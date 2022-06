Vor Biene geflüchtet

Edenkoben (ots) – In der Weinstraße kam es am Donnerstag 02.06.2022 zu einem leichten Anstoß mit einem 9-jährigen Jungen und einem Ford-Fahrer. Der Junge flüchtete vor einer Biene und lief ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße, wo es dann zu dem Anstoß mit dem Ford-Fahrer kam.

Der Junge blieb hierbei glücklicherweise unverletzt, da der PKW-Fahrer seine Geschwindigkeit zuvor aufgrund mehrerer Kinder auf dem Gehweg reduziert hatte. An dem Fahrzeug wurde der Außenspiegel beschädigt.

Motorradfahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

L 545/Bad Bergzabern (ots) – Am Donnerstag 02.06.22 gegen 19:40 Uhr, kam es auf der L545 zwischen Bad Bergzabern und Steinfeld zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein Motorradfahrer in schwarzer Kleidung mit grünen Applikationen hatte zunächst eine 51-jährige Pkw-Fahrerin in Richtung Steinfeld fahrend überholt und geschnitten.

Im weiteren Verlauf sei der Motorradfahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Steinfeld gefahren und habe dabei mehrfach Fahrzeuge in waghalsiger Weise überholt. Der Motorradfahrer fuhr im Anschluss wieder in Richtung Bad Bergzabern und konnte unerkannt entkommen.

Geschädigte und Zeugen, die durch die Fahrweise des Motorradfahrer beeinträchtigt wurden oder Angaben zu dem Fahrer bzw. dem Motorrad machen können, werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Flüssigkeit

Kapellen-Drusweiler (ots) – Einen Sachschaden am Kopfsteinpflaster haben Unbekannte in der Ludwig-Kröber-Straße angerichtet. Durch eine ölige Flüssigkeit wurde das Kopfsteinpflaster dunkel eingefärbt und es ließ sich auch mit dem Hochdruckreiniger nicht entfernen.

Der Schaden wird auf mehrere Hunderte Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.