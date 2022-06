Lieferfahrzeug von Pizzadienst geklaut

Niederhone (ots) – Ein böses Erwachen erwartete am Donnerstagabend 02.06.2022 die Fahrerin eines Pizzadienstes. Unbekannte hatten zunächst eine Pizza zu einer Adresse in Niederhone in der Taschengasse bestellt. Als die 20-jährige Fahrerin diese gegen 22.45 Uhr vor Ort zustellen wollte, musste sie feststellen, dass an der angegebenen Adresse niemand den Pizzadienst beauftragt hatte. Als sie die Ware daraufhin unverrichteter Dinge wieder im Auto verstauen wollte, folgte das böse Erwachen.

Zwischenzeitlich hatten Unbekannte sich das Auto, einen grauen Opel Corsa mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-GB 16, angeeignet und waren abgehauen. Die Frau hatte zum Zustellen der Pizza das Auto mit offener Kofferraumklappe und laufendem Motor zurückgelassen, so dass die Unbekannten hier leichtes Spiel hatten. Außerdem hatte die 20-Jährige ihre Handtasche im Auto gelassen, in der sich u.a. diverse Dokumente und Schlüssel befanden.

Die Frau informierte nach dem Vorfall ihren Chef, der letztlich dann die Polizei verständigte. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem Wagen verliefen bislang erfolglos. Die Polizei in Eschwege ermittelt in dem Fall mit einem Schaden von etwa 1.800 Euro wegen Diebstahl, wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs und wegen Betruges. Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Pkw beim Rangieren touchiert

Eschwege (ots) – Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Paderborn hat am Donnerstag 02.06.2022 gegen 10.50 Uhr in Eschwege am Stad in einem Hinterhof einen geparkten Audi A 6 beim Rangieren beschädigt. Während der Verursacher dabei offenbar unbeschädigt blieb, entstand an dem Audi ein Schaden von 1.000 Euro. Der 50-Jährige wurde im Anschluss gebührenpflichtig verwarnt.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) – In der Straße “Schützengraben” in Eschwege, etwa in Höhe von Haus Nummer 29, ist zwischen Mittwochnachmittag 15.00 Uhr und Freitagmorgen 07.30 Uhr ein auf einem Parkstreifen geparkter champagnerfarbener Fiat (Alfa Romeo) von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Heckbereich beschädigt worden. Der entstandene Schaden liegt bei 1.500 Euro. Der Verursacher ist flüchtig, die Polizei in Eschwege ermittelt daher wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise unter 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Arbeitsunfall – 40-Jähriger unter Radlader eingeklemmt

(ots) – Bei gewerblichen Holzrückarbeiten in Hessisch Lichtenau ist am Freitagmittag ein Mann unter einem Radlader eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Gegen 12.00 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass auf einem Gelände in der Retteröder Straße Holzrückarbeiten stattfinden. Ein 40-jähriger Mann aus Helsa arbeitete auf dem Gelände und betrieb einen Radlader.

Nach den ersten Befragungen vor Ort stellte sich heraus, dass der 40-Jährige mit der Arbeitsmaschine einen Baumstamm gezogen hatte und dann rückwärtsgefahren war. Dabei war er offenbar mit dem Radlader gegen einen Baumstumpf gefahren, wodurch die Arbeitsmaschine umkippte und den Fahrer unter sich begrub.

Der 40-Jährige konnte allerdings rechts schnell geborgen und den verständigten Rettungskräften zugeführt werden. Der 40-Jährige wurde mit Verdacht auf Frakturen im Oberschenkel und Hüftbereich ins Klinikum nach Kassel verbracht. Das Amt für Arbeitsschutz des Regierungspräsidiums in Kassel ist wegen des Vorfalls zwecks weiterer Ermittlungen eingeschaltet worden.

Polizei Witzenhausen

Zeltunterkunft brennt

In die Straße “Am Sande” in Witzenhausen sind Feuerwehr und Polizei aus Witzenhausen am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr ausgerückt. Mehrere Anrufer hatten zuvor dicke Rauchschwaden gemeldet, die von einer in Brand geratenen Zeltunterkunft im dortigen Bereich herrührten. Neben der provisorischen Unterkunft wurde auch der umstehende Baumbewuchs durch die Flammen leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr konnte den Brand relativ schnell unter Kontrolle bringen. Gegen 13.25 Uhr war das Feuer schließlich aus. Der Schaden an dem Baumbestand wird seitens des zuständigen Ordnungsamtes in Witzenhausen auf ca. 100 Euro beziffert. Die Schäden an der in Brand geratenen Unterkunft sind noch nicht beziffert.

Hinsichtlich des Vorfalls werden nun strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich dbzgl. mit der Polizei in Witzenhausen in Verbindung zu setzen unter der Nummer 05542/9304-0.

