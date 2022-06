Schwerer Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Freckenfeld (ots) – Am Donnerstag 02.06.2022 kam es in Freckenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Gegen 19:10 Uhr fuhr ein 8-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von der Raiffeisenstraße in die Hauptstraße in Freckenfeld. Auf dieser wurde er von einem aus Richtung Minfeld kommenden Auto erfasst und zu Boden geschleudert.

Durch den Zusammenstoß zog sich das Kind, trotz getragenem Schutzhelm, schwere Verletzungen an Kopf und Bein zu. Die 39-jährige Opelfahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt. Zwecks weiterer Behandlung wurde der Junge durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Hauptstraße für etwa eine Stunde gesperrt.

Rasantes Parkmanöver

Rülzheim (ots) – Am 02.06.2022 wollte ein Autofahrer seinen PKW an der VR Bank in Rülzheim parken. Beim Rangieren verwechselte der Autofahrer das Gas-und Bremspedal, sodass er vorwärts in die Glasfront der VR Bank fuhr. Es entstand lediglich Sachschaden. Der PKW wurde anschließend abgeschleppt.

Brand einer Gartenlaube

Bellheim (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am 30.05.2022 in Bellheim eine Gartenlaube in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Personenschaden entstand nicht. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.