhr haben unbekannte Täter in der Winkeler Straße in

Geisenheim vor der Haustür eines Hundebesitzers mehrere Giftköder ausgelegt. Als

der Mann am Morgen seinen Müll entsorgen wollte bemerkte er vor seiner Haustür

die insgesamt 10 Salamischeiben.In den Salamischeiben war eine pulverartige

Substanz eingewickelt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Straftaten gegen

das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06722 / 91120 bei der Polizeistation in Rüdesheim zu melden.

Mann vor Gaststätte ausgeraubt,

Wiesbaden, Westend, Gneisenaustraße, Montag, 06.06.2022, 01:30 Uhr

(cp)In der Gneisenaustraße wurde Sonntagnacht ein 25-jähriger Mann von drei

Personen geschlagen und ausgeraubt. Die Täter flüchteten zwar, zwei von ihnen

gingen der Polizei während der Fahndung aber ins Netz.

Der 25-Jährige war am Abend in deiner Kneipe in der Gneisenaustraße zu Gast.

Ebenso wie eine Frau und zwei Männer, die drei späteren mutmaßlichen Täter.

Später am Abend soll es zwischen dem Geschädigten und diesen drei ihm

unbekannten Personen noch in der Gaststätte zu einem Streit gekommen sein. Als

der 25-Jährige gegen 01:30 Uhr das Lokal verließ, seien ihm die drei Personen

gefolgt. Auf der Straße soll er dann von ihnen geschlagen worden sein. Bevor die

Täter geflüchtet seien, hätten sie ihm noch sein Bargeld weggenommen. Die

Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und konnte zwei dieser Personen, eine

27-jährige Frau und einen 35 Jahre alten Mann festnehmen sowie die mutmaßliche

Beute sicherstellen. Der dritte Täter, von dem lediglich bekannt ist, dass er

einen Bart trug, dunkelhaarig ist und mit einem blauen T-Shirt bekleidet war,

ist noch flüchtig. Zeuginnen und Zeugen der Tat sowie Personen die Hinweise auf

den flüchtigen Täter geben können werden gebeten, sich unter 0611 3450 bei der

Polizei zu melden.

Nach Schlägerei Polizisten angegriffen, Wiesbaden, Mitte, Bärenstraße,

Montag, 06.06.2022, 03:50 Uhr

(cp)In der Nacht auf Montag mussten mehrere Streifen der Polizei zu einer

Schlägerei vor einer Gaststätte in der Innenstadt ausrücken. Während ihrer

Maßnahmen mussten sie noch einer jungen Frau zu Hilfe eilen, die von einem Mann

bespuckt und verletzt wurde. Schließlich wurden die Beamtinnen und Beamten noch

von drei vollkommen unbeteiligten Männern angegriffen.

Gegen 03:40 Uhr wurde eine Schlägerei in der Bärenstraße, vor einer dortigen

Gaststätte gemeldet. Mehrere Streifen der Polizei trafen nach kurzer Zeit ein,

eine Schlägerei war aber nicht im Gange. Während die Polizistinnen und

Polizisten die Anwesenden hierzu befragten mussten sie jedoch beobachten, wie

ein 22-Jähriger einer jungen Frau ins Gesicht spuckte und ihr dazu noch einen

Kopfstoß verpasste. Sie eilten der 19 Jahre alten Frau sofort zur Hilfe und

nahmen den Täter fest. Hieraufhin sahen sich die festnehmenden Beamten durch

mehrere Personen umringt, die auch nach mehrfacher Aufforderung und selbst nach

Androhen des Einsatzes von Pfefferspray keinen Abstand wahrten. Ein Beamter

setzte daher auch Pfefferspray ein und nach einem kurzen Sprühstoß in Richtung

dieser Personen beruhigte sich die Situation wieder. Die Polizistinnen und

Polizisten konnten nun ihrer Arbeit nachgehen, bis kurze Zeit später drei bis

dahin vollkommen unbeteiligte Gäste die Kneipe verließen. Diese drei

alkoholisierten Männer, zwei 20-Jährige und ein 23-Jähriger sollen die Maßnahmen

der Beamtinnen und Beamten dann abermals und sehr massiv gestört haben. Einem

Platzverweis kamen sie nicht nach und zeigten sich selbst im Angesicht eines

zwischenzeitlich hinzugekommenen Polizeihundes nicht beeindruckt. Als ein

Beamter den anscheinenden Rädelsführer der Drei, einen der beiden 20-Jährigen in

Gewahrsam nahm, soll der sich hiergegen heftig gewehrt und seine zwei Begleiter

den Polizisten zudem angegriffen haben. Hierbei habe der 23-Jährige sogar

versucht, den Beamten zu schlagen. Die drei Männer wurden schließlich durch

mehrere Polizistinnen und Polizisten überwältigt und festgenommen. Ernsthaft

verletzt wurde bei den Vorgängen letztlich niemand. Die drei Angreifer wurden

zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen auf ein Revier verbracht, der

22-Jährige nach Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen. Zudem sprach

die Polizei mehrere Platzverweise aus. Von der ursprünglich gemeldeten

Schlägerei hatte anscheinend keiner der Anwesenden etwas mitbekommen.

Mülltonne in Brand gesetzt,

Wiesbaden, Delkenheim, Münchener Straße, Montag, 06.06.2022, 02:35 Uhr

(cp)In der Münchener Straße setzten Unbekannte in der Nacht auf Montag eine

Großraummülltonne in Brand. Das Feuer wurde gegen 02:35 Uhr festgestellt und von

der Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonne wurde durch den Brand zerstört und es

entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen

oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Verletzten Wiesbaden, Rheinstraße

Sonntag, 05.06.2022, 18:20 Uhr

(mw) Am Abend des Pfingstsonntags fuhr eine Wiesbadenerin unter Alkoholeinfluss

auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf und verletzte dadurch die beiden Insassen

leicht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die 50-Jährige befuhr mit ihrem silbernen Opel Corsa die Rheinstraße in Richtung

Ringkirche, als sie auf Höhe des Luisenplatzes aufgrund von Alkoholeinfluss auf

einen grauen VW Polo auffuhr. Durch den Aufprall wurden die 28-jährige Fahrerin

des VW sowie ihre 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt und durch

Rettungsfahrzeuge in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten

abgeschleppt werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch eine Streife

der Wiesbadener Polizei ergab der Atemalkoholtest der Verursacherin einen Wert

von 1,61 Promille.

Überladung führt zu Unfall,

Wiesbaden, L 3037, Sonntag, 05.06.2022, 14.35 Uhr

(akl) Am Sonntag befuhr ein 52-jähriger Mann aus Bad Lauterberg gegen 14.35 Uhr

mit einem Fahrzeuggespann die Hohe Wurzel aus Richtung Bad Schwalbach in

Fahrtrichtung Wiesbaden. Auf seinem Anhänger transportierte er ein

Kraftfahrzeug. An der Einmündung zur L 3037 konnte er auf der abschüssigen

Strecke das Gespann nicht rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit einem in

Richtung Georgenborn fahrenden, vorfahrtsberechtigten grauen Hyundai. Beide

Fahrzeuge, sowie der Anhänger erlitten einen Achsbruch und waren nicht mehr

fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Sportbootunfall – Festfahrung eines Sportbootes

Ortslage Lorch, Lorcher Werth, Rhein Kilometer 539,7 (ots) – Am 05.06.22 fuhr

sich eine 12 Meter lange Motoryacht beim Wenden in Höhe der unterstromigen

Einfahrt ins Lorcher Wasser, außerhalb der Fahrrinne, fest. Grund war der

zurzeit vorliegende niedrige Wasserstand (Pegel Kaub 134 cm) sowie unzureichende

Ortskenntnis des Bootsführers. Zu Personen- oder Sachschaden kam es, nach

aktuellem Erkenntnisstand der Wasserschutzpolizei Rüdesheim, nicht. Da ein

Freiziehen durch die Bootsbesatzung auch mit Hilfe der DLRG Rheingau nicht

gelang, verbleibt das Sportboot bis auf Weiteres mittels Anker gesichert an Ort

und Stelle. In den kommenden Tagen ist mit steigendem Rheinpegel zu rechnen, so

dass die Möglichkeit besteht, dass das Boot selbständig freikommt. Eine

Beeinträchtigung der Schifffahrt liegt nicht vor.

Die Ermittlungen werden bei der Wasserschutzpolizei Rüdesheim geführt.

