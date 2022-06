Sittlichkeitsdelikt im Linienbus – Tatverdächtiger ermittelt

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Sittlichkeitsdelikt in einem Linienbus am Mittwochabend 01.06.2022 ist die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf der Spur. Erste Ermittlungen führten die Beamten zu einem Mann, der aus polizeilicher Sicht alles andere als ein Unbekannter ist.

Die Beschreibung, die das Opfer von dem Unbekannten im Bus abgegeben hatte, passt auf den 54-Jährigen. Der Tatverdächtige hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

In Finger verbissen – Polizist dienstunfähig

Kaiserslautern (ots) – Eine 15-Jährige hat am Donnerstagabend 02.06.2022 in der Fruchthallstraße, in den Finger eines Polizisten verbissen, das Pfefferspray eingesetzt werden musste.

Die Polizei war kurz vor 21 Uhr wegen einer Körperverletzung zum Einkaufszentrum in der Innenstadt gerufen worden. Während einer Auseinandersetzung zwischen 2 Pärchen sei ein Mann mit einer Glasflasche verletzt worden. Als die Beamten in diesem Zusammenhang die Personalien von 2 Frauen feststellen wollten, griff die 15-Jährige einen Polizisten an.

Die junge Frau wurde überwältigt und gefesselt. Hierbei verbiss sie sie sich in den Finger eines Beamten. Die 20-Jährige attackierte ihrerseits den Polizisten. Erst als der Beamte gegen die Frauen Pfefferspray einsetzte, löste die 15-Jährige ihren Biss und die 20-Jährige ließ von ihrem Angriff ab.

Einem 39-Jährigen musste der Einsatz eines sogenannten Tasers angedroht werden, weil er versuchte sich in das Geschehen einzumischen.

Der 15-Jährigen wurde vorsorglich eine Blutprobe entnommen. Sie wurde Erziehungsberechtigten überstellt. Die beiden Frauen erwartet ein Strafverfahren. Der verletzte Beamte wurde im Krankenhaus behandelt. Er ist aktuell nicht dienstfähig. |erf

Schneller Fahndungserfolg

Kaiserslautern (ots) – Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Kaiserslauterer Polizei am Donnerstagvormittag verbuchen. 2 Jugendliche wurden festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Wohnungseinbrüche verübt zu haben.

Kurz nach 10 Uhr hatte eine Anwohnerin der Rudolf-Breitscheid-Straße die Polizei verständigt, weil jemand gerade in ihre Wohnung einbrechen wollte. Nach Angaben der jungen Frau hielt sie sich in ihrer Wohnung auf, als es mehrfach klingelte. Nachdem sie nicht darauf reagierte, hörte die 22-Jährige Geräusche an ihrer Tür. Dann habe jemand die Wohnungstür von außen geöffnet, und als in diesem Moment ihr Hund angefangen habe zu bellen, sei die Tür sofort wieder geschlossen worden.

Die junge Frau schaute nach und konnte auf der Straße zwei Unbekannte ausmachen, die in Richtung Mall davonliefen. Sie verständigte umgehend die Polizei, und die ausgerückten Streifen konnten wenig später im Bereich Fackelrondell zwei Jugendliche stellen, die als Tatverdächtige in Frage kommen. Das Duo wurde für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen; die Ermittlungen dauern an. |cri

Bremse versagt – Fußgänger leicht verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer sind am Donnerstag 02.06.2022 in der Pariser Straße zusammengestoßen. Der 73-jährige Passant wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr der 49-jährige Fahrradfahrer verbotswidrig auf dem Gehweg. Als der Fußgänger von einem Hauseingang auf das Trottoir trat, kam es zur Kollision. Der 49-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, die Bremse seines Fahrrads versagte.

Wie sich herausstellte funktionierte die Vorderradbremse nicht. Das Fahrrad war nicht verkehrssicher. Eine Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Fahrerflucht: Auto kracht gegen Hauswand

Reichenbach-Steegen (ots) – Eine Autofahrerin ist am Donnerstag 02.06.2022 in der Hauptstraße mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand gefahren. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Auf die 46-jährige Verdächtige aufmerksam geworden ist ein Zeuge.

Er meldete der Polizei, dass ein unfallbeschädigtes Auto an einer Bushaltestelle hielt und die Fahrerin mit dem Beifahrer die Sitzplätze wechselte, dann fuhr das Duo weg. Schließlich riefen weitere Bürger bei der Polizei an, die kurz zuvor einen Unfall in der Hauptstraße beobachtet hatten. Demnach war ein Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand und eine Mülltonne gekracht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin weg.

Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur der 46-Jährigen. Eine Polizeistreife traf die Frau zu Hause an. Sie war alkoholisiert. Die Verantwortliche erklärte, dass eine Flasche unter das Bremspedal ihres Autos gerutscht sei. Daher habe sie nicht bremsen können. Weil sie keinen Schaden festgestellt habe, sei sie nach der Kollision weitergefahren. Zur Unfallzeit sei sie nüchtern gewesen.

Auf richterliche Anordnung hin wurden der Frau zwei Blutproben entnommen. Sie sollen Aufschluss über ihren Alkoholkonsum und die Blutalkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt geben. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

Teures Wendemanöver

Kaiserslautern (ots) – Offenbar zu ungeduldig war am Donnerstagnachmittag 02.06.2022 ein Autofahrer, der in der Ludwigshafener Straße im Stau stand. Der 62-Jährige wendete verbotswidrig sein Auto und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt mindestens 10.000 Euro schätzt. Die Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 62-Jährige blickt einem teuren Bußgeld entgegen. |erf

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person ist es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr gekommen. Ein bislang unbekannter PKW bog von der Rosenstraße nach rechts in die Richard-Wagner-Straße ab. Die Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Mall befuhr ein Bus, welcher auf Grund des Abbiegevorgangs stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Hierbei stürzte ein Fahrgast und verletzte sich leicht im Brustbereich. Sachschaden ist nicht entstanden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf das unfallflüchtige Fahrzeug geben können. Diese werden bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369 2250 entgegengenommen.

Ladendieb fällt wiederholt auf

Kaiserslautern (ots) – Gleich mehrere Anzeigen hat sich ein Ladendieb am Donnerstagvormittag in Kaiserslautern eingehandelt – und dann selbst Anzeige erstattet. Der amtsbekannte 18-Jährige war am Vormittag zum wiederholten Mal in einem Einkaufsmarkt in der Pariser Straße beim Stehlen aufgefallen.

Der Hausdetektiv beobachtete, wie der junge Mann mehrere Päckchen Zigaretten aus der Auslage nahm und in seine Hosentaschen steckte. Anschließend wollte er das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Der aufmerksame Mitarbeiter sprach den “Langfinger” an, hielt ihn fest und verständigte die Polizei.

Weil der 18-Jährige aufgrund früherer Vorfälle bereits ein lebenslanges Hausverbot in dem Markt hat, wird gegen ihn nun wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruchs ermittelt. Auch der Verdacht einer Beleidigung wird geprüft.

Bei der Anzeigenaufnahme machte der Täter eine Körperverletzung zu seinem Nachteil geltend. Demnach habe ihn der Sicherheitsmitarbeiter so fest am Arm gepackt, dass er den Arm anschließend nicht mehr bewegen konnte… |cri

Betrüger kombinieren ihre Maschen

Kaiserslautern (ots) – Mit einer kombinierten Masche aus Enkeltrick und falscher Polizeibeamter haben Betrüger versucht, einen Mann aus Kaiserslautern hereinzulegen. Wie der Senior am Donnerstag 02.06.2022 bei der Polizei anzeigte, hatte er am Abend zuvor einen Anruf eines unbekannten Mannes erhalten. Dieser gab vor, ein Familienangehöriger zu sein und aufgrund eines Unglücksfalls dringend Bargeld in 5-stelliger Höher zu benötigen.

Weil der angerufene 82-Jährige die Betrugsmasche erkannte, beendete er einfach das Telefonat, ohne auf die Forderung einzugehen. Kurz darauf klingelte sein Telefon erneut, es meldete sich eine andere männliche Stimme und behauptete, Polizeibeamter zu sein. Man kenne den Täter des ersten Anrufs, deshalb sei es wichtig, dass der Senior mit ihnen kooperiere, um den Betrüger zu überführen. Dafür sei es notwendig, dass er den Anrufer am Telefon hinhalte, damit seine Aussagen auf Band aufgezeichnet werden könnten.

Der 82-Jährige erkannte aber auch bei den Angaben dieses Anrufers diverse Ungereimtheiten, weshalb er auch diesmal einfach auflegte, ohne auf die Geschichte weiter einzugehen. Weitere Anrufe erhielt der Mann nicht. Am nächsten Morgen entschloss er sich, die Polizei einzuschalten. Die Ermittlungen laufen.

Eine weitere Betrugsanzeige erstattete ein 24-Jähriger aus dem Stadtgebiet. Bei ihm hatte sich ein angeblicher Mitarbeiter von “Europol” telefonisch gemeldet und wollte ihm weismachen, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliege und sein Bankkonto gefährdet sei. Um eine Verhaftung zu umgehen, sollte der junge Mann sogenannte Wertkarten für mehrere hundert Euro kaufen – was der 24-Jährige zunächst auch tat. Als der Unbekannte dann aber noch einmal anrief und nach den Codes der Wertkarten fragte, wurde der junge Mann schließlich doch misstrauisch und beendete das Gespräch, ohne die Nummern durchzugeben. Dadurch verhinderte er sozusagen im letzten Moment, dass ihm ein finanzieller Schaden entstand. |cri

Kreis Kaiserslautern

Für angebliches Erbe 10.000 Euro bezahlt

Otterbach-Otterberg (ots) – Wegen eines angeblichen Erbes hat eine 55-Jährige mindestens 10.000 Euro an Betrüger verloren. Die Frau war vor etwa 2 Jahren über ein Soziales Netzwerk von einer Unbekannten kontaktiert worden. Sie behauptete, dass die 55-Jährige per Zufallsprinzip für den Nachlass einer alleinstehenden Dame ausgewählt worden sei.

Sie könne 800.000 Euro erben, wenn sie hierfür die Verwaltungskosten und diverse andere Gebühren übernehme. In der Folge überwies die 55-Jährige mindestens 10.000 Euro auf verschiedene Konten.

Der Betrug fiel auf, als die Frau von einem angeblichen Notar aufgefordert wurde, ein Konto zu eröffnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Erneut fällt ein Paketauslieferer durch seine Fahrweise auf

A 62 Bereich Bann (ots) – Am Mittwochvormittag war die Streife der zivilen Verkehrsüberwachung im Bereich der Autobahn 62 unterwegs. Im Streckenabschnitt vom Autobahnkreuz Landstuhl bis zur Anschlussstelle Bann überschritt ein Paketfahrer mit seinem Transporter mehrfach die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Höchstwert in diesem Bereich waren 138 km/h statt der erlaubten 100 km/h.

An der Anschlussstelle Atzel kam es sogar zu einer gemessenen Geschwindigkeit von 148 km/h bei erlaubten 80 km/h. Da der Fahrer gegenüber den Beamten angab, dass er die Bundesrepublik in den nächsten Tagen verlassen will, wurde nach Rücksprache mit der Bußgeldstelle eine fünfstellige Sicherheitsleistung einbehalten.

Bundesstraße gesperrt

Meisenheim (ots) – Defekter Hydraulikschlauch führt zu Verkehrsbehinderungen. Am Donnerstagnachmittag 02.06.2022 verlor ein Bagger auf der B 420 Hydrauliköl.

Zur Bergung des Fahrzeuges und der Beseitigung der Ölspur durch eine Spezialfirma und ein Abschleppunternehmen musste die Straße für eine Dauer von 4 Stunden gesperrt werden. An der Schadensstelle wurde die Polizei von der Feuerwehr der VG Nahe-Glan unterstützt. |pilek