18-jähriger Mehrfachtäter in Untersuchungshaft

Schwetzingen (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim ein Haftbefehl gegen einen 18-jährigen rumänischen Staatsangehörigen erlassen. Diesem wird u.a. ein tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Erschleichen von Leistungen und Diebstahl zur Last gelegt.

Der heranwachsende Mann soll am Dienstag 31.05.2022 in einem Lebensmittelgeschäft in Schwetzingen verschiedene Lebensmittel, ein Päckchen Kaugummi und einen Stift entwendet haben, um die Ware ohne zu bezahlen für sich zu behalten.

Als der Heranwachsende nach der Tat auf das Polizeirevier Schwetzingen verbracht und polizeilich zwecks Aufnahme der Tat festgehalten wurde, machte sich der Beschuldigte auf, das Polizeirevier zu verlassen.

Als ihn die Polizeibeamten daran hinderten, soll der Mann um sich geschlagen haben, in der Absicht, sich zu befreien. Er soll die Polizeibeamten beleidigt, nach ihnen getreten und einer Polizeibeamtin in deren Gesicht gespuckt haben.

Als der Beschuldigte erneut sich aufmachte, das Polizeirevier zu verlassen und durch die Polizeibeamten festgehalten wurde, soll er einem Polizeibeamten in Richtung seines Armes gebissen haben. Zudem soll er während der Fixierung ziellos umher getreten und die anwesenden Polizeibeamten erneut beleidigt haben. Bereits am 26.07.2020 soll der Tatverdächtige mit dem Zug ICE von Mannheim Hauptbahnhof nach Karlsruhe Hauptbahnhof ohne gültigen Fahrausweis gefahren sein.

Der rumänische Tatverdächtige wurde beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt und nach Erlass eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Freitagvormittag 03.06.2022 wurde die Polizei zu einer verdächtigen Wahrnehmung in Edingen-Neckarhausen gerufen. Kurz nach 11 Uhr sei in Edingen eine Person mit einer Machete oder einem ähnlichen Gegenstand aufgefallen und habe dort auf Pflanzen eingeschlagen.

Die Polizei war in der Folge mit mehreren Streifenwagenbesatzungen vor Ort um den Sachverhalt zu verifizieren. Im Laufe der Einsatzmaßnahmen wurden die Kinder sowie das Personal eines nahegelegenen Kindergartens sowie einer Schule gebeten, dass Gebäude zunächst nicht zu verlassen.

Nachdem es keine Hinweise auf eine Gefährdung gab, konnten die Maßnahmen aufgehoben werden. Die Ermittlungen zur Identität des Verdächtigen dauern an.

Brand in Mehrfamilienhaus – PM Nr. 2

Neckargemünd-Dilsberg (ots) – Am Donnerstagnachmittag 02.06.2022 war es gegen 15:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bannholzweg gekommen. Ein Besucher eines der Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte den Brandmelder wahrgenommen und die Bewohner des Hauses informiert. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnten den Brand vollständig löschen.

Die Ursache kann aufgrund der großen Hitzeentwicklung durch den Brand, dessen Ausbruchsstelle in der Küche liegt, nicht eindeutig bestimmt werden. Auch ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Eine vorsätzliche Brandstiftung wird jedoch durch den Brandermittler des Polizeireviers Neckargemünd derzeit ausgeschlossen.

Schwerer Unfall zwischen Radfahrer und Pkw – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ketsch (ots) – Nach einem schweren Verkehrsunfall hat der Verkehrsdienst Mannheim die Unfallermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 13:45 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw in der Anhalter Straße. Dabei wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt.

Dieser war an der Unfallstelle ansprechbar und wurde von den alarmierten Rettungskräften versorgt. Ein hinzubeorderter Rettungshubschrauber flog den Mann, der mehrere Verletzungen erlitt, in ein Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden sowie der genaue Unfallhergang sind derzeit Ermittlungssache der Verkehrsexperten.

Pkw in Parkhaus beschädigt – Unfallverursacher flüchtet

Leimen (ots) – Am Donnerstagnachmittag 02.06.2022 kurz nach 15 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren Pkw Seat Leon im Parkhaus, Turmgassen-Center, auf der oberen Etage, auf dem dortigen Frauenparkplatz.

Als sie nach circa einer Stunde zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass ein unbekanntes Fahrzeug ihren geparkten Pkw an der Beifahrerseite erheblich beschädigt hatte.

Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.