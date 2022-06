Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Mainz (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Donnerstagnachmittag der Diebstahl eines Fahrrads verhindert werden. Der 32-jährige Mainzer beobachtete zunächst, wie eine junge Frau ihr Fahrrad in der Quintinsstraße abstellte und an einem dortigen Schildmast anschloss.

Kurz nachdem die Frau sich in Richtung Innenstadt begab, erschien der 43-jährige Tatverdächtige und begann an dem angeschlossenen Fahrrad zu manipulieren.

Dem Täter gelang es das Fahrrad von dem Mast zu lösen und anschließend damit wegzufahren. Durch unmittelbare Nacheile schaffte es der Zeuge, den wegfahrenden Täter einzuholen. Da der Fahrraddieb jedoch auf laute Rufe und Ansprache nicht reagierte, zog ihn der nacheilende Zeuge vom Fahrrad herunter und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Das Fahrrad wurde im Anschluss an die Eigentümerin übergeben werden. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Überfall auf Lebensmittelgeschäft

Mainz-Laubenheim (ots) – Am vergangenen Donnerstagabend wurde ein Supermarkt in der Rheintalstraße im Stadtteil Laubenheim Ziel eines Raubüberfalls. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der bislang unbekannte Täter kurz vor Ladenschluss, gegen 21:50 Uhr das Lebensmittelgeschäft, wo er sich zielgerichtet zum Kassenbereich bewegte. Dort kaufte er zunächst eine Packung Zigaretten. Als sich die Kassenschublade öffnete, holte der Täter plötzlich eine Schusswaffe hervor, bedrohte hiermit den Kassierer und forderte die Herausgabe des gesamten Kasseninhalts.

Der männliche Täter flüchtete anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Ortskern Laubenheim.

Täterbeschreibung:

Schwarzer Kapuzenpulli mit aufgezogener Kapuze, Schwarze Hose, Weiße OP-Maske.

Trotz groß angelegter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht mehr gestellt werden. Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Bingen

Taschendiebstahl

Guntersblum (ots) – Am Donnerstag 02.06.2022, in der Zeit zwischen 12:45-13:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Guntersblum zu einem Taschendiebstahl. Ein 81jähriger aus Guntersblum kaufte an einem vor dem dortigen Friedhof befindlichen Erdbeerstand ein. Danach begab er sich in Richtung Tankstelle. Hierbei bemerkte er, dass seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche fehlte.

Weiterhin fielen ihm hinter sich 2 junge Männer auf, die er daraufhin anschrie, ihm seine Geldbörse zurückzugeben. Einer der beiden warf daraufhin die Geldbörse weg und die Männer flüchteten mit einem schwarzen VW mit Anhängerkupplung und einem auffälligen silberfarbenen vorderen rechten Kotflügel in Richtung Ortsausgang Ludwigshöhe/B9.

Die Männer waren circa 20 Jahre alt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern, dem Fahrzeug und/oder der Tat machen können, sich bei der Polizei in Oppenheim

(06133-933-0) zu melden.