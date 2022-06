Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 06.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Sausenheim: bei Verkehrskontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Sausenheim (ots) – Bei einer am Samstag, 04.06.2022, gegen 22:20 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle in Sausenheim fanden die kontrollierenden Beamten bei einem Beifahrer eine geringe Menge Marihuana. Nach der Sicherstellung der Drogen wurde gegen den 25-jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Dirmstein: Verkehrsunfall zwischen zwei Rollerfahrern

Dirmstein (ots) – Am frühen Samstagabend kam es in der Hauptstraße in Dirmstein zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Jugendlichen auf ihren Kleinkrafträdern, bei dem ein Fahrer leicht verletzt wurde. Beide befuhren die Hauptstraße in Dirmstein in Richtung Obersülzen. Als der 16 – Jährige aus der Verbandsgemeinde Leiningerland den 15 – Jährigen aus der VG Freinsheim überholte, touchierten sich die beiden Roller und der jüngere Fahrer stieß gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Der überholende Fahrer stürzte von seinem Fahrzeug und zog sich hierbei leichtere Prellungen und Schürfwunden zu. Unfallursächlich dürfte zu geringer Sicherheitsabstand beim Überholen gewesen sein.

Bockenheim: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Betrunkenen

Bockenheim/Weinstraße (ots) – Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizeidienststelle Grünstadt am frühen Samstagabend einen randalierenden, vermutlich betrunkenen Mann im Bereich des Weintors in Bockenheim. Er würde u.a. Steine auf vorbeifahrende Fahrzeuge werfen. Einzelne Zeugen berichteten davon, auch ein nicht näher beschriebenes Messer bei dem Mann gesehen zu haben. Die eingesetzten Beamten konnten den erheblich alkoholisierten Mann kurz darauf antreffen und widerstandslos fixieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ein Messer wurde bei ihm nicht aufgefunden. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurden keine Fahrzeuge beschädigt. Den 30-jährigen Mann aus Frankenthal erwartet nun ein Strafverfahren.

Niederkirchen: Verkehrsunfall mit Flucht

Niederkirchen bei Deidesheim (ots) – Am späten Abend des 04.06.2022 gegen 23:30 Uhr geriet in Niederkirchen in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 86 ein Pkw aus Richtung Deidesheim kommend in der dortigen Rechtskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er gegen einen Verteilerkasten. Dieser und der Pkw wurden dabei nicht unerheblich beschädigt, trotzdem setzte der Pkw seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht genau ermittelt werden. Zeugen des Unfallgeschehens oder Hinweisgeber bezüglich eines beschädigten Pkw werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

Lindenberg: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Lindenberg/ Pfalz (ots) – Am 05.06.2022 um 12:14 Uhr befuhr ein 52-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad die B39 von Lambrecht kommend in Fahrtrichtung Neustadt/W.. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Kradfahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam hierdurch nach rechts von der Straße ab. Hier kam der Kradfahrer zu Sturz und verletzte sich schwer. Der 52-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Dessen Krad wurde abgeschleppt. An diesem entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Kleinkarlbach: Verkehrskontrolle endet mit einer Blutentnahme

Kleinkarlbach (ots) – Am Sonntag, 05.06.2022 gegen 20:50 Uhr wurde ein 24-jähriger mit seinem Pkw fahrend in der Hauptstraße in Kleinkarlbach festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem jungen Mann fest. Dieser musste die Beamten schließlich zur Dienststelle begleitet, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):