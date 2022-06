Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 03.06.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Drogeneinwirkung und ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Drogeneinwirkung und ohne Fahrerlaubnis befuhr ein 21-Jähriger aus Neustadt am 03.06.2022 um 15:30 Uhr mit seinem E-Scooter die Winzinger Straße in 67433 Neustadt, als er durch Beamte einer anlassfreien Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnten nämlich bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Des Weiteren wurde bei der Überprüfung des E-Scooter bekannt, dass dieser nicht versichert war und eine Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h erreichen kann, weshalb der Neustadter eine Fahrerlaubnis hierfür benötigte. Diese konnte er jedoch nicht vorweisen. Der Fahrzeugführer musste in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben, dessen E-Scooter wurde sichergestellt.

Nun erwarten den 21 Jahre alten Mann mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

