Mannheim-Neckarstadt (ots) – Bereits am Samstag 19.02.2022 wurde eine 55-Jährige gegen 14 Uhr von einem bislang unbekannten Mann in der Fröhlichstraße angegriffen, der versuchte ihre Handtasche zu rauben. Der Mann flüchtete letztlich ohne Beute, verletzte die Frau jedoch an Armen und Händen.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat bereits kurz nach der Tat die weiteren Ermittlungen übernommen. So gelang es ein Lichtbild des vermeintlichen Täters zu sichern, das aufmerksame Zeuge kurz nach der Tat aufnahmen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf die Identität des gesuchten Mannes, weshalb die Polizei sich nun an die Öffentlichkeit wendet.

Das Bild des Gesuchten können Sie hier abrufen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mannheim-versuchter-handtaschenraub/

Sie kennen den Mann oder können Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder seiner Identität geben? Dann melde Sie sich bitte unter 0621 174-4444 bei der Kriminalpolizei.