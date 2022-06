Billigheim (ots) – Eine 74-Jährige wollte am Pfingstmontag 06.06.2022 gegen 18.45 Uhr am Automaten in der Marktstraße Zigaretten ziehen. Aus noch ungeklärter Ursache, löste sich dabei der Automat aus der Halterung und fiel mit der 74-Jährigen zu Boden.

Die Dame erlitt hierdurch Schürfwunden sowie ein Hämatom am Kopf. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.