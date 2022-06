Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Homburg (ots) – Freitag 03.06.2022, 10:32 Uhr – Ein 85-jähriger Fahrer eines Pkw, VW Golf, befuhr die Straße Rathausplatz aus Richtung Rathaus kommend, in Fahrtrichtung Louisenstraße und beabchsichtige im Kreuzungsbereich mit der Louisenstraße nach rechts in diese abzubiegen. Gleichzeitig überquerte ein 82-jähriger männlicher Fußgänger den direkt angrenzenden Fußgängerüberweg.

Der Pkw-Fahrer übersah vermutlich den querenden Fußgänger und fuhr diesen mit seinem Pkw an. Der Fußgänger wurde verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Schäden am Pkw sind nicht entstanden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Steinbach (ots) – Freitag 03.06.2022, 18:00 Uhr bis Freitag 03.06.2022, 18:10 Uhr – Die schwarze C-Klasse eines 24-jährigen Frankfurters wurde ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Gartenstraße abgestellt. Vermutlich beim Rangieren in oder aus einer Parklücke heraus stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw gegen das des Frankfurters.

Obwohl es zu einem Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 EUR an dem geparkten Fahrzeug kam, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter 06171/62400 zu melden.

