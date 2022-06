Unfallflucht – 16-jährige Motorradfahrerin verletzt

Freimersheim (ots) – Eine 16-jährige Motorradfahrerin (125 ccm) wurde Montag 06.06.2022, 19.30 Uhr auf der L 540 zwischen Hochstadt/Freimersheim bei einem Verkehrsunfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sie war aus Richtung Hochstadt unterwegs und musste in einem Kurvenbereich einem unbekannten PKW-Fahrer ausweichen, weil dieser die Kurve schnitt. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte und zog sich Schürfwunden zu.

Der PKW-Fahrer machte sich aus dem Staub, ohne sich um die verletzte Kradfahrerin zu kümmern. An ihrem Kraftrad entstand Sachschaden von über 1.000 Euro. Die Polizei Edenkoben sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Autofahrer geben können. Diese sollen sich bitte unter der Tel: 06323/9550 melden.

Körperverletzung nach Heimat- und Blütenfest

Rhodt (ots) – In der Nacht auf Montag 06.06.2022 gegen 02:15 Uhr kam es in der Theresienstraße in Rhodt zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf des Streits schlug einer der Beteiligten dem 37 jährigen Geschädigten ins Gesicht. Durch den Schlag erlitt er eine stark blutende Platzwunde.

Der Beschuldigte wäre ca. 1,70m groß, kräftige Statur, kurze schwarze Haare mit Boxerschnitt und europäisches Erscheinungsbild.

Unfallflucht auf Parkplatz am Trifels

Annweiler (ots) Am Sonntag 5.6.22 zwischen 13Uhr und 17Uhr wurde auf dem Parkplatz “Am Trifels” durch einen noch unbekannten Unfallflüchtigen ein blauer VW Polo am vorderen, rechten Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte wie das des Geschädigten in einer Höhe von 63-75cm beschädigt sein. Hinweise erbittet die Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

PKW beschädigt und abgehauen

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum vom 04.06.22, 20:00 Uhr bis 05.06.22, 18:30 Uhr wurde ein in der Guttenbergstraße am rechten Fahrbahnrand geparkter Peugeot durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im hintern linken Bereich beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte ca. 1.000 Euro betragen.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Tel: 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Mauer beschädigt und abgehauen

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntag 05.06.2022 wurde kurz vor 19:00 Uhr ein schnell fahrender Lieferwagen/Transporter mit HD-Kennzeichen gemeldet, welcher durch die Petronellastraße und die Wiesenstraße raste. In der Wiesenstraße beschädigte das Fahrzeug eine Grundstücksmauer und trug selbst massive Beschädigungen davon.

Eventuell weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern unter Tel: 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Schritttempo?

Edenkoben (ots) – Am Sonntagabend 05.06.2022 wurde durch die Polizei Edenkoben die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit im verkehrsberuhigten Bereich der Rhodter Straße in Edenkoben überwacht.

In wenig mehr als einer Stunde mussten 12 Fahrzeugführer beanstandet werden, da sie schneller als mit Schritttempo unterwegs waren.