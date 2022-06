Raub auf 62-Jährigen – Kripo sucht Zeugen

Roßdorf (ots) – Am Dienstag 7.6.2022 gegen 05 Uhr wurde der Polizei Ober-Ramstadt ein Raub gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand folgten 3 unbekannte Männer einem 62-Jährigen bis nach Hause. Dort zeigte das Trio eine Waffe und forderte die Herausgabe von Geld. Im Anschluss flüchteten die 3 mit mehreren Tausend Euro.

Die Flüchtigen trugen schwarze Kleidung und Sturmhauben.

Für den Fortgang der Ermittlungen hofft das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt auf Zeugen, die in diesem Zeitraum sachdienliche Hinweise geben können oder Beobachtungen zu verdächtigen Personen sowie Fahrzeugen im dortigen Bereich gemacht haben.

Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Kontrolle endet in JVA – Zivilfahnder nehmen 43-Jährigen fest

Pfungstadt/A67 (ots) – Zivilfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Sonntagnachmittag 5.6.22 auf einer Rastanlage bei der A67/Pfungstadt einen Ford mit 4 Insassen. Für den gesuchten 43-jährigen Mitfahrer endete die Kontrolle in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 16 kontrollierten die Beamten den Wagen. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass ein 43-jähriger Mitfahrer wegen illegalem Handel per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte die Untersuchungshaft anzutreten und wurde nach Vorführung bei einem Ermittlungsrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wegen fehlendem Versicherungsschutz musste der Wagen stehen bleiben. Gegen den 44-jährigen Fahrer wurde in diesem Zusammenhang ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3 schwer verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Bickenbach (ots) – Am Pfingstsonntag 05.06.2022 kam es in der Berta-Benz-Straßezu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein litauischer Pkw mit 3 Insassen mit einem Baum kollidierte. Die Insassen wurden hierbei schwer verletzt.

Ein 30-jähriger Mitfahrer wurde bei dem Unfall in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Bickenbach befreit werden. Da er in Lebensgefahr schwebte, wurde er umgehend mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Heidelberg verbracht. Der 35-jährige Beifahrer wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Polizei wurde schnell klar, was Grund für den Unfall war. Der schwer verletzte Fahrer, ein 36-jähriger Rumäne, war mit über 1,6 Promille nicht mehr fahrtauglich. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 EUR geschätzt.

Groß-Gerau

12 Fahrzeuge beschädigt

Raunheim (ots) – Insgesamt 12 in der Ringstraße geparkte Fahrzeuge wurden, am Montag 06.06.2022 zwischen 6.30-20.45 Uhr, von Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Unter anderem wurden beleidigende Schriftzüge in den Lack der Fahrzeuge geritzt. Nach ersten Schätzungen entstand hierbei insgesamt ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sowie möglicherweise weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Mülltonnen in Brand gesteckt

Ginsheim (ots) – In der Nacht zum Sonntag (05.06.), in der Zeit zwischen 3.50 und 4.20 Uhr, brannten in der Akazienstraße zwei Papiermülltonnen und in der Straße “Aufs Heft” vier weitere Mülltonnen. In diesem Zusammenhang wurden auch in der Nähe der Tonnen befindliche Büsche, Hecken sowie in der Straße “Aufs Heft” eine Fassade in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand ein Schaden vorn rund 3.000 Euro.

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Groß-Gerau/B44 (ots) – Am Montag 06.06.2022 fuhr gegen 23.45 Uhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 44 von Groß-Gerau in Richtung Mörfelden. Höhe des Einkaufzentrums Münchener Straße kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einer 17-jährigen Fußgängerin aus Groß-Gerau. Diese wurde schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro, der Fahrer wurde nicht verletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht. Dazu wurde ein Unfallgutachter durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt beauftragt. Die Bundesstraße wurde für die Rettungs-und polizeilichen Maßnahmen für 3 Stunden voll gesperrt.

Einbruch in Wohnhaus

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Wohnhaus in der Gundhofstraße geriet am Freitag (03.06.), in der Zeit zwischen 6.00 und 20.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über den Balkon Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen die ungebetenen Besucher im Haus anschließend mehrere hochwertige Schmuckstücke mitgehen, bevor ihnen unerkannt die Flucht gelang.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Parkender Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Stockstadt am Rhein (ots) – In der Nacht vom 06./07.06.2022 kam es zwischen 18:00 Uhr abends und 10:00 Uhr morgens in Stockstadt am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein grauer Opel Corsa, welcher in der Kleingasse Ecke Oberstraße abgeparkt war, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das Unfallfahrzeug und/oder den entsprechenden Fahrzeugführer bitte an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Schwarzer Audi im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein schwarzer Audi “Q5”, der in der Kelsterbacher Straße abgestellt war, rückte in der Nacht zum Sonntag (5.6.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten in den Innenraum des Wagens. Im Anschluss erbeuteten sie unter anderem eine schwarze Stofftasche und Geldbörsen mit Bargeld.

Zusätzlich machten sich die hemmungslosen Diebe an den Scheibenwischern des Wagens zu schaffen, indem sie diese unter Gewalt aus ihrer Verankerung brachen und entwendeten. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wie die Unbekannten in den Audi gelangen konnten, muss noch ermittelt werden.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 zu melden.

Auf Rohbau abgesehen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Auf einen Rohbau in der Langstraße haben es bislang unbekannte Vandalen im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (4.6.) und Sonntagmorgen (5.6.) abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge, beschädigten die Unbekannten die Eingangstür des Rohbaus und beschmierten unter anderem Wand und Boden mit weißer Farbe.

Insgesamt werden die Schäden auf über 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 entgegen.

Verkehrsunfall L3012 mit flüchtigem Fahrer

Trebur (ots) – Am Pfingstmontag 06.06.2022 kam es um 16.40 Uhr am Ortsausgang in Trebur auf der L3012 aus Richtung Geinsheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Hierbei wurde der Fahrer, welcher sich allein im Auto befand, eingeklemmt. Nachdem ihn Ersthelfer herauszogen, flüchtete er in Richtung Trebur.

Da nicht bekannt war, wie schwer sich der Fahrer bei dem Unfall verletzte, wurde eine großräumige Absuche eingeleitet, wobei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Bislang fehlt von dem Mann jegliche Spur.

Der Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, 3-4 mm kurzes blondes Haar, dunkler Kapuzenpullover, grauer Rucksack, starke Sonnenrötung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-175 0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Rüsselsheim (ots) – Am Montag (06.06.) kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rüsselsheim im Einmündungsbereich der Max-von-Laue und Sauerbruchstraße. Dabei wollte ein ein 18-jähriger Rüsselsheimer mit seinem blauen Golf in die Sauerbruchstraße abbiegen, als ein noch unbekannter Jugendlicher ihm mit seinem Rad entgegenkam.

Der Radfahrer, welcher sehr jung gewesen sein soll und einen grünen Fahrradhelm trug, nahm die Kurve zu eng, weswegen der Pkw-Fahrer ausweichen musste und in der Folge gegen eine Laterne prallte.

Der jugendliche Radfahrer setzte seine fahrt unvermittelt fort. Der Sachschaden beträgt nach den ersten Ermittlungen 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich auf der Polizeistation Rüsselsheim unter der 06142/6960 zu melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Groß-Gerau (ots) – Am Samstag 04.06.2022 zwischen 05:45-12:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Straße “An der Römerbrücke” geparkten blauen Opel Corsa. An dem Fahrzeug entstand geschätzt ein Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR. Hinweise zum nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der 06152/175-0 entgegen.

Darmstadt

Versuchter Straßenraub – Drei Täter flüchten – Augenzeugen gesucht

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Am Freitagabend 03.06.2022 folgten in der Straße “Am Brombeerberg”, 3 unbekannte Täter einem 36-jährigen Mann auf seinem Nachhauseweg. Gegen 21.15 Uhr sprachen sie ihn unvermittelt an und fragten nach einer Zigarette. Als der 36-Jährige verneinte, schlug das Trio plötzlich auf ihn ein und versuchte ihm die Halskette abzureißen. Aufgrund der Gegenwehr des Angegriffenen ließ das Trio von ihm ab und lief davon.

Täterbeschreibung:

Die 3 Männer waren auffallend dünn und etwa 25-30 Jahre alt.

Einer der Täter wurde auf eine Körpergröße von ca. 185 bis 190 cm geschätzt. Er trug ein weißes T-Shirt über einer schwarzen Jogginghose.

Die beiden anderen Täter trugen graue Jogginghosen und helle T-Shirts.

Wer den Vorfall beobachten konnte, oder Hinweise zu den Identitäten des noch unbekannten Trios geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Schlossgrabenfest geht zu Ende – Polizei zieht Bilanz

Darmstadt (ots) – Das Schlossgrabenfest 2022 in der Innenstadt neigt sich dem Ende. Die Polizei Südhessen zieht positive Gesamtbilanz. Rückblickend verlief das Fest ruhig und friedlich. Überwiegend in den späteren Abendstunden hatten es die Einsatzkräfte mit vereinzelten Vorkommnissen zu tun.

Unter anderem am Freitagabend (3.6.) kam es im Bereich einer Bühne zu starkem Besucherandrang. Hier schritten die Beamten ein, um einen weiteren Zulauf bei einem dortigen Eingang zu unterbinden.

In der Gesamtübersicht erhielten 64 Personen während der Festtage einen Platzverweis. Sie waren rundum die Veranstaltung meist in Zusammenhang mit aggressiven Pöbeleien aufgefallen. 3 Personen mussten vorübergehend ihre Zeit im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Die Ordnungshüter leiteten insgesamt 24 Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder aufgrund Körperverletzungen ein.

Das an vereinzelten Festtagen gemeldete Unwetter, zog sich lediglich kurzzeitig am Sonntagnachmittag 5.6.2022 über die Darmstädter Innenstadt zu.

Erfreulicherweise verhielten sich die circa 100.000 Besucher in der Gesamtheit bis auf wenige Ausnahmen vorbildlich. Auch die Akzeptanz des Glasverbotes als Maßnahme der Stadt und die Videoüberwachung im Bereich des Herrngartens wurde beim Großteil der Festbesucher für sinnvoll erachtet und positiv zurückgemeldet.

Vom Unfallort geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Am Dienstag (31.05.) wurde im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr ein schwarzer Golf auf dem Parkplatz der Cityarkaden in Darmstadt-Eberstadt durch ein anderes Fahrzeug auf der Fahrerseite beschädigt. Auf den Aufzeichnungen der Videokamera eines Geschäftes war zu sehen, wie um 13:25 Uhr ein weißer Audi vorwärts linkes neben dem schwarzen Golf einparkt.

Das Fahrzeug stoppt und setzt unmittelbar wieder zurück und entfernt sich. Der entstandene Schaden an dem schwarzen Golf beläuft sich auf mindestens 2000 EUR. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/95090 entgegen.

Kreis Bergstraße

Zwei Einbrecher flüchten über Grundstück

Lampertheim (ots) – Noch rechtzeitig wurde am Montagabend 06.06.2022 der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Eduard-Feldhofen-Straße auf Einbrecher aufmerksam. Zwei Kriminelle versuchten gegen 22.25 Uhr die Terrassentür aufzubrechen. Als sie bemerkt wurden, flüchtete das Duo über ein angrenzendes Grundstück.

Die bis zu 1,80 Meter großen Männer waren schätzungsweise zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie waren sportlich bekleidet. Einer von ihnen soll eine schwarz/ rote Sportjacke getragen haben.

Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Auf Balkon geklettert

Viernheim (ots) – Kriminelle kletterten am Freitagabend (03.06.) zwischen 23.15 Uhr und 0.10 Uhr auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Adalbert-Stifter-Straße. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster. In der Wohnung im Hochparterre wurde das Schlafzimmer durchsucht und zwei Goldketten gestohlen.

Das Duo wurde bei der Flucht von einer Zeugin beobachtet. Möglicherweise arbeiten die Gesuchten mit einer Komplizin zusammen, die zum Zeitpunkt der Beobachtung die Zeugin in ein Gespräch verwickelt hat.

Die Unbekannte soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein. Sie trug schulterlanges orange-rotes Haar und war mit einem Rock und einer gelben Bluse bekleidet. Die zwei tatverdächtigen Männer sollen ein jugendliches Aussehen haben. Sie hatten dunkle Haare und trugen weiße-T-Shirts, Jeanshosen sowie Sportschuhe.

Die Fall zuständigen Beamten prüfen einen Zusammenhang mit einer Tat in Lampertheim. Dort wurden zwei Männer am Montagabend gestört, als sie durch eine Terrassentür in ein Haus einbrechen wollten.

Wer verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht hat, wendet sich bitte an die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Brand auf Lagerplatz

Lorsch (ots) – Aktuell sind Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Bereich “Im Daubhart” im Einsatz. Am frühen Sonntagmorgen (05.06.) wurde um 03.43 Uhr ein Brand im Bereich eines Lagerplatzes gemeldet. Erste Einsatzkräfte vor Ort konnten feststellen, dass mehrere auf dem Gelände gelagerte Farbeimer in Brand geraten waren und zwischenzeitlich auf eine geparkte LKW-Zugmaschine und abgestellte Lager-/ Wohncontainer übergegriffen hatte.

In dem betroffenen Wohncontainer hielten sich zum Zeitpunkt der Brandauslösung keine Personen auf. Aufgrund der bisher bekannten Gesamtumstände kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, zumal es in den letzten Monaten in dem dortigen Bereich bereits 3x gebrannt hatte, unter anderem auch geparkte Kraftfahrzeuge.

Der zu erwartende Sachschaden ist bisher nicht genau zu beziffern, dürfte sich aber im unteren 6-stelligen Bereich bewegen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner über eine Rundfunkwarnmeldung und das Bevölkerungswarnsystem HessenWarn dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kriminalpolizei ist bereits vor Ort im Einsatz.

Eine leicht verletzte Person und Vollsperrung

Viernheim (ots) – Am Sonntag, den 05.06.2022 kam es gg. 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der BAB 6, zwischen dem Autobahndreieck Viernheim und dem Autobahnkreuz Viernheim in südlicher Fahrtrichtung. Hierbei kollidierte, aus noch ungeklärter Ursache, ein Range Rover aus Frankfurt, bei einem Fahrspurwechsel, mit einem BMW aus Offenbach.

Dabei wurde der 36-jährige Fahrer des BMW als einziger Insasse dieses Fahrzeuges leicht verletzt. Der Range Rover war mit einer 4-köpfigen Familie besetzt. Der 45-jährige Fahrer, seine Ehefrau und die beiden jugendlichen Kinder kamen vorsorglich in ein Klinikum. Augenscheinlich waren die Vier aber nicht verletzt.

Die BAB 6 war für ca. 40 Minuten aufgrund Bergungsarbeiten vollgesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro.

Unfallflucht

Mörlenbach (ots) – In der Zeit von Samstag auf Sonntag (04.06-05.06) ereignete sich im Zeitraum von 15:30-11:00 Uhr, in der Panoramastraße Höhe der Hausnummer 17 eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit rotem Lack streifte einen am Straßenrand geparkten Pkw. Hierbei wurde der Radkasten vorne links durch Kratzer beschädigt. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-7060 zu melden.

Zeugen gesucht

Bürstadt/Heppenheim (ots) – Am Freitag 03.06.2022 gegen 16:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Smart den schwarzen Fiat einer 24-Jährigen, welche auf der Bundesstraße 47 von Bensheim in Richtung Bürstadt langsam auf ein Stauende zufuhr.

Dabei überholte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Fiat rechts und kollidierte mit dessen Außenspiegel. Danach entfernte sich der Fahrer des weißen Smart unerkannt in Richtung Bürstadt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter 06252-7060 zu melden.

Präventionsrundreise zum Thema “Wohnungseinbruch”

Viernheim (ots) – Zum Auftakt der hessenweiten Auftaktveranstaltung der Sommerkampagne der Hessischen Polizei macht das Präventionsmobil am 15. Juni 2022 Halt vor dem Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr werden die Fachberaterinnen und Fachberater mit dem Präventionsmobil interessierten Bürgerinnen und Bürgern wertvolle Tipps geben, wie sie sich vor Einbrüchen und anderer Kriminalität schützen.

Anhand von Exponaten im speziell für Beratungszwecke ausgebauten Präventionsmobil kann das Fachpersonal gezielt darstellen, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Zudem erhalten Bürgerinnen und Bürger wichtige Verhaltenshinweise, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit.

Das Präventionsmobil macht zwischen 15.06.2022 bis 20.07.2022 zudem in weiteren Kommunen in Südhessen Halt. Alle Termine sind hier aufgeführt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5235692

Odenwaldkreis

Polizei überwacht Verkehr – Motorradfahrer 57 “Sachen” zu schnell

Brombachtal (ots) – Am Pfinsgtmontag 06.06.2022 überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Kreisstraße 211 bei Böllstein in der Zeit zwischen 12-17.00 Uhr die Geschwindigkeit. Insgesamt wurden 665 Fahrzeuge von der Polizei gemessen, davon 71 Motorräder. 125 Fahrzeugführer waren zu flott unterwegs, davon 27 Biker.

Fünf Fahrer, davon 4 auf Motorrädern, erwarten nun Fahrverbote, weil sie die maximal erlaubte Geschwindigkeit von 70 km/h um mehr als 40 Stundenkilometer überschritten.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Motorradfahrer aus Offenbach, der den Streckenabschnitt mit 127 “Sachen” befuhr. Ihn erwarten nun 480 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Etwa einen Kilometer von der Kontrollstelle entfernt, verunfallte während der Messung ein Motorradfahrer im Bereich der “Spreng”. der Biker verlor auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seine Maschine und rutschte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Mann wurde leicht verletzt.

