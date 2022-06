Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 04.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Fahrraddiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 03.06.2022 gegen 09:30 Uhr kam es in der Schütt zu einem Fahrraddiebstahl. Die 44-jährige Geschädigte stellte ihr weißes Damenrad vor einer dortigen Bankfiliale verschlossen ab. Als die Dame zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie fest, dass es durch Unbekannte samt Schloss entwendet wurde. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Versuchter Garagenaufbruch

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 04.06.2022 gegen 03:00 Uhr es in der Kiesstraße zu einem versuchten Garagenaufbruch. Die Garage befindet sich auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Laut Angaben der 88-jährigen Geschädigte wurde sie wach, als Unbekannte das Tor ihrer Garage gewaltsam öffneten. Sie verständigte daraufhin die Polizei, welche kurze Zeit später am Tatort war. Die Unbekannten waren jedoch bereits geflüchtet und konnten auch im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Täter wurden vermutlich auf die Geschädigte aufmerksam und ließen deshalb von ihrem Vorhaben ab, da aus der Garage nichts entwendet wurde. Am Garagentor entstand kein Sachschaden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Unfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 03.06.2022 gegen 18:30 Uhr kam es an der Kreuzung Hirschhornring/Franz-Kugler-Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher holte beim Linksabbiegen zu weit aus und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Rechtsabbieger. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim 64-jährigen Unfallverursacher aus dem Bereich Neustadt Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro.

Neustadt: Trickdiebstahl eines Geldbeutels

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 02.06.2022 gegen 11:30 Uhr kam es zu einem Geldbeuteldiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Talstraße. Die 84-jährige Geschädigte hatte ihren Geldbeutel während des Einkaufs in ihrer Tasche im Einkaufswagen. Ein unbekannter Täter bat die Dame ihm etwas aus dem Regal zu geben, währenddessen entwendete er den Geldbeutel. Bei dem Täter soll es sich um einen dunkelhaarigen Mann handeln, welcher schwarz gekleidet war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Diebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte „Beute“ angesehen werden. Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

