Verkehrsunfall mit 3,08 Promille

Gemünden (Felda) (ots) – Am Sonntag, den 05.06.2022, befuhr ein 50-Jähriger aus Homberg (Ohm) mit seinem Pkw die L3073 von Gemünden (Felda)-Elpenrod in Richtung Mücke-Ruppertenrod. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich zwischen zwei Bäumen zum Stehen.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lich verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 10.000 EUR. Zudem wurden ein Verkehrsschild sowie eine Birke beschädigt.

Ein freiwillig durchgeführter Alcotest beim Pkw-Führer ergab einen Wert von 3,08 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde vor Ort sichergestellt.

Wildschwein erfasst

(ots) – Am Samstag 04.06.2022, 00:05 Uhr befuhr ein 29-jähriger Bad Hersfelder mit seinem PKW die L3253 aus Richtung Sterkelshausen in Richtung Ludwigsau-Beenhausen. Kurz vor dem Parkplatz Ludwigseck lief von rechts ein Wildschwein auf die Fahrbahn.

Das Wildtier wurde vom PKW erfasst und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen, es wurde von einem der eingesetzten Polizeibeamten mittels der Dienstwaffe erlöst. Der am PKW entstandene Sachschaden wird auf 5.000EUR geschätzt. Der zuständige Revierförster wurde verständigt.

Motorradfahrer gestürzt und

Alheim (ots) – Freitag 03.06.2022, 16:09 Uhr befuhr ein 64-jähriger Zweiradfahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit seinem Motorrad die L3253 von Hergershausen kommend in Richtung Baumbach. Ca. 150 m vor der Kreuzung zur B83 fuhr er aus unbekanntem Grund in einer Linkskurve geradeaus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte im angrenzenden Acker zu Boden.

Hierbei verletzte er sich leicht. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Kreiskrankenhaus nach Rotenburg gebracht. Der Sachschaden am Motorrad wird auf 1.500 EUR geschätzt.

Brand einer Fahrsiloanlage

Fulda (ots) – Am Sonntag 05.06.2022, meldeten Anwohner gegen 00:20 Uhr bei der Feuerwehr einen Brand im Fischerweg in Kämmerzell. In der angrenzenden Feldgemarkung brannte ein Fahrsilolager. Das im Silo angesammelte Heu war mit einer Plane und Altreifen abgedeckt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Radfahrer verunglückt

Am Samstag, 04.06.2022, verunglückte auf der Kreisstraße 110 zwischen Lütterz und Lüdermünd ein 54-jähriger Rennradfahrer. Dieser war in Richtung Lüdermünd unterwegs und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem angrenzenden Grünstreifen verlor der Fahrer die Kontrolle über das Rad und stürzte. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Fulda (ots) – Im Kreuzungsbereich Gerloser Weg/Adalbertstraße kam es am Samstag 04.06.2022 um 20:09 Uhr zu einer Kollision zweier Pkw. Die 33-jährige Fahrerin eines VW Passat befuhr die Adalbertstraße und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Polo, welcher auf dem Gerloser Weg in Richtung Herz-Jesu-Krankenhaus unterwegs war. Die 22-jährige Fahrerin des Polo wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich ins nahe gelegene Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

Zwei schwerv Verletzte nach Verkehrsunfall

Eichenzell (ots) – Bereits am Freitag 03.06.2022, ereignete sich um 17:36 Uhr auf der Landstraße 3430 in der Gemarkung Eichenzell ein heftiger Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der 21-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die Landstraße von Eichenzell kommend in Richtung Kerzell. In Höhe eines Gartencenters bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Pkw Seat. Die Fahrzeuge prallten frontal aufeinander.

Sowohl der Unfallverursacher als auch der 62-jährige Seatfahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro.

Verkehrsunfall

Kirchheim (ots) – Am Samstagmittag 04.06.2022 gg. 13.15 Uhr, kam es auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Kirchheim und Reckerode zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Etwa in Höhe der Unterführung der Autobahn wollte ein 58-jähriger aus Kirchheim nach links abbiegen, beachtete aber nicht den ihm entgegenkommenden Pkw einer 46jährigen aus Niederaula.

Durch den Aufprall wurde die Frau leicht am Unterarm verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 €.

Verkehrsunfallflucht

Niederaula – Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr am Freitag, gegen 13:20 Uhr die Bundesstraße 62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte diesen mit seinem Sattelzug und streifte den Pkw beim Wiedereinordnen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Sattelzug, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Radfahrer stürzt

Hohenroda – Am Samstag, 04.06.2022, gegen 10:50 Uhr befuhr ein 59-jähriger Radfahrer die Landesstraße 3172 aus Richtung Philippsthal kommend in Richtung Hohenroda. Der Fahrzeugführer eines Pkw befuhr ebenfalls die Landesstraße 3172 in Fahrtrichtung Hohenorda und überholte den Radfahrer. Beim Überholvorgang streifte der Pkw-Fahrer das Fahrrad.

Der Radfahrer kam hierdurch zu Fall und verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet

Heringen (Werra) – Am Samstagabend, gegen 18:10 Uhr, geriet ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Heringen mit seinem Pkw in der Heimboldshäuser Straße in den Gegenverkehr und stieß mit einem 62-jährigen Pkw-Fahrer aus Philippsthal zusammen. Anschließend flüchtete der Pkw-Fahrer aus Heringen in Richtung Lengers. Eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld konnte den flüchtigen Pkw-Fahrer an seiner Wohnanschrift ermitteln. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss und konnte keinen Führerschein vorweisen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Schenklengsfeld – Am Donnerstag, den 02.06.2022, im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 18:50 Uhr parkte ein Lkw-Fahrer sein Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße An der Linde. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken den zum Parken abgestellten Lkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Fahrer kommt mehrfach von der Fahrbahn ab

Friedewald – Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Freitag, den 03.06.2022, gegen 09:00 Uhr die Bundesstraße 62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedewald. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam der Pkw-Fahrer mehrfach von der Fahrbahn ab, streifte die Schutzplanke und setzte dennoch seine Weiterfahrt fort. In der Ortslage von Friedewald kam der Pkw-Fahrer erneut von der Fahrbahn ab und fuhr schließlich in einen Graben. Er wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

25-jährige Pkw-Fahrerin verursacht Sachschaden

Schenklengsfeld – Am Freitag, gegen 11:45 Uhr befuhr eine 54-jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 3171 aus Richtung Schenksolz kommend in Richtung Schenklengsfeld. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin befuhr ebenfalls die Landesstraße in gleiche Richtung und fuhr hinter der anderen Verkehrsteilnehmerin.

Aufgrund eines herannahenden Einsatzfahrzeuges mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, bremste die 54-jährige Pkw-Fahrerin ab und hielt am rechten Fahrbahnrand. Die 25-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte das zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro.

