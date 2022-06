Lebensmittel und Schuhwerk für Grillabend organisiert

Speyer (ots) – Der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Auestraße beobachtete 4 Erntehelfer eines landwirtschaftlichen Betriebs aus Waldsee. Diese hatten insgesamt mehrere Gin-Flaschen, Grillfleisch und Handcreme in den mitgebrachten Taschen verstaut und an der Kasse nicht bezahlt.

Zudem statteten sich 2 aus der Gruppe mit neuem Schuhwerk aus. Die getragenen Schuhe ließen sie vor Ort stehen. Der Wert der Ware beläuft sich auf ca. 300 EUR.

Herausgerissene Haarbüschel in der Halle 101

Speyer (ots) – Am Samstag 04.06.2022 kam es während einer Party in der Halle 101 zur Körperverletzung zwischen 2 Frauen. Eine 22-Jährige und eine 23-Jährige gerieten in Streit. Dieser artete dann derart aus, dass die beiden Frauen sich gegenseitig an den Haaren zogen.

Der Grund des Streites konnte bisher nicht endgültig geklärt werden. Das Resultat des Streits waren mehrere rausgerissene Haarbüschel und 2 eingeleitete Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Roller “Jack Sparrow” im Rhein gefunden

Speyer (ots) – Am Donnerstag 2. Juni wurde, im Rahmen einer Reinigungsaktion des Hafenbeckens mittels Tauchern, neben ca. einer halben Tonne Müll, ein Roller aufgefunden. Aufgrund des Zerfalles, sowie des nicht lesbaren Versicherungskennzeichens aus dem Jahre 2001, ist anzunehmen, dass dieser seither im Rhein lag.

Personen die Hinweise zum Eigentümer des Rollers geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Einbruch in Bäckerei

Speyer (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 03.06.2022 verschafften sich unbekannte Täter über ein Toilettenfenster unberechtigt Zutritt in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße. Dort entnahmen sie aus der Kasse 140EUR Bargeld und machten sich wieder aus dem Staub.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl an PKW

Speyer (ots) – In der Nacht vom 02.06.2022 auf den 03.06.22 wurde auf dem Parkplatz der IGS Speyer an einem BMW alle 4 Reifen samt 19-Zoll-Alufelgen entwendet. Die unbekannten Täter bockten hierzu das Fahrzeug auf Backsteine und Holzblöcke auf. Der Schaden wurde auf etwa 1.200 EUR geschätzt.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

Zwei Einbrüche in einer Nacht

Speyer (ots) 1.Am frühen Samstagmorgen zwischen 02-07:10 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Tanz-Treff in der Raiffeisenstraße. Hierzu kletterten die Täter über einen Zaun und verschafften sich im Anschluss durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Innern. Ersten Ermittlungen zufolge verließen die Täter das Objekt ohne Beute.

2.Ebenfalls am Samstagmorgen zwischen 04:15-07:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt ins Innere eines Vereins in der Seekatzstraße, Ecke Gayerstraße. Hier durchwühlten die Täter mehrere Räume und konnten einen niedrigen dreistelligen Betrag erbeuten.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Aus Kurve geflogen und in PKW gekracht

Speyer (ots) – Am Samstag 04.06.2022 kam es gegen 10:48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Speyer. Die 46-jährige Fahrerin eines PKW’s verlor in der Kurve der Abfahrt der B9 auf die Dudenhofer Straße in Speyer die Kontrolle über ihren Skoda Fabia und fuhr über die dortige Grünfläche. Auf der Grünfläche stieß sie gegen ein Verkehrsschild und krachte anschließend frontal gegen ein entgegenkommenden Peugeot.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR. Alle Insassen sind wohlauf und blieben unverletzt. Die Zufahrt der B9 musste zur Unfallaufnahme und anschließender Räumung der Fahrzeugteile gesperrt werden.

Vollsperrung, hoher Sachschaden und 2 Verletzte

Speyer (ots) – Am Samstag 04.06.2022 kam es gegen 20:57 Uhr in Speyer-Nord zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Seat Leon fuhr von der B9 in Speyer-Nord ab und wollte auf die Schifferstadter Straße einbiegen. Hier missachtete der Fahrer das Verkehrszeichen “Vorfahrt achten” und kollidierte zunächst mit einer von der L454 aus Richtung Schifferstadt kommenden 22-jährigen Speyrerin und anschließend mit einem aus Richtung Speyer kommenden 47-jährigen Ludwigshafener.

Durch den Unfall wurden 2 Personen schwer verletzt und durch den Rettungsdienst an nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen besteht keine Lebensgefahr für die Verletzten.

Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Hier kam es jeweils zum Totalschaden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 EUR.

Die Unfallstelle musste bis um 23:30 Uhr voll gesperrt werden.