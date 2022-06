Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Am Montagabend 06.06.2022 konnten bei nicht angemeldeten Aufzügen rund 60 Spaziergänger festgestellt werden. In Bellheim und Bad Dürkheim fanden angemeldete Aufzüge statt, an denen rund 150 Spaziergänger (ca. 60 Menschen in Bellheim und ca. 90 Menschen in Bad Dürkheim) teilnahmen.

Die Versammlungen verliefen alle friedlich und störungsfrei.