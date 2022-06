Darmstadt-Dieburg

Wohnungsbrand – Leblose Person bei Löscharbeiten geborgen

Reinheim (ots) – Nachdem am frühen Freitagmorgen 03.06.2022 zunächst ein Dachstuhlbrand in der Pöllnitzstraße gemeldet wurde, begannen die Feuerwehren mit den Löscharbeiten. Im Zuge der Brandbekämpfung wurde eine tote Person aus der Wohnung im Obergeschoß des Zweifamilienhauses geborgen.

Die mit den Ermittlungen betraute Kriminalpolizei (K 10) geht derzeit davon aus, dass es sich hierbei um den 52-jährigen Bewohner handelt, der zusammen mit seinem 81-jährigen Vater in dem Haus lebt. Der Senior konnte unverletzt seine Erdgeschosswohnung verlassen, nachdem ein Nachbar das Feuer entdeckt und ihn aus dem Haus geklingelt hat.

Nach Erkenntnissen der Polizei ist das Feuer im Oberschoss, in der Küche des 52-Jährigen ausgebrochen. Nach ersten Untersuchungen vor Ort, geriet der Backofen aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Der bei dem Brand entstandene Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf mindestens 60.000 Euro. Die Erdgeschoßwohnung ist bewohnbar. Der 81-Jährige ist jedoch vorerst innerhalb der Familie untergekommen.

Darmstadt

Polizeieinsatz an der Stadtteilschule

Darmstadt (ots) – Zu einem größeren Einsatz von Rettungsdienst und Polizei kam es am Freitag (03.06.), kurz nach 13.00 Uhr, an der Stadtteilschule Arheilgen in der Grillparzer Straße. Eine Passantin hatte der Polizei mitgeteilt, bei zwei Jugendlichen auf einem nahe gelegenen Spielplatz eine Waffe bemerkt zu haben. Das Duo sei anschließend in das Schulgebäude gegangen.

Die Meldung wurde von der Polizei sofort als ernst eingestuft und unmittelbar entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Durch den besonnenen Polizeieinsatz im Zusammenwirken mit der Schule konnten 21 Schüler, ihre Lehrer sowie Reinigungspersonal sicher unter polizeilicher Begleitung aus der möglichen Gefahrenzone gebracht werden. Nach Einschätzung der Polizei bestand für die sich in der Schule aufhaltenden Personen keine Gefahr.

Bei der Absuche des Spielplatzes wurden durch die Polizei Kügelchen einer Soft-Air-Waffe aufgefunden. Eine anschließende Durchsuchung des Schulgebäudes samt Nebengebäuden führte nicht zum Auffinden verdächtiger Gegenstände. Die Ermittlungen zu den beiden Jugendlichen dauern an.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen 02.06.2022 gegen 08.30 Uhr, kam es in der Landskronstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines roten Kleinwagens streifte hierbei mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden schwarzen Skodas. Beide Spiegel wurden beschädigt. Der Fahrer des roten Kleinwagens setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort.

Zeugen oder Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41210 in Verbindung zu setzen.

Groß-Gerau

Brand in Palettenlager – Benachbarte Moschee durch Feuer in Mitleidenschaft gezogen – Keine Verletzten

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Nach dem Brandausbruch in einem Palettenlager “Am Flurgraben” am Donnerstagnachmittag 02.06.2022, sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Verletzten zu beklagen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Seit etwa 17.30 Uhr haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauern derweil an. Eine benachbarte Moschee wurde durch das Feuer allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Eine Fassadenseite des Gebäudes wurde beschädigt und die Räumlichkeiten wurden verraucht.

Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Kriminelle plündern fünf Autos

Raunheim (ots) – Fünf im Margeritenweg, Am Schifferstück, in der Küferstraße und im Kirschbaumweg abgestellte Fahrzeuge der Marke BMW gerieten in der Nacht zum Freitag (03.06.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Innenräume der Fahrzeuge und bauten anschließend Lenkräder samt Airbag, Navigationssysteme und weitere technische Teile aus.

In einem Fall erbeuteten sie zudem mehrere Sonnenbrillen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mindestens 50.000 Euro. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Wohnungseinbrecher erbeuten Tresor und Geld

Raunheim (ots) – Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstraße geriet am Donnerstag (02.06.), in der Zeit zwischen 10-12.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in die Räumlichkeiten ein und ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend unter anderem Bargeld und einen Tresor samt Schmuck mitgehen.

Zum Abtransport der Beute haben die Kriminellen vermutlich einen Einkaufstrolley benutzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 03.06.2022 fuhr ein Pkw (Schwarzen Nissan) die Vogelsbergstraße in Richtung Vinsonsstraße über die Kreuzung Mörfelder Straße in 64546 Walldorf entlang. An der Kreuzung Mörfelder Straße, Ecke Vinsonsstraße missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt des auf der Mörfelder Straße fahrenden Fahrradfahrers (auf der Fahrradstraße)und stieß mit diesem zusammen.

Der Fahrradfahrer stürzte darauf und verletzte sich leicht und musste zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden in Höhe von von 1.000 EUR an der rechten Karosserie.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Freitag 03.06.22 zwischen 09:55-10:05 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel, der in der Friedhofstraße, Ecke Mühlstraße am linken Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2.000 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, dass an der kompletten rechten Seite beschädigt wurde.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Mörfelden- Walldorf unter der Telefonnummer 06105/40060 entgegen.

E-Scooter Fahrerin fährt Pkw an und flüchtet

Büttelborn-Worfelden (ots) – Am Freitag (03.06.) um 12.45 Uhr, befuhr eine E-Scooter Fahrerin die Rheinstraße aus Richtung Klein-Gerau in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 84 stürzte die Fahrerin und ist mit einen schwarzen Audi A 4 zusammengestoßen. Anschließend ist sie aufgestanden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Etwa 200 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an dem hinteren Kotflügel beschädigt wurde.

Zeugen haben die Fahrerin wie folgt beschrieben: ca. 40 Jahre alt, ca. 170 groß und schwarze kurze Haare. Hinweise auf die Unfallverursacherin nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

Kreis Bergstraße

Gestört? – Einbrecher flüchten ohne Beute

Lautertal (ots) – Nach erster Durchsicht wurde nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße, Ortsteil Gadernheim, wohl nichts gestohlen. Nachdem sich die Täter zwischen Donnerstagmorgen (02.06.) und Mitternacht an das Haus herangepirscht hatten, wurde die Terrassentür aufgebrochen.

Offensichtlich zogen sie lediglich eine Schublade aus der Flurkommode heraus. Im Anschluss verließen sie das Haus. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört. Über das Gartengrundstück sind sie geflüchtet. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an die Kripo (K 21/ 22), Tel: 06252 / 706-0.

Odenwaldkreis

Sportflieger entdeckt Feuer im Wald an der L 3106

Höchst (ots) – Mehrere Stämme Nutzholz und Gras brannten am Mittwochabend (01.06.) im Wald an der Landesstraße 3106, zwischen Höchst und Rimhorn. Die Brandstelle wurde den Rettungskräften gegen 19.30 Uhr von einem Sportflieger gemeldet. Mit den Löscharbeiten in der Nähe der Obrunnschlucht, Höhe des Vereinsbrunnens, waren die Brandschützer aus Höchst und Bad König beschäftigt. Die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Stand gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Wer zu dem Fall Hinweise geben kann, meldet sich bitte in Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

Nachtrag zum schweren Verkehrsunfall

Mossautal (ots) – Der am 01.06.2022 bei einem Unfall in Mossautal, Bundesstraße 460 schwerst verletzte Motorradfahrer verstarb am heutigen 03.06.2022, 14:53 Uhr, an seinen Verletzungen im Krankenhaus.

