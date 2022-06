Müll auf Feldweg verbrannt (siehe Foto)

Edenkoben (ots) – Am Samstagmorgen 05.06.2022 gegen 08:40 Uhr, teilte ein Spaziergänger eine noch qualmende Brandstelle auf einem Feldweg zwischen Edenkoben und Rhodt unter Rietburg der Polizei Edenkoben mit. Vor Ort konnten die Beamten einen größeren, noch qualmenden Aschehaufen feststellen, in dem Farbdosen, Kleidung sowie Gummischläuche und weiteres verbrannt wurde.

Durch die Feuerwehr Edenkoben konnte der Kleinbrand gelöscht werden. Zu einem Fremdschaden kam es nicht.

Täterhinweise liegen bisher keine vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Tel.: 06323 955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Falschfahrer auf der A65

A65/AS Landau-Nord (ots) – Am Samstag 04.06.2022 gegen 22:00 Uhr, kam es auf der A65 auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord zu einer Verkehrsgefährdung durch einen Falschfahrer. Die 22-jährige Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord fuhr vor ihr ein weiterer Pkw, welcher plötzlich eine 180-Grad-Wende vornahm und in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Überholspur in Richtung Neustadt fuhr.

Einen Zusammenstoß mit dem Falschfahrer konnte die 22-jährige verhindern. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kombi, möglicherweise von der Marke “Ford” gehandelt haben.

Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben:

ca. 30-40 Jahre alt, groß, schlank und kurze schwarze Haare.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323 955-0 oder per Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

B10/Rinnthal (ots) – Am Samstag 04.06.2022 ereignete sich gegen 06:38 Uhr ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Esslingen befuhr die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Kurz nach der Anschlussstelle B48 geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden LKW-Gespann zusammen.

Durch den Zusammenstoß verstarb der PKW-Fahrer, der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 125.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache beauftragt sowie beide beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die B10 wird voraussichtlich für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn bis 12:30 Uhr voll gesperrt bleiben.

Wechselseitige Körperverletzung am Schulzentrum

Bad Bergzabern (ots) – Am 03.06.2022 gegen 20:30 Uhr, kam es im Bereich des Schulzentrums in Bad Bergzabern zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Einer dort verweilenden Personengruppe näherte sich eine bislang unbekannte männliche Person, die im weiteren Verlauf mehrere Mal die Örtlichkeit passierte und schließlich einen Ball auf ein der Gruppe zugehöriges Fahrzeug warf.

Als ein 21-jähriger Mann aus Steinfeld die Person zur Rede stellen wollte, kam dieser bedrohlich auf ihn zu und holte mehrfach mit der Faust zum Schlag aus. Zur Verteidigung und um die Person auf Abstand zu halten, gab der 21-jährige seinem Gegenüber eine Backpfeife. Der Kontrahent schlug dem jungen Mann daraufhin mit der Faust derart ins Gesicht, sodass dieser einen Eckzahn verlor.

Direkt nach dem Schlag floh der Mann von der Tatörtlichkeit. Der bislang unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt, schulterlange, gelockte blonde Haare, er trug eine rote Shorts und ein dunkles T-Shirt. Er war zudem barfuß unterwegs.

Gegen beide Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere hinsichtlich der Identität des bislang unbekannten Täters geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

20-jähriger zerschlägt Glasvitrine auf Weinfest

Rhodt unter Rietburg (ots) – Am Samstag 05.06.2022 gegen 00:15 Uhr, kam es auf dem Blütenfestes in Rhodt zu einer Sachbeschädigung an einer Glasvitrine. Der 20-jährige Beschuldigte zerschlug offensichtlich aus Wut und aufgrund seiner Alkoholisierung eine an der Hauswand angebrachte Glasvitrine. Hierbei verletzte sich der Beschuldigte an seiner Hand und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Der Beschuldigte erhielt im Anschluss einen Platzverweis für das Blütenfest.

Beim Wenden Hauswand beschädigt und geflüchtet

Landau (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Freitagnachmittag 03.06.2022 zwischen 16:30-20:00 Uhr die Pfützgasse. Beim Wenden in einer kleinen Seitengasse stieß der Fahrer gegen die Hauswand des dortigen Anwesens. Hierbei wurden der Putz und das Fallrohr der Dachrinne beschädigt.

Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Während Probefahrt mit dem Fahrrad davongefahren

Venningen (ots) – Am 04.06.2022 kam es gegen 11:00 Uhr in der Edenkobener Straße in Venningen, während einer vorgetäuschten Probefahrt, zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbike. Der bisher unbekannte Täter täuschte ein Kaufinteresse an einem E-Mountainbike vor, um eine vermeintliche Probefahrt mit dem Mountainbike machen zu können.

Hierzu gab der Täter falsche Personalien bei dem Verkäufer an. Während der vermeintlichen Probefahrt fuhr der Täter plötzlich davon. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Mountainbike der Marke “Bulls”, Typ: Sonic Evo 29 in der Farbe Rot.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, korpulent, ca.165-170 cm groß, dunkle kurze Haare und trug wahrscheinlich einen dunklen Rucksack.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323 955-0 oder per Mail piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Luftgewehrkugel beschädigt Scheibe

Dernbach (ots) – Vom 03.06.2022, 06:30 Uhr bis 04.06.2022, 07:00 Uhr, wurde an einem Wohnanwesen in der Straße Am Berg eine Fensterscheibe vermutlich durch eine Luftgewehrkugel beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619.

Zeugen nach Körperverletzungsdelikt gesucht

Herxheim (ots) – Am Freitagmorgen (03.06.2022) gegen 10:15 Uhr wurde in der Siedlungsstraße in Herxheim ein 34-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Der Geschädigte fuhr mit seinem Mofa von der Siedlungsstraße in die Straße Am Kleinwald, als sich jemand vor ihn stellte und vom Mofa stieß.

Durch den Sturz erlitt der 34-Jährige Schürfwunden an Armen und Beinen, außerdem war das Mofa derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Angreifer konnte unerkannt flüchten.

Er wird als ca. 40 Jahre alt beschrieben, ca. 1,80 m groß, soll blond sein und einen Drei-Tage-Bart tragen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Ungenügender Sicherheitsabstand

Waldhambach (ots) – Vermutlich aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes bzw. Unachtsamkeit, kam es am 03.06.2022, gegen 12:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B 48, zwischen Waldhambach und Waldrohrbach. Eine 54-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis SÜW beabsichtigte auf genannter Strecke nach links in Richtung Sportplatz abzubiegen, was sie mittels Fahrtrichtungsanzeiger ordnungsgemäß verdeutlichte.

Aufgrund von Gegenverkehr musste die Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen, was durch die nachfolgende Fahrzeugführerin, eine 21-jährige Frau, ebenfalls aus dem Kreis SÜW, zu spät wahrgenommen wurde. Trotz eingeleitetem Bremsvorgang gelang es ihr nicht mehr, ein Auffahren auf den wartenden Pkw zu verhindern.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Die Gesamtsachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Das Fahrzeug der auffahrenden jungen Dame war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.