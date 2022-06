Mannheim: Musical WE WILL ROCK YOU

Mannheim – Wenn man den Titel des Musical WE WILL ROCK YOU hört, denkt man unwillkürlich an ein Rockkonzert mit Musik von Queen und Freddy Mercury. So weit die Theorie. Das Thema wurde in einem Musical mit einer Geschichte versehen und erfordert vom Besucher- zumindest in der ersten halben Stunde – enorme Aufmerksamkeit.

Um was geht es in dem Stück: Es geht es die Geschichte des Planeten iPad, der seine Individualität und auch seine Musik an ein skrupelloses Software-Imperium verloren hat. Willenlose Gagagirls und Gagaboys waren deren Emporkömmlinge, die nur noch dem bedingungslosen Konsum und ihrem oberflächlichen Vergnügen frönen. Musik wird zum Fremdwort und nicht mehr gespielt. Kompositionen werden durch von Global Soft programmiert. Das Denken und Handeln der Bewohner des düsteren Planeten ist ebenfalls fremdgesteuert.

Nur die beiden Figuren Galileo und Scaramouche beugen sich dem nicht und suchen gemeinsam mit den Bohemians nach der „heiligen Axt des Rocks“. Nur damit kann die Macht der neuen Herrscher zu brechen. Die Bohemians, benannt nach dem berühmten Queen-Song Bohemian Rhapsody“, sind die letzten Rebellen. In ihrem „Heartbreak Hotel“ i bewahren sie ihre Fundstücke aus der großen Zeit des Rock’n’Rolls auf. Eine alte Harley genauso wie eine Videokassette, dem größten Schatz der Bohemians. Begleitet wurde die Hdnlung von 24 Queen-Hits von „Radio Ga Ga“ und „Killer Queen“ bis zu „We will rock you“ und „We are the Champions“.

Die Kulisse bei dem Musical hatte es in sich. Ohne Licht betrachtet, waren es Treppen, kleine Stege mit Geländer und große Wände, die verschoben werden konnten. Bei der Show allerdings entpuppte sich ein Mega Bühnenbild mit unglaublich vielen raffinierten Lichteffekten, die auch den Betrachter in eine total fremde Welt entführten. Die Künstler auf der Bühne, allesamt Musical Stars, bewiesen den ganzen Abend über ihre Professionalität. Die Musik, die einen fetzigen Sound an den Tag brachte, lieferte eine Band, die aber den ganzen Abend über im Verschlossenen gehalten wurde. Schade! Sind es doch die Musiker, deren Identifikation mit der Musik – und vor allem mit der von Freddy Mercury – ein wesentlicher Faktor zum Gelinden sind? Kurz vor Schluss wurden sie per Video wie in einem Fernseher am oberen Rand des Bühnenbildes eingespielt. Unterstrichen wurde das ganze durch phantasievolle bunte Kostüme, die von Künstlern getragen wurden, mit Namen der aktuellen Popstars auf der Bühne tanzten und kommunizierten.

WE WILL ROCK YOU, ist eine schöne Geschichte, die den Zeitgeist gerade mal auf den Arm nimmt. Die Musik von Freddy Mercury wurde bestens eingebaut. Die manchmal langen Dialoge bremsten das virtuelle Geschehen aus, so dass der Funke Begeisterung erst recht spät auf das Publikum übersprang.

Weitere Vorstellungen sind am

Samstag, den 04.06.2022 um 15 Uhr und um 20 Uhr, sowie am

Sonntag, den 05.06.2022, um 14 Uhr.

Rest Tickets gibt es an der Tageskasse.

Fotos vom 02.06.2022