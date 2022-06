Bei Personenkontrolle Drogen aufgefunden

Speyer (ots) – Am Sonntag 05.06.22 um 16.15 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann in der Danziger Straße in Speyer einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung konnten 1,5g Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte räumte zudem den Konsum ein.

Ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs

Speyer (ots) – Bei einer Streifenfahrt am Montag kurz nach 18:00 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz in Speyer Nord, fiel zwei Polizisten ein Motorradfahrer auf. Bei Erblicken des Streifenwagens sprang der Mann von seinem Motorrad und stellte sich daneben.

Schnell war der Grund für sein plötzliches Absteigen klar: Der 21-Jährige war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem verfügte das Motorrad über keinen Versicherungsschutz. Der jungen Mann aus Speyer erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet

Speyer (ots) – Insgesamt 18 Verkehrskontrollen wurden am Montag zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Wormser Landstraße durchgeführt. Bei 14 Verkehrsteilnehmen kam es zu keinerlei Beanstandungen.

In 3 Fällen stellten die Beamten aufgrund fehlender Warnwesten/Verbandskasten oder nicht mit geführtem Führerschein einen Mängelbericht aus. Einen Radfahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er während der Fahrt ein Mobiltelefon nutzte.

Versuchter Einbruch in Werkstatt

Dudenhofen (ots) – Wie am Montagmorgen 06.06.2022 festgestellt wurde, versuchten Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Werkstatt in der Speyerer Straße einzudringen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Zeugen, die insbesondere über das Pfingstwochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Speyerer Straße festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei in Speyer zu melden.