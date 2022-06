Schlägerei – 21-Jähriger im Krankenhaus

Frankfurt-Bahnhofviertel (ots)-(fue) – Am Freitag 03.06.2022 gegen 01.00 Uhr, entwickelte sich in der Taunusstraße/Höhe Hausnummer 40, eine Schlägerei. Laut Aussage von Zeugen sollen sich daran bis zu 15 Personen beteiligt haben. Bei Eintreffen der Polizei waren die Beteiligten geflüchtet.

Vor Ort befand sich noch eine verletzte Person, ein 21-jähriger Mann, der sofort in ein Krankenhaus verbracht werden musste, wo er operiert wurde.

Bislang sind die Gründe für diese Auseinandersetzung noch nicht bekannt. Die Frankfurter Polizei sucht Personen, die zu diesem Sachverhalt sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel: 069-75541440 zu melden. Natürlich nehmen auch alle anderen Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Straßenraub

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Donnerstag 02.06.2022 gegen 07.10 Uhr, befand sich ein 54-Jähriger in der Moselstraße, in Höhe der Hausnummer 30. Dort traf er auf einen ihm unbekannten Mann, der ihn nach Geld fragte. Als er dies ablehnte, schlug der Täter mit den Fäusten auf ihn ein.

Um sich vor den Schlägen zu schützen, zog er seine Jacke nach oben. Nun griff der Täter in die Hosentasche des Geschädigten und entwendete dessen Mobiltelefon und Bargeld in Höhe von insgesamt etwa 300 EUR.

Täterbeschreibung:

Etwa 20 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Südosteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige, dicke Statur mit schwarzen, zurückgegelten Haaren. Trug ein graues Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Turnschuhe.

Polizei nimmt Flohmarktdiebe fest

Frankfurt-Unterliederbach (ots)-(dr) – Zwei 22 und 37 Jahre alte Männer sind gestern Nachmittag (02. Juni 2022) auf einem Flohmarkt an der Jahrhunderhalle aufgeflogen, als sie die Uhr eines 66-jährigen Standbetreibers einsteckten. Eine Polizeistreife nahm die beiden mutmaßlichen Diebe nach kurzer Flucht fest.

Ein 66-jähriger Mann befand sich gegen 11:30 Uhr an seinem Verkaufsstand auf einem Flohmarkt an der Pfaffenwiese, als er den Diebstahl einer von ihm angebotenen Armbanduhr bemerkte. Sofort stellte er das Interessenten-Duo zur Rede und versuchte, die zwei Männer davon abzuhalten, den Ort des Geschehens zu verlassen.

Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 66-Jährige von einem der beiden Männer mehrere Faustschläge ins Gesicht erhielt. Diese begaben sich anschließend zu ihrem Fahrzeug und ergriffen die Flucht.

Währenddessen alarmierte der Geschädigte die Polizei. Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde er später durch herbeigerufene Rettungskräfte medizinisch versorgt.

Einer Polizeistreife gelang es, das gesuchte Fahrzeug auf der A 648 aufzuspüren und dieses am Katharinenkreisel anzuhalten. Die Beamten eröffneten den beiden Geflüchteten die vorläufige Festnahme. Sie mussten die Streife für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle begleiten. Die beiden 37 und 22 Jahre alten Männer erwartet nun aufgrund des räuberischen Diebstahls ein Strafverfahren.

Firmenlauf in der Innenstadt – Hinweise der Polizei

Frankfurt-Innenstadt (ots) – Am Mittwoch 08.06.2022 findet der 28. Firmenlauf “J.P. Morgan Corporate Challenge” statt. Auch dieses Jahr werden wieder Zehntausende erwartet, die gemeinsam durch die Straßen Frankfurts laufen. Die Strecke ist 5,6 Kilometer lang und verläuft durch die Innenstadt.

An diesem Tag wird es ab ca. 15.00 Uhr zu umfangreichen Straßensperrungen kommen. Davon werden auch einige Parkhäuser im Innenstadtbereich betroffen sein, so dass diese nur eingeschränkt erreichbar sein werden. Ebenfalls kann es im Personennahverkehr zu Einschränkungen kommen.

Auf unseren bekannten Social-Media-Kanälen erhalten Sie Informationen rund um die Themen Verkehrseinschränkungen und Sicherheit.

Die Frankfurter Polizei rät an dem Veranstaltungstag die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen sowie den Innenstadtbereich zu umfahren. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen erfolgreichen Lauf.

