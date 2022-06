Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein 45-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag 05.06.2022 gegen 01 Uhr, in der Darmstädter Landstraße, von 2 Unbekannten angepöbelt und anschließend angegriffen. Die Täter schlugen den Mann mit Fäusten und traten ihn am Boden liegend gegen den Kopf. Der 45-Jährige war kurzzeitig bewusstlos.

Zwei Passanten schritten ein. Die Kriminellen flüchteten daraufhin zu Fuß vom Tatort. Der Angegriffene musste anschließend medizinisch versorgt werden.

Täterbeschreibung:

Einer der Flüchtigen ist 25-29 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er trug dunkle Kleidung. Einer der Männer trug eine Basecap.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.