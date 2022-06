Verdacht auf Vergiftung durch Beeren im Kindergarten

Wörth (ots) Am Freitagvormittag 03.06.2022 wurden Beamten der Polizeiinspektion Wörth durch die Rettungsleitstelle zu einem Einsatz mit einem 4-jährigen Mädchen dazu gerufen, welches mit Verdacht auf Vergiftung durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt wurde. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen bereits seit Mittwoch immer wieder über Bauchschmerzen klagte, die von Durchfall, Erbrechen und Schüttelfrost begleitet waren.

Die behandelnden Rettungssanitäterinnen stellten zudem eine erhöhte Herzfrequenz fest. Da sich der Zustand des kleinen Mädchens am Morgen des 03.06. verschlechterte, alarmierte die Mutter über die Rettungsleitstelle einen Rettungswagen, mit dem das Kind zur weiteren Abklärung und Behandlung in eine Kinderklinik verbracht wurde.

Auf Nachfrage berichtete das Kind, dass es am Mittwoch im Kindergarten von einem Strauch im Außenbereich mehrere Beeren gepflückt und gegessen habe, da es Vitamine zu sich nehmen wollte. Der Strauch konnte ausfindig gemacht werden.

Es handelte sich um für Menschen ungenießbare Früchte, in deren Konsum zunächst mutmaßlich die Ursache für den schlechten Gesundheitszustand des Mädchens zu finden war. Unklar war allerdings, wie viele der Beeren das Kind gegessen hatte.

Noch während der Ermittlungen gaben die behandelnden Ärzte im Krankenhaus Entwarnung. Das Kind litt lediglich unter einem normalen Magen-Darm-Infekt.

Arbeitsunfall mit schwer verletztem Baggerfahrer

Wörth (ots) – Am frühen Nachmittag des 01.06.2022 führte ein 34-Jähriger Mitarbeiter einer Landschafts- und Gartenbaufirma auf dem Firmengelände Erdaushubarbeiten durch. Hierbei setzte er mit einer leeren aber hochgezogenen Schaufel zurück. Weil dadurch der Schwerpunkt verlagert wurde und er mit dem rechten Hinterreifen auf einen Berg von Erdaushub fuhr, stürzte der Radlader um.

Der Baggerfahrer, welcher zwar Sicherheitsbekleidung trug, jedoch nicht angeschnallt war, zog sich hierbei Verletzungen am Thorax und ein Halswirbelsäulentrauma zu.

Er konnte noch selbständig aus der Arbeitsmaschine klettern. Die behandelnde Notärztin konnte vor Ort glücklicherweise keine Lebensgefahr begründen. Der schwer Verletzte wurde für weitere Untersuchungen und zur medizinischen Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Bagger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Erst ausgebremst und dann beleidigt – Ermittlungen nach unbekanntem PKW-Fahrer laufen

Winden (ots) – Am Mittag des 03.06. gab ein 41-jähriger geschädigter PKW-Fahrer folgenden Sachverhalt bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein mit. Er wäre vom Fahrer eines Van in Winden zunächst ausgebremst worden. Danach stieg der Fahrer aus, schlug gegen die Scheibe der Fahrertür des Geschädigten und beleidigte ihn.

Das Kennzeichen des Van, sowie eine detaillierte Personenbeschreibung des Fahrers sind der Polizei bekannt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wörth am Rhein in Verbindung zu setzten.

Mit 3 Promille mit dem Fahrrad auf der B9

B9/Wörth (ots) – Im Rahmen der Streife fiel Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag 05.06.2022 gegen 00:30 Uhr, ein schlangenlinienfahrender Fahrradfahrer auf der B9 zwischen Langenberg und Kandel-Süd auf.

Mit dem 49-jährigen Fahrradfahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 3 Promille. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Drei Haftbefehle bei einer Person vollstreckt

Kandel (ots) – Am 3. Juni 2022 um 17.20 Uhr wurde ein 28-Jähriger durch eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Kandel angetroffen und kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien ergab gleich drei bestehende Fahndungsnotierungen gegen den Mann in Form von bestehenden Vollstreckungshaftbefehlen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Betrugs.

Da der Mann die zu entrichtende Geldstrafe von 2.915 EUR nicht bezahlte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 146 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Zustellrad der Post entwendet

Maximiliansau (ots) Eine Nachbarin nahm Sonntagfrüh 05.06.2022 gegen 04:00 Uhr Lärm von mehreren Personen auf der Straße wahr. Am späteren Morgen stellte sie sodann ein gelbes Zustellrad der Deutschen Post in der Nachbarseinfahrt fest. Bei dem Rad handelt es sich um ein sogenanntes “E-Trike” mit Elektroantrieb und 2 Hinterreifen.

In der Getränkehalterung des Rades konnte durch die Polizeibeamten eine fast leere Whiskeyflasche sichergestellt werden, welche nun untersucht wird. Wo das Fahrrad entwendet wurde, muss nun ermittelt werden.

Der Tatzeitraum beläuft sich vermutlich auf die Nacht vom 04.06.2022 auf den 05.06.2022. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth unter der Telefonnummer: 07271/9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Fahrchips entwendet

Germersheim (ots) – Mehrere hundert Fahrchips eines Karussells entwendete ein unbekannter männlicher Täter am Samstag 04.06.2022 gegen 21:15 Uhr auf dem Pfingstmarkt.

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wo werden entsprechende Chips außerhalb der Fahrgeschäfte zum Kauf angeboten? Hinweise an die Polizei Germersheim 07274/9580.

Spritztour eines 14-Jährigen endet in Verkehrsunfall

Schaidt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 04.06.2022 erschlich sich ein 14-jähriger Jugendlicher den Fahrzeugschlüssel des PKW seines Vaters, um zusammen mit seinen Freunden eine nächtliche Spritztour zu unternehmen. Beim Befahren der Hauptstraße in Schaidt in Richtung Freckenfeld kollidierte der Ford mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug.

Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Junge wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten an seine Eltern überstellt.

Mit Motorrad verunfallt und geflüchtet

Westheim/Lustadt (ots) – Nicht mehr fahrbereit war ein Motorrad, nachdem der Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Westheim und Lustadt am Samstag, gegen 20 Uhr gestürzt war. Der weiterhin unbekannte Fahrer ließ das beschädigte Motorrad zurück und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Fahrer dürfte sich durch den Sturz mit hoher Wahrscheinlichkeit verletzt haben. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisiert und ohne Führerschein gegen Zaun gefahren

Rheinzabern (ots) – Zeugen beobachteten in der Nacht von Freitag auf Samstag den 33-jährigen PKW-Fahrer eines Ford Focus bei einem Wendemanöver in einer privaten Grundstückseinfahrt der Neupotzer Straße in Rheinzabern. Das Wenden seines Fahrzeuges sei ihm nur sehr mühsam und unter mehrmaligem Anstoßen gegen den Gartenzaun der Grundstücksbesitzer gelungen. Der Gartenzaun wurde hierbei beschädigt.

Nach dem Unfall parkte der Fahrer am Straßenrand und verblieb in seinem PKW. Die durch die Zeugen herbeigerufenen Polizeibeamten konnten den Fahrer vor Ort feststellen und einer Fahrtüchtigkeitsüberprüfung unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer stark dem Alkohol zugesprochen hatte.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,51 Promille. Die weiteren polizeilichen Überprüfungen ergaben zudem, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen durch die Beamten zunächst auf die Polizeidienststelle verbracht.

Schwer verletztes Reh auf der Straße liegen gelassen

Hatzenbühl L549 (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hat sich ein unbekannter PKW-Fahrer strafbar gemacht, der Freitagnacht 03.06.2022 gegen 23:00 Uhr ein Reh auf der L549 angefahren hatte und das Tier anschließend mit schweren Verletzungen, aber noch lebend, auf der Fahrbahn zurückließ.

Das verletzte Tier fiel vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern auf, die den Sachverhalt der Polizei meldeten. Durch einen Polizeibeamten konnte das leidende Tier schließlich erlöst werden. Der zuständige Jagdpächter wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Die Unfallstelle wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch einen verantwortungsbewussten Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß abgesichert, sodass Folgeunfälle vermieden werden konnten. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile des Unfallfahrzeuges festgestellt werden.

Mit 1,4 Promille Poller umgefahren und Hauswand beschädigt

Lustadt (ots) – Geflüchtet ist ein 39-jähriger Mann, nachdem er am Samstag, gegen 7 Uhr mit seinem Auto mehrere Poller und eine Hauswand beschädigt hatte. Das Ermitteln des Verursacherfahrzeugs fiel den Beamten leicht. Dessen Kennzeichen konnte an der Unfallstelle aufgefunden werden.

Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Polizei entnahm ihm eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind

Wörth (ots) Eine 78-jährige PKW-Fahrerin missachtete am Mittwochmittag 01.06.2022 die Vorfahrt eines von rechts kommenden Kindes, das mit seinem Fahrrad von der Tullastraße in die Elisabethenstraße in Wörth einbiegen wollte. Es kam zur Kollision des PKW mit dem Fahrrad des Kindes, wobei das Kind leichte Verletzungen, unter anderem eine Schulterprellung, erlitt. Auch das Fahrrad des Jungen wurde durch den Aufprall beschädigt.

Den Angaben des 10-Jährigen zufolge sei die Fahrerin nach dem Unfall zwar aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen, jedoch hauptsächlich, um sich zu vergewissern, dass an ihrem PKW kein Schaden entstanden sei. Sie notierte sich wohl die Personalien des Kindes, meldete sich jedoch nach dem Unfall nicht mehr.

Glücklicherweise hatte eine aufmerksame Zeugin das Kennzeichen des PKW notiert und dem Kind den Zettel direkt mitgegeben. Auch hatte sie ihre eigenen Personalien mit auf den Zettel geschrieben. Der Sachverhalt wurde durch die Eltern des Kindes nachträglich auf der Polizeidienststelle in Wörth mitgeteilt.

Über das von der Zeugin notierte Kennzeichen konnte die Fahrzeugführerin ermittelt werden, gegen die von polizeilicher Seite ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Verkehrsunfall sowie wegen Unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort eingeleitet wurde.

Stark alkoholisierter PKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Wörth (ots) – Nacheinander gingen auf den Polizeiinspektionen Edenkoben, Landau und Wörth am Rhein zahlreiche Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein, die einen PKW-Fahrer mit auffälliger Fahrweise auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe meldeten. Kurz nach der Anschlussstelle Wörth Dorschberg konnte der PKW durch Polizeibeamte gestoppt werden.

Aufgrund der extremen Fahrweise musste das Fahrzeug direkt auf dem Seitenstreifen angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten bereits deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 57-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,93 Promille.

Aufgrund des hohen Wertes wurde durch die Beamten eine Blutentnahme angeordnet, die auf der Polizeidienststelle durch eine Ärztin durchgeführt wurde. Mit dem Entfernen des PKW vom Seitenstreifen der Bundesautonahn wurde eine Abschleppfirma beauftragt. Den Mann erwartet neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr voraussichtlich ein richterlicher Entzug seiner Fahrerlaubnis.

Sachbeschädigung an Volleyballnetz auf Freizeitanlage

Rheinzabern (ots) – Am Nachmittag des 02.06. meldete ein Zeuge eine Sachbeschädigung an der gemeindeeigenen Freizeitanlage in Rheinzabern. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Volleyballnetze zerschnitten.

Die Anlage ist frei zugänglich, für jedermann nutzbar und wurde erst kürzlich erneuert. Hinweise, die zur Täterermittlungen führen könnten, nimmt die Polizeidienststelle Wörth am Rhein jederzeit entgegen.