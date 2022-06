Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 06.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Ohne gültige Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ohne gültige Fahrerlaubnis befuhr ein 16-Jähriger aus Germersheim am 06.06.2022 um kurz nach Mitternacht mit seinem Kleinkraftrad die Landauer Straße in 67433 Neustadt/W., als dieser durch Beamte einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle händigte der Jugendliche eine Prüfbescheinigung aus und teilte weiter mit, dass das Kleinkraftrad eine Höchstgeschwindigkeit von circa 35 km/h erreichen würde. Aufgrund dessen wurde eine Messung der Höchstgeschwindigkeit des Kleinkraftrades mittels eines geeichten Gerätes vor Ort durchgeführt. Diese ergab eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Daher wurde das Kleinkraftrad vor Ort sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Handtasche gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 05.06.2022 um 14:00 Uhr ließ ein 21-Jähriger seine Männerhandtasche der Marke Louis Vuitton am Hauptbahnhof in 67433 Neustadt/W. für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt stehen. Diesen Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter und entwendete die Tasche. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 150 Euro. Personen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

