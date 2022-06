Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Großniedesheim (ots) – Am 02.06.2022 gegen 16:20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Schenkelstraße in Großniedesheim gerufen. Ein 46-jähriger Mann befuhr mit seinem PKW die Schenkelstraße und touchierte hierbei gleich 2 am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.

Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten durch die eingesetzten Beamten alkoholtypische Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,47 Promille.

Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Diebstahl von Fahrrad aus Hof

Schifferstadt (ots) – In der Nacht von 01.06.2022 auf den 02.06.2022 wurde aus dem umzäunten Hof eines Anwesens im Ostring ein abgeschlossenes Fahrrad entwendet. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Betrugsversuch bei Schockanruf vereitelt

Limburgerhof (ots) – Am 02.06.2020 gegen 16:20 Uhr bekam die 81-jährige Geschädigte von einem angeblichen Polizeibeamten einen Anruf in dem ihr mitgeteilt wurde, dass eine Verwandte von ihr einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Der daraus folgenden Gefängnisstrafe könne die Verwandte durch Bezahlung einer hohen Geldsumme entgehen.

Die 81-jährige orderte ein Taxi um bei ihrer Bank die geforderte Geldsumme abzuheben. Nachdem die aufmerksame Taxifahrerin von dem vermeintlichen Unglück erfuhr, schöpfte sie Verdacht und verständigte die Polizei.

Die Polizei warnt und gibt Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt, wie etwa dem Unfall eines Angehörigen, konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit ihren Angehörigen auf.

Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.