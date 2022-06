Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 04.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.06.2022, gegen 01:15 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung ein Schlangenlinien fahrender KIA Picanto Am Neuberg in Bad Dürkheim festgestellt. Bei der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle konnte beim 25 Jahre alten Fahrer aus Landau starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Dem 25jährigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Wattenheim: Führen eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss

Wattenheim (ots) – Am Freitag, 03.06.2022, gegen 20:50 Uhr wurde ein 20-Jähriger aus dem Leininger Land mit seinem Pkw in der Hettenleidelheimer Straße in Wattenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum des Fahrers. Der Verdacht bestätigte schließlich durch einen durchgeführten Schnelltest. Die Fahrt war damit beendet und der junge Fahrer musste die Beamten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten, wo auch entsprechende Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurden. Die Führerscheinstelle wird zudem über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):