Nach sexueller Belästigung Zeugen gesucht – Hinweise erbeten

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend 02.06.2022 kam es an der Haltestelle West in der Hardheimer Straße zu einer sexuellen Belästigung, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine 20-Jährige wurde gegen 20.45 Uhr an der Haltestelle von einem ihr unbekannten Mann angesprochen, erwiderte dies jedoch nicht.

Darauf griff der Täter die junge Frau am Arm, zog sie zu sich und fasste ihr an das Gesäß. Die 20-Jährige riss sich sofort los, sodass ihr die Flucht gelangt. Nachdem sie sich Familien und Freunden anvertraute, verständigten diese die Polizei.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 1,75 groß, 30 bis 40 Jahre alt, westeuropäisches Erscheinungsbild, 3-Tage-Bart, Bauchansatz, Narbe im Halsbereich, trug eine Kappe, ein rotes T-Shirt, kurze schwarze Hosen und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zeugen, die das Geschehen beobachteten oder Hinweise zum Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Jugendlicher greift 64-Jährigen an

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am späten Mittwochabend (1. Juni) hat ein 17-Jähriger in der S4 einen 64-jährigen Mann bedroht. Anschließend warf er eine Getränkedose in Richtung des Kopfes des Geschädigten. Gegen 22:45 Uhr befanden sich der Tatverdächtige und der Geschädigte in der S4 in Richtung Mannheim Hauptbahnhof.

Der 64-jährige Mann wies den Jugendlichen auf die Tragepflicht einer Maske hin. Darauf reagierte der Tatverdächtige aggressiv und begann sogleich den Mann mehrfach zu bedrohen. Zum Abschluss der Kundgabe seiner Ablehnung warf der 17-Jährige eine Getränkedose in Richtung des Kopfes des Geschädigten. Nur durch Glück verfehlte diese ihr Ziel.

Der Jugendliche wurde am Hauptbahnhof Mannheim von einer Bundespolizeistreife gestellt und vorläufig festgenommen. Den jungen Mann erwarten nun Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung im Versuch sowie Bedrohung.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

LKW kippt in Kurve um und verursacht mehr als 50.000 Euro Schaden

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots) – Am frühen Freitagmorgen 03.06.2022 gegen 04 Uhr kippte ein LKW mit seinem voll beladenen Anhänger in der Rudolph-Diesel-Straße um und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro.

Der Fahrer des LKWs wollte von einem Firmengelände nach links auf die Rudolph-Diesel-Straße auffahren, als der Anhänger aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schwanken geriet und kippte.

Hierbei beschädigte er 2 am Straßenrand geparkte Autos. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Ein Abschleppunternehmen musste den umgekippten Sattelauflieger aufrichten und abschleppen.

Fahrzeugbrand – PM 2

Mannheim (ots) – Bei einem Fahrzeugbrand auf der BAB A6, bei dem es zu einer halbstündigen Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Norden kam, brannte der BMW eines 45-jährigen völlig aus. Ursächlich hierfür dürfte nach aktuellem Ermittlungsstand ein technischer Defekt gewesen sein. Es entstand ein Schaden von ca. 50.000 Euro.

Nachdem die Feuerwehr den Brand löschen konnte, wurde das Fahrzeug durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten den PKW unverletzt verlassen, wurden jedoch vorsorglich aufgrund der entstandenen Rauchgase in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Bis 20:44 Uhr wurde der Verkehr infolge der Lösch- und Bergungsarbeiten lediglich einspurig an der Brandörtlichkeit vorbeigeleitet. Im Anschluss wurden beide Fahrspuren wieder freigegeben. Es kam kurzzeitig zu einem Rückstau von bis zu 4 km Länge.

Wasserrohrbruch in der Schwetzinger Straße – PM 2

Mannheim (ots) – Am Donnerstagabend kam es gegen 18:30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wasserrohrbruch einer städtischen Wasserleitung in der Schwetzinger Straße. Ob hierbei ein Sachschaden entstand ist aktuell Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Feuerwehr Mannheim konnte die Wasserleitung schließen und ein weiteres unkontrolliertes Ausdringen von Wasser verhindern. Die Schwetzinger Straße musste aufgrund des austretenden Wassers für ca. 1,5 Stunden für den Verkehr gesperrt werden. Um kurz nach 20 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Zwei Ladendiebinnen von Kaufhausdetektiv festgehalten

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstagabend 02.06.2022 kurz nach 18 Uhr konnten Kaufhausdetektive in einem innerstädtischen Kaufhaus zwei Ladendiebinnen im Alter von 43 und 34 Jahren festhalten und der Polizei überstellen.

Die beiden Frauen aus Wiesbaden räumten ein, dass sie in den Nachmittagsstunden mehrere Ladendiebstähle in Mannheimer Kaufhäuser begangen hatten. Dabei erbeuteten sie hochwertige Lederwaren, Schmuck, Bekleidungsstücke und Schuhe, die sie bereits teilweise in ihrem Pkw verstaut hatten.

Bei der Durchsuchung ihres Autos und später ihrer beiden Wohnungen in Wiesbaden kam noch weiteres Diebesgut zum Vorschein. Insgesamt konnten von der Polizei Waren im Wert von fast 11.000 Euro sichergestellt werden, die nun an die geschädigten Firmen zurückgegeben werden.

30-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

A6/AK Mannheim/AK Viernheim (ots) – Am Donnerstagmittag gegen 13:00 Uhr sollte der 30-jährige Fahrer eines Mercedes auf der A6, Fahrtrichtung Heilbronn, zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim durch eine Streife des Verkehrsdienstes Mannheim kontrolliert werden. Hierfür erhielt der Mann kurz vor einem Parkplatz durch die Anzeige “Bitte Folgen” am Streifenwagen die entsprechende Anweisung.

Da dieser die Anweisung jedoch ignoriert und unbeirrt weiter in Richtung Heilbronn fuhr, fuhr die Streifenwagenbesatzung diesem hinterher. Vor der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim wurde dem 30-Jährigen dann erneut “Bitte Folgen” signalisiert. Wieder folgte er der Anweisung nicht.

Beim dritten Versuch kurz vor einer Tank- und Rastanlage schien es zunächst so, als Folge der Mann nun den Anweisungen. Als der Streifenwagen bereits die Einfahrt passiert hatte, zog der 30-Jährige wieder auf die Hauptfahrbahn und beschleunigte seinen Mercedes. Hierbei gefährdete er einen weiteren Autofahrer durch rechtsseitiges Überholen.

Da aufgrund eines vorausgegangenen Verkehrsunfalls durch die Polizei bereits der Verkehr unmittelbar hinter der Tank- und Rastanlage verlangsamt worden war, konnte der 30-Jährige schlussendlich auf dem Seitenstreifen gestoppt werden.

Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass dieser aktuell nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

Der noch unbekannte Fahrzeugführer, der durch das Überholmanöver gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 47093-0 mit dem Verkehrsdienst in Verbindung zu setzen.

Poserkontrollen im Stadtgebiet

Mannheim (ots) – In den gestrigen Abend- und Nachtstunden führten Beamte der Ermittlungsgruppe “Poser” des Verkehrsdienstes Mannheim wieder sogenannte “Poser-Kontrollen” im Stadtgebiet Mannheim durch.

Hierbei fielen den Beamten neben zu lauten Pkw auch Motorräder besonders auf. Gleich in acht Fällen erlosch die Betriebserlaubnis von Fahrzeugen an denen technische Änderungen durchgeführt worden waren, die allerdings nicht genehmigt waren.

Zwei Motorräder wurde in diesem Zusammenhang für die weitere Untersuchung sichergestellt. Um wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu können, müssen die beiden Zweiräder nun rückgebaut und dem TÜV vorgestellt werden. Ein 29-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad in der Schwetzinger Straße, wo er den Beamten der EG “Poser” bereits aufgrund seiner überlauten Auspuffanlage auffiel. Als dieser um 17.50 Uhr an einer roten Ampel warten musste, betätigte er zudem mehrfach den Gashahn.

Nach Abschluss der Kontrolle musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen, sein Motorrad wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Ein 24-Jähriger musste nach seiner Verkehrskontrolle um 18.30 Uhr ebenfalls zu Fuß weitergehen.

Er fiel den Beamten auf dem Friedrichsring wegen seiner lauten Auspuffanlage auf. Zudem wurde festgestellt, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis für die Motorradklasse hatte. Auch sein Motorrad wurde sichergestellt.

In 15 Fällen wurden Fahrer zur Anzeige gebracht, weil sie unnötigen Lärm versachten oder während der Fahrt mit einem Handy telefonierten.

Auch am bevorstehenden Wochenende wird die Ermittlungsgruppe “Poser” wieder in den Stadtgebieten Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis Kontrollmaßnahmen in Zusammenhang mit auffälligen Fahrern durchführen.