Brand am Dach eines Mehrparteienhauses

Worms (ots) – Am 03.06.2022 gegen 16:41 Uhr kommt es zum Brand eines Dachs an einem Mehrparteienhaus in der Prinz-Carl-Anlage in Worms. Der Brand kann durch Kräfte der Feuerwehr Worms gesichtet werden, welche sich zufällig bei einem Einsatz in der Nähe befinden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kann der Brand frühzeitig gelöscht werden.

Am Dach entsteht dennoch ein kleinerer Schaden. Personen kommen nicht zu Schaden. Die Ursache für den Brand ist ungeklärt und ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Kreis Alzey-Worms

Einbruch in Einfamilienhaus in Ensheim

Ensheim (ots) – In der Zeit wischen Mittwoch 01.06.2022, 17.00 Uhr und Donnerstag 02.06.2022, 11.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in Ensheim. Unbekannte Täter brachen über ein Fenster auf der Terrassenseite und eine Balkontür gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Straße Am Kachelberg ein und durchwühlten sämtliche Zimmer.

Die Täter entkamen unerkannt. Über das Stehlgut liegen gegenwärtig keine Informationen vor. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen oder Personen in Tatortnähe unter 06731/9110.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots) – Am Donnerstag 02.06.2022, ereignete sich in Alzey auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Gegen 10.30 Uhr parkten ein 49-Jähriger aus Eppelsheim und ein 67-Jähriger aus Alzey mit ihren PKW jeweils rückwärts aus ihren gegenüberliegenden Parkplätzen aus und stießen hierbei zusammen.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten leichter Alkoholgeruch bei dem Eppelsheimer auf, der daraufhin freiwillig an einem Alkoholtest teilnahm. Dieser ergab einen Wert von 2,06 Promille in der Atemluft. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins. An den beteiligten PKW war geringer Sachschaden entstanden.