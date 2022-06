Bad Kreuznach (AJ) – Am Montag 06.06.2022 gegen 09.30 Uhr kam die Meldung rein, das ein Rehkitz den Hang hinunter gefallen sei und nun am Ufer der Nahe auf der Seite des Rheingrafensteins trieb. Die Rettungsbootsbesatzung entdeckte das Rehkitz am Ufer.

Die alarmierten Kräfte der Löschbezirke West und Süd fuhren die Booteinlassstelle im Kurpark Bad Münster an. Das UTV (Utility Vehicle) des Löschbezirks Süd fuhr über den Kuhberg den Waldweg direkt ins Huttental. Die Kräfte des Löschbezirks West ließen das Rettungsboot zu Wasser und setzten auf die andere Naheseite über.

Nach kurzer Erkundung konnte das Rehkitz am Ufer entdeckt und eingefangen werden. Anschließen wurde das Kitz ein wärmende Decken eingewickelt in einer Tierrettungsbox gesichert.

Bevor sich 3 Kameraden auf den längeren Weg zur Wildtierhilfe machten, wurde das Rehkitz im Gerätehaus Löschbezirk West nochmals sicher eingepackt.

Das Jungtier konnte schließlich in St.Goar der “Wildtierhilfe an der Loreley e.V.” wohlbehalten übergeben werden. Um 13:15 Uhr waren alle Fahrzeuge und Kräfte wieder zurück und der Einsatz somit nach ca. 3:45 Stunden beendet.