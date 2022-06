Straßenverkehrsgefährdung – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 02.06.2022, wurde der Polizei gegen 21:30 Uhr ein PKW gemeldet, welcher vom Hemshoftunnel in Richtung Innenstadt in Schlangenlinien fahren würde. Laut Anrufer wäre es auch mehrmals fast zu Verkehrsunfällen mit Leitplanken oder anderen Autofahrern, insbesondere im Bereich vor der Ampel an der Rheingalerie, gekommen.

Der 27-jährige Fahrer des Autos konnte durch die Polizei in der Zollhofstraße kontrolliert werden, ein Atemalkoholtest ergab 1,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wer wurde zu oben genannter Zeit durch einen schwarzen VW Passat gefährdet oder konnte eine solche Situation beobachten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ludwigshafen (ots) – Aufgrund von dichtem Verkehr mussten ein 37-jähriger und ein 33-jähriger Autofahrer am Donnerstag, den 02.06.2022, gegen 16:30 Uhr, in der Lagerhausstraße abbremsen.

Der dahinterfahrende 60-Jährige konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem 33-Jährigen derart auf, dass dieser auf das Fahrzeug des 37-Jährigen geschoben wurde. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.

Autofahrer missachtet Vorfahrt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag, den 02.06.2022, kam es gegen 13:30 Uhr an der Ecke Wasgaustraße/ Maudacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 79- jährigen Autofahrer und einer 18-jährigen Autofahrerin. Aufgrund des Missachtens der Vorfahrt stießen beide Fahrzeuge zusammen, die 18-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

WhatsApp-Betrug – Schaden gerade noch rechtzeitig abgewandt

Ludwigshafen (ots) – Eine 75-Jährige erhielt am Mittwoch 01.06.2022 um 17 Uhr, per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Der Verfasser gab sich als die Tochter der Ludwigshafenerin aus und bat um eine Überweisung über ca. 2.600 EUR. Die 76-Jährige kam dieser Bitte nach, füllte einen Überweisungsschein aus und warf diesen bei ihrer Bank in den Briefkasten.

Am Abend telefonierte sie mir ihrer Tochter, wobei auffiel, dass diese nicht um eine Überweisung gebeten hatte. Die Bank konnte rechtzeitig informiert werden, sodass die Überweisung nicht getätigt wurde.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Mehrfacher Fall von Schockanrufen – Schaden in letztem Moment verhindert

Ludwigshafen/Rhein-Pfalz-Kreis (ots) – Im Stadtbereich Ludwigshafen sowie im Rhein-Pfalz-Kreis kam es im Verlauf des gestrigen Tages (02.06.2022) zu mehreren Schockanrufen: den Angerufenen wird auf teils dramatische Weise und durch weinende Personen mitgeteilt, dass ein Angehöriger in einen Verkehrsunfall verwickelt sei, bei welchem eine Person verstorben sei.

Um einen Gefängnisaufenthalt für den jeweiligen Angehörigen abzuwenden, soll in jedem Fall eine hohe Geldsumme als Kaution gezahlt werden. Die meisten Angerufenen erkannten den Betrug sofort und beendeten richtigerweise das Gespräch.

Eine 68-Jährige war jedoch derart erschrocken über diesen Anruf, dass sie, nachdem auch eine angebliche Staatsanwältin die Frau kontaktiert hatte, einen Betrag von 12.000EUR bei der Bank abhob. Während die angebliche Staatsanwältin durchgehend mit der 68-Jährigen telefonierte und sie anwies das Geld an einem ausgemachten Treffpunkt zu übergeben, kamen der Dame Zweifel.

Nach Rücksprache mit ihrer Tochter, welche den Unfall verursacht haben sollte, konnte sie sich überzeugen, dass es sich hierbei um einen Betrug handelte. Eine Übergabe des Geldes wurde rechtzeitig verhindert.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten “Rate mal, wer hier spricht!” oder ähnlichen Formulierungen meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.