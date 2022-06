Marburg: Schülerin im Zug unsittlich berührt

Marburg (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde am vergangenen Mittwoch 01.06.2022 eine 15-Jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Die Schülerin war unterwegs in der Regionalbahn von Marburg in Richtung Friedensdorf. Ein bislang Unbekannter setzte sich im Zug neben das Mädchen und berührte sie unsittlich.

Nachdem die 15-Jährige den Peiniger aufforderte, dies zu unterlassen, wurden weitere Fahrgäste auf die Situation aufmerksam. Der Mann verließ daraufhin den Zug beim Halt in Sarnau. Der Vater des Opfers erstattete später Strafanzeige bei der Polizei in Marburg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

normale Statur war etwa 35 Jahre alt und ca. 1,80 m groß. Auffällig waren seine lockigen Haare, die zum Zopf gebunden waren. Bekleidet war er u.a. mit einer schwarzen Lederjacke und einem T-Shirt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall in der Regionalbahn ( zwischen Marburg und Sarnau) machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Aktuell rufen vermehrt Betrüger an

Marburg-Biedenkopf (ots) – Der Polizei in Marburg sind bereits eine zweistellige Anzahl von Anrufen bekannt, die heute bei Bürgerinnen und Bürgern in Marburg eingingen. Mit der Masche “Schockanruf/ falsche Polizeibeamte” versuchen Kriminelle, an das Geld der Menschen zu gelangen. Dabei geben sie sich als Polizeibeamte aus und erzählen von einem schlimmen Verkehrsunfall, den ein Verwandter- meist die Tochter oder der Sohn- verursacht haben soll. Zur Abwendung einer Haftstrafe wird nun eine Kaution benötigt.

Beachten Sie folgende Hinweise:

Legen Sie auf, wenn Sie jemand am Telefon nach Geld fragt.

Kontaktieren Sie die angeblich betroffenen Verwandten über die Ihnen bekannten Nummern.

Informieren Sie Freunde und Verwandte über die aktuelle Welle von Anrufen. Sprechen Sie über die gängigen Maschen.

Wenden Sie sich umgehend an die Polizei, wenn Sie Opfer einer dieser Maschen geworden sind.

Kirchhain: Diebstahl von Lastenrad abgebrochen

Zwei vermutlich jugendliche Personen entwendeten am Donnerstag, 2. Juni, ein Lastenfahrrad mit Kinderanhänger von einem Grundstück in der Eisenbahnstraße. Eine Nachbarin beobachtete gegen 19 Uhr den Diebstahl und informierte die Eigentümerin. Diese fand das etwa 6.000 Euro wertvolle Fahrrad wenig später zwei Häuser weiter, nachdem die Diebe es wahrscheinlich aufgrund eines Bedienfehlers nicht richtig fahren konnten und daher stehenließen.

Die Zeugin beschrieb die Diebe als etwa 15-17 Jahre alt. Das Mädchen trug ihre blonden Haare in einem Pferdeschwanz, der Junge war dunkelhaarig, sehr groß und dünn. Beide sahen ungepflegt aus. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Rauschenberg: Diebe in Rohbau

Aus einem Rohbau entwendeten Diebe Werkzeug und Kabel im Wert von etwa 2.000 Euro. Dabei schnitten sie auch die bereits verlegten und noch aus den Wänden heraushängenden Stromkabel ab und nahmen sie mit, nachdem sie zuvor gewaltsam in den Bau des Einfamilienhauses in der Straße Schlossblick eingedrungen waren. Der dadurch entstandene Schaden ist noch nicht bekannt.

Der Diebstahl fand in der Nacht auf Donnerstag 02.06.2022 zwischen 18-09 Uhr, statt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Kirchhain: Fahrrad beschädigt

Ein Herrenrad der Marke Regazzi beschädigten Unbekannte in der Bahnhofstraße und verursachten damit einen Schaden von etwa 200 Euro. Zwischen Dienstag, 31. Mai, 19 Uhr und Donnerstag, 18.15 Uhr, schnitten sie unter anderem die Kabel für die Bremse und Gangschaltung durch. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Falsche Europol-Mitarbeiter

Mit der Masche “falsche Europol-Mitarbeiter” schafften Betrüger es am Mittwoch, 1. Juni, eine Marburgerin zu Überweisungen von mehreren tausend Euro zu bringen. In einem Telefonat erklärten die Betrüger der jungen Frau, dass sie wegen Geldwäsche und Drogenhandel in das Visier der Ermittler geraten sei. Um das Einfrieren ihrer gesamten Ersparnisse zu verhindern, rieten sie ihr, das Geld auf ausländische Konten zu überweisen. Die Marburger folgte dem Rat und verlor dadurch über 4.000 Euro.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die sie von angeblichen Behörden oder Firmen am Telefon erhalten.

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben über ihre Vermögensverhältnisse an Unbekannte weiter.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Holen sie sich Hilfe, wenn sie einen Anruf oder ein Schreiben erhalten, das Sie verunsichert.

Marburg: Audi touchiert

500 Euro Schaden an einem geparkten Audi entstanden am Donnerstag, 2. Juni, als ein unbekannter Autofahrer auf dem oberen Parkdeck in der Straße Krummbogen den blauen A6 vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte.

Nach dem Unfall, der zwischen 8.40 Uhr und 18 Uhr passierte, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

