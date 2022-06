Tödlicher Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer – Erweiterung des Zeugenaufrufs

Dudenhofen (ots) – Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht am 27.05.2022 bittet die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Speyer weiterhin um Mithilfe der Bevölkerung. Bürger von Dudenhofen werden gebeten, etwaig bestehende Aufzeichnungen vorhandener Überwachungskameras, insbesondere der näheren Tatortumgebung, der Polizei in Speyer zu übergeben. Mögliche Videoaufzeichnungen könnten neue Ermittlungsansätze liefern.

Hinweise zu dem gesuchten Auto oder zum gesuchten Fahrer/ zur gesuchten Fahrerin nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

15-Jährige verletzt 13-jähriges Kind

Speyer (ots) – Von einer 15-Jährigen körperlich angegangen wurde bereits am vergangenen Dienstag in der Antoniengasse ein 13-jähriges Mädchen. Dieses war zuvor mit einer 12-Jährigen in Streit geraten. Obwohl die Streitigkeiten geschlichtet waren, mischte sich eine 15-Jährige ein, nahm das 13-jährige Mädchen in den Schwitzkasten und schlug ihr ins Gesicht.

Das Kind konnte sich losreißen und in einen Bus flüchten. Durch die Schläge erlitt das Mädchen Verletzungen, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

12-jähriges respektloses Mädchen begeht Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Ein besonders respektloses Verhalten legte am 02.06.2022 eine 12-Jährige aus Limburgerhof an den Tag. Nachdem das Mädchen gegen 13:00 Uhr in einer Drogerie in der Maximilianstraße beim Diebstahl beobachtet wurde, schlug sie einer 58-jährigen Mitarbeiterin ins Gesicht, wodurch diese leicht verletzt wurde.

Einer weiteren Angestellten spuckte sie ins Gesicht und schlug ihr die Brille von der Nase. Die 28-jährige Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Ebenso zeigte sich das Mädchen gegenüber einer Polizeistreife frech und respektlos. Bei ihrer Durchsuchung konnten mehrere Kleidungsstücke aufgefunden werden, die aus drei weiteren Geschäften gestohlen wurden. Die 12-Jährige wurde im Anschluss ihrer Mutter übergeben.

16-jähriger Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Speyer (ots) – Nach einem Verkehrsunfall verletzt wurde am Donnerstag gegen 12:30 Uhr ein 16-jähriger Radfahrer. Der Jugendliche fuhr von Speyer in Richtung Dudenhofen auf dem rechten Radweg der B 39, als er den von rechts, auf die B 39 auffahrenden, bevorrechtigten PKW eines 65-Jährigen übersah.

Der PKW-Fahrer war zuvor auf der B 9 aus Richtung Ludwigshafen unterwegs und wollte auf die B39 in Richtung Dudenhofen abbiegen. Der Radfahrer fiel über den Lenker auf die Motorhaube und zog sich dabei Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Am PKW entstand ein Sachschaden von über 4.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Abfahrt gesperrt werden.

Graffiti an Hauswand gesprüht

Speyer (ots) – Gleich zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti kam es im Zeitraum von Mittwoch, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 08:30 Uhr. Unbekannte besprühten die Fassaden von insgesamt zwei Gebäuden in der Maximilianstraße beziehungsweise im Leinpfad mit einem Symbol des 1. FC Kaiserslautern. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Maximilianstraße sowie im Leinpfad beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Audi TT von Festplatz entwendet

Speyer (ots) – Unbekannte entwendeten am Donnerstag zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr einen metallic blauen Audi TT, der auf dem Festplatz verschlossen abgestellt war. Der Wert des Fahrzeuges wurde mit einer niedrigen fünfstelligen Summe beziffert.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen an dem Audi oder im Bereich des Festplatzes beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof

Speyer (ots) – Am Hauptbahnhof wurde sowohl am 31.05.2022 als auch am 01.06.2022 ein Fahrrad entwendet. Beide Mountainbikes waren verschlossen beziehungsweise angeschlossen. Zeugen, die am 31.05.2022 zwischen 07-14:30 Uhr oder am 01.06.2022 zwischen 18:30-22:45 Uhr verdächtige Personen am Fahrradabstellplatz am Hauptbahnhof beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Beachten Sie die Tipps der Polizei und schützen Sie ihr Rad vor Dieben:

Notieren Sie die individuellen Merkmale Ihres Rades, insbesondere die Rahmennummer. Sollte Ihr Fahrrad abhandenkommen, erleichtert diese Nummer ein Wiederauffinden. Hierzu können Sie den Fahrradpass nutzen, der im Faltblatt zur Prävention des Fahrraddiebstahls enthalten ist. Dieser kann auf der Homepage www.polizei-beratung.de herunter geladen und selbst ausgedruckt werden. Der Fahrrad Pass ist auch als App für Smartphones erhältlich.

Sichern Sie Ihr Fahrrad immer und überall, auch wenn es nur für eine kurze Zeit unbeaufsichtigt ist.

Achten Sie beim Kauf eines Fahrradschlosses auf Qualität. Nutzen Sie stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material. Informieren Sie sich z.B. beim Fachverband VdS oder lassen Sie sich im Fachhandel beraten.

Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand an (z.B. Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusammen

Sollten Sie Ihr Fahrrad auf dem Privatgelände abstellen, achten Sie darauf, dass Garten-und Garagentore sowie Hauszugänge immer gut verschlossen sind, um Dieben den Zutritt zu erschweren.

Vermeiden Sie, Ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. Fahrraddiebe nutzen besonders große und unübersichtlich Abstellorte wie Bahnhöfe oder Schulen., um in der Anonymität wirken zu können.

Sollten Sie Personen beobachten, die sich auffällig lange an einem Fahrrad zu schaffen machen, informieren Sie die Polizei.