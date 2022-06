Polizei stellt 10 Räder im Wert von ca. 40.000 Euro sicher

Kassel-Nord (ots) – Die Ortung eines Ende Mai bei einem Keller-Einbruch in der Sickingenstraße gestohlenen Fahrrads über dessen GPS-Tracker führte die Kasseler Polizei am Dienstag dieser Woche zu einem Kleintransporter in der Kasseler Nordstadt.

Die Streife des Polizeireviers Nord war zuvor von der bestohlenen 25-Jährigen über den aktuellen Standort ihres Pedelecs im Wert von ca. 5.000 Euro informiert worden und hatte genau an der genannten Position in der Fichtnerstraße in der Nordstadt den Kleintransporter festgestellt. Sie stellten den Wagen daraufhin sicher, da der Halter des Fahrzeugs gar nicht mehr an seiner Adresse in der Nordstadt zu wohnen schien.

Die weiteren Ermittlungen wurden von den Beamten der für Fahrraddiebstähle zuständigen EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei fortgeführt. Sie konnten den 47-jährigen Halter des Kleintransporters, der inzwischen in Espenau wohnt, ausfindig machen und wegen des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Hehlerei am gestrigen Donnerstag zur Sache vernehmen.

Im Anschluss durchsuchten sie in seinem Beisein das Fahrzeug und fanden dort insgesamt zehn Fahrräder, davon acht hochwertige Pedelecs, ein Rennrad und ein Citybike. Den Gesamtwert der Räder schätzen die Ermittler auf rund 40.000 Euro. Den Großteil der Fahrräder konnten sie bereits Diebstählen in Kassel zuordnen.

Die bestohlenen Fahrradeigentümer werden nun von den Beamten benachrichtigt und dürfen sich über die gute Nachricht freuen. Die Ermittlungen gegen den 47-Jährigen wegen gewerbsmäßiger Hehlerei und zu den Diebstählen der Räder dauern an.

Nächtliche Einbrüche in Kfz-Werkstatt und Lebensmittelgeschäft

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag 03.06.2022 in eine Kfz-Werkstatt und ein Lebensmittelgeschäft in der Kasseler Innenstadt eingebrochen. Aufgrund der örtlichen Nähe der beiden Betriebe ist zu vermuten, dass beide Einbrüche auf das Konto ein und derselben Täter gehen.

Der Einbruch in die Werkstatt im “Grünen Weg”, Ecke Reuterstraße, hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Nacht gegen 03 Uhr ereignet. Die Täter hatten ein Fenster auf der Gebäuderückseite mit mitgebrachtem Werkzeug aufhebelt und waren so in die Werkstatt eingestiegen. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten sie anschließend auf gleichem Weg wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Unweit entfernt kam es zu dem Einbruch in das Lebensmittelgeschäft in der Erzbergerstraße, nahe der Wolfhager Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich die Tatzeit auf dem Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 20:30 Uhr, und dem heutigen frühen Morgen, 04:45 Uhr, eingrenzen.

Wie die aufnehmende Streife des Kriminaldauerdienstes berichtet, stahlen die Täter einen Tresor und Bargeld aus Spendendosen, die im Laden aufgestellt waren. Die weiteren Ermittlungen in den beiden Fällen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

