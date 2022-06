Motorradfahrer stürzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Fulda/A7 (ots) – Am Donnerstag 02.06.2022, befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer gegen 17:50 Uhr die A7/Kassel-Fulda auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. In diesem Bereich kam es aufgrund hohem Verkehrsaufkommen zu stockendem Verkehr. Nach derzeitigem Kenntnisstand wechselte der Fahrer mit seinem Motorrad Yamaha RN12 auf den linken Fahrstreifen, übersah zunächst den Stau, leitete eine Bremsung ein und stürzte infolgedessen auf die Fahrbahn.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, war aber ansprechbar und wurde, nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch Rettungssanitäter und Notarzt, mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Verkehr wurde über den Standstreifen und rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Lediglich während des Einsatzes des Rettungshubschraubers, welcher auf der BAB 7 landete, wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu entsprechendem Rückstau von mehreren Kilometern.

Die entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Es war kein weiteres Fahrzeug in das Unfallgeschehen involviert.

Fahrbahnsperrung auf BAB A4 – Tank an Sattelzugmaschine aufgerissen

Bad Hersfeld (ots) – Am Donnerstag 02.06.2022, wurde gegen 18:45 Uhr eine größere Öl- bzw. Kraftstoffspur im Baustellenbereich der BAB A4, Kirchheim-Dresden zwischen der AS Bad Hersfeld und der AS Friedewald, gemeldet.

Ermittelungen zufolge befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Spanien mit seinem Sattelzug die BAB A4 im genannten Bereich und streifte im Baustellenbereich mit der rechten Fahrzeugseite die dortige Baustellenbegrenzung (sog. Miniguards), wodurch der Tank beschädigt wurde und massiv Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn lief. Der Fahrer fuhr zunächst weiter und hielt nach etwa 10 Kilometern auf dem Verzögerungsstreifen der AS Friedewald an.

Die Feuerwehr Bad Hersfeld und die Autobahnmeisterei Hönebach waren im Einsatz, um den ausgelaufenen Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn abzustreuen und die Fahrbahn im Anschluss zu reinigen. Zu diesem Zweck musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Dresden für drei Stunden gesperrt werden.

Bis zur Freigabe der gereinigten Fahrbahn staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Dresden auf etwa 12 Kilometer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Über den Sachverhalt wurde die Untere Wasserbehörde in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Sattelzugfahrer unter Drogeneinfluss auf der A7

Fulda (ots) – Bei Kontrollmaßnahmen der Polizeiautobahnstation Petersberg in den Abendstunden des 02.06.2022, wurde eine Streife auf der BAB A7, in Höhe der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen/Fahrtrichtung Würzburg, auf einen polnischen Sattelzug aufmerksam.

Kurz vor der bayerischen Landesgrenze wurde der Sattelzug gegen 21:05 Uhr auf dem Parkplatz Forsthaus, Gemarkung Kalbach, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest bei dem 32-jährigen Fahrer aus Polen, der auf dem Weg von Hamburg nach Stuttgart war, bestätigte den Verdacht eines Drogenkonsums.

Bei dem Sattelzugfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld leisten.

Harley-Davidson Fahrer in Baustelle A7 verunfallt

Niederaula (ots) – Am Freitag, 03.06.2022, befuhr ein 66-jähriger aus dem Raum Ludwigshafen am Rhein gegen 03:30 Uhr mit seinem Motorrad Harley-Davidson FD2 die BAB A7, Kassel-Fulda, zwischen dem AD Kirchheim und dem AD Hattenbach, auf dem rechten der beiden links ausgelagerten Fahrstreifen der dortigen Baustelle.

Im Baustellenbereich geriet der Fahrer nach derzeitigem Ermittlungsstand aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Fahrbahnbegrenzung (Betongleitschutzwand) und stürzte.

Der Fahrer des Motorrades war vor Ort ansprechbar, wurde aber schwer verletzt und an der Unfallstelle durch einen Notarzt sowie Rettungssanitätern medizinisch versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

Die beiden links ausgelagerten Fahrstreifen in der Baustelle mussten wegen der Einsatzmaßnahmen für etwa 50 Minuten gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr staute sich bis zur Freigabe der Fahrbahn auf etwa 3 Kilometer auf.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Verkehrsunfall involviert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Erneut Schockanrufer im Landkreis aktiv

Fulda (ots) – Wie bereits am Donnerstag 02.06.2022, sind auch aktuell zahlreiche sogenannte “Schockanrufer” im gesamten Landkreis Fulda sowie Teilen Bad Hersfelds aktiv: Demnach sei ein naher Angehöriger in einen schweren Unglücksfall verwickelt; um diesen aus behördlichem Gewahrsam auszulösen, sei eine höhere Bargeldsumme erforderlich, welche von einem angeblichen Boten der Polizei abgeholt werden solle.

Aktuell werden offenbar seitens der Täter auch Taxifahrten organisiert, um die oft betagten Opfer an Geldautomaten oder Banken verbringen zu lassen.

In Einzelfällen geben sich die Betrüger auch als Mitarbeiter von EUROPOL aus und verlangen die Auskunft über Vermögenswerte.

Die Polizei warnt:

Übergeben Sie niemals an Unbekannte Bargeld oder sonstige Wertgegenstände wie Schmuck und Ähnliches mehr.

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch kontaktieren und um Übergabe von Bargeld bitten.

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch zum Verwahrort Ihrer Wertgegenständen befragen.

Bitte informieren Sie auch Angehörige und lebensältere Nachbarn über die aktuell laufenden Betrugsversuche. Legen Sie bei entsprechenden Anrufen sofort auf und informieren Sie ggf. Ihre Polizei über den Notruf “110”.

Laternen im Alteburgpark beschädigt

Schotten. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (26.05.), gegen 2 Uhr, mehrere Straßenlaternen im Alteburgpark in der Vogelsbergstraße beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Personen, die Hinweise geben können oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Halle mit Strohballen in Brand geraten

Ulrichstein. Ein Halle mit Strohballen geriet am Donnerstagnachmittag (02.06.), gegen 16.40 Uhr, in Ulrichstein-Wohnfeld aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und führte umfangreiche Löscharbeiten durch. Bei dem Brand wurden Halle und Strohballen komplett zerstört, sodass nach ersten vorläufigen Schätzungen ein Schaden von rund 150.000 Euro entstand. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Alsfeld unter Telefon 06631/974-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Lkw-Fahrer

Burghaun. Am heutigen Freitag (03.06.), gegen 4:50 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Lkw-Fahrer aus Ludwigsau mit seinem Lastzug die B 27 in Burghaun in Richtung Bad Hersfeld. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor er bei einem Bremsmanöver aufgrund eines vorausfahrenden roten 5er BMWs die Kontrolle über das Fahrzeug und überfuhr eine Verkehrsinsel mit Laterne. Anschließend kam der Lkw mit seiner rechten Seite auf dem rechten Gehweg zum Stehen. Ein dort befindlicher Poller wurde ebenfalls beschädigt.

Es entstand insgesamt Sachschaden von circa 10.000 Euro. Der Lkw-Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus in Fulda verbracht. Wer Hinweise auf den roten 5er BMW oder zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/96580 zu melden.

Verkehrsunfallfluchten

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.06.), zwischen 6.30 Uhr und 14.40 Uhr, parkte eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Cornberg ihr Fahrzeug, einen grauen VW Lupo, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Heinrich-von-Stefan-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Kratzspuren an der Fahrerseite fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der Geschädigten touchiert. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.06.), gegen 21.20 Uhr, stellte ein 49-jähriger Fahrer aus Schenklengsfeld an seinem weißen VW Touran fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden verursacht hatte. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der unbekannte Fahrzeugführer den im Bereich “Park & Ride” in der Heinrich-Börner-Straße abgestellten Touran am linken hinteren Kotflügel.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bebra-Breitenbach. Am Donnerstag (02.06.), gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Radfahrer aus Bebra den Radweg entlang der K 74 aus Richtung Breitenbach kommend in Richtung Bebra. Ein 58-jähriger Porsche-Fahrer aus Philippsthal befuhr den geteerten Weg von den Breitenbacher Seen kommend und wollte nach rechts auf die K 74 einbiegen.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen Porsche und Fahrrad. Dabei kam der 58-Jährige zu Sturz und verletzte sich leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Leichtkraftrad gestohlen

Neuhof. Unbekannte stahlen in der Nacht auf Donnerstag (02.06.) ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Beta mit dem amtlichen Kennzeichen FD-B 325 aus einer Garage in der Berliner Straße. Die Enduro-Maschine hat einen Wert von circa 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag (01.06.) und Donnerstagmorgen (02.06.) in eine Schule in der Buseckstraße ein. Die Täter schlugen die Verglasung eines Lichtschachtes auf einem Flachdach ein, um ins Gebäude zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Zwischen Samstag (28.05.) und Montag (30.05.) versuchten Unbekannte in ein Vereinsheim im Gallasiniring einzubrechen. Die von den Tätern angegangene Nebeneingangstür hielt stand, es wurde jedoch 500 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Körperverletzung – Zeugen gesucht

Fulda. Am Mittwochabend (01.06.), gegen 19 Uhr, kam es im Schlosspark zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 17-Jähriger aus Gersfeld im Bereich der Teiche unterwegs, als eine unbekannte männliche und maskierte Person auf ihn zukam. In der Folge schlug der Täter dem 17-jährigen unvermittelt gegen den Kopf und flüchtete anschließend in Richtung Pauluspromenade.

Durch den Angriff wurde der Gersfelder verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Täterbeschreibung:

männlich, circa 18 Jahre alt, etwa 185 cm groß, normale Statur, helle Hautfarbe, komplett schwarz gekleidet (vermutlich Trainingsanzug), schwarze Sturmhaube mit zwei Augenlöchern.

Die Polizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Schlossparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Scheibe von Pkw eingeschlagen

Bad Hersfeld. Im Stadtteil Hohe Luft schlugen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (02.06.) die Scheibe der Fahrertür eines weißen Mercedes Benz 308 CDI ein. Aus dem Inneren entwendeten sie eine rote Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld und flüchteten unerkannt. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Dreherstraße geparkt gewesen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Wildeck. Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend (01.06.) und Donnerstagnachmittag (02.06.) in ein Vereinsheim im Rhädenweg in Obersuhl ein, indem sie die Tür mittels unbekanntem Werkzeug aufhebelten. Im Inneren brachen sie einen Getränkeautomaten auf und entwendeten eine geringe Menge Bargeld sowie eine größere Anzahl an Besteck.

Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

