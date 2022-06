Korbach: Die Polizei-News

Raubüberfall auf Tankstelle

Frankenberg (ots) – Am Freitag 03.06.2022 gegen 21:20 Uhr kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Frankenberg in der Ederstraße. Gegen 21:20 Uhr hat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle betreten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Geldes von dem Mitarbeiter gefordert.

Zur Tatzeit befanden sich keine weiteren Personen in der Tankstelle. Der Täter flüchtete mit dem Geld in Richtung der Edertalschule.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 180-185 cm groß, normale Statur, graue Jeans, schwarze Adidas Jacke, weiße Adidas Schuhe, schwarze Sonnenbrille, dunkle Wollmütze und FFP 2 Maske. Das Geld wurde in einem Jutebeutel transportiert.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Kriminalpolizei in Korbach übernommen. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Räuber geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen