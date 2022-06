Prügelei vor Diskothek

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Samstagmorgen 04.06.2022 wurden 3 junge Männer zw. 20-29 Jahren aus dem Landkreis Zwickau der Zutritt zu einer Diskothek in der Innenstadt versagt. Hieraus entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen den 3 Männern und 3 Security-Mitarbeitern der Diskothek. Die Polizei kam vor Ort, um den Streit zu schlichten.

Ein Security-Mitarbeiter und einer der jungen Männer erlitten leichte, oberflächliche Verletzungen. Ein 25-Jähriger aus Werdau (LK Zwickau) wurde wegen des Verdachts einer leichten Gehirnerschütterung mittels Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Zu spät reagiert und ohne Führerschein

Ludwigshafen (ots) – Doppelt Pech hatte am Samstag 04.06.2022 um 16:45 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Ludwigshafen. Er fuhr mit seinem Mercedes auf der Lagerhausstraße in Richtung Rheinuferstraße. An der Kreuzung Schwanthalerallee bremste vor ihm ein 31-Jähriger mit seinem Auto wegen einer roten Ampel. Das bemerkte der Mercedes-Fahrer zu spät und fuhr dem Audi auf.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 EUR. Als die Polizei zur Unfallaufnahme erschien, musste der Fahrer des Mercedes gegenüber den Beamten eingestehen keinen Führerschein zu haben.

Ihn erwartet nun nicht nur eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Ungenügenden Sicherheitsabstandes, sondern auch noch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zu schnell in die Kurve

Ludwigshafen (ots) – Ein 18-jähriger Ludwigshafener fuhr am Samstag 04.06.2022 um 19:20 Uhr mit seinem Suzuki Swift auf der B44 stadteinwärts. Er wollte dann an der Ausfahrt Ludwigshafen-Rheingönheim abfahren. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit gelang es dem jungen Autofahrer nicht, die Rechtskurve zu nehmen. Er kam von der Straße ab, fuhr auf eine Grünfläche und kollidierte mit einer Leitplanke, so dass es zum auslösen der Airbags kam.

Sowohl der Fahrer als auch der 18-jährige Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie klagten über Schmerzen im Brustbereich. Zur weiteren Abklärung wurden die beiden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von 18.000 EUR, der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung.