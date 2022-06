Dillenburg/A45 (ots) – Mangelnde Ladungssicherung zwang am Mittwoch 01.06.2022 einen Lkw-Fahrer zu einem Stopp auf dem Parkplatz Hirschkopf der A 45. Gegen 10.00 Uhr meldeten besorgte Verkehrsteilnehmer der Sauerlandlinie in Richtung Hanau einen in Rumänien zugelassen Lkw, dessen Ladung offensichtlich vom Anhänge zu rutschen drohte.

Bis eine Streife der Autobahnpolizei Mittelhessen den Laster einholen konnte, war der Fahrer offensichtlich selbst darauf aufmerksam geworden und hatte den Rastplatz “Hirschkopf” angesteuert. Dort verhinderte er mit einer kreativen Aktion, dass Teile seiner Ladung, mehrere Pakete Trapezbleche mit einem Gesamtgewicht von 5,3 Tonnen, vom Anhänger fielen:

Er schnappte sich mehrere Zurrgurte, befestigte diese an einem einbetonierten Tisch und einer Bank und brachte diese auf Spannung.

Die Streife der Autobahnpolizei staunte nicht schlecht, als sie die unkonventionelle Rettungsaktion begutachtete.

Die Kombination aus der falschen Ladungssicherung mit einer rechteckigen Holzkonstruktion und deren Fixierung mit Metallbändern, die dem Gewicht der Bleche nachgaben und eingeknickt waren, und einem für diese Art von Transporten nicht geeigneten Sattelauflieger, hatte die Ladung in die gefährliche Schieflage gebracht.

Nachdem mit einem Kran die oberen Trapez-Bleche umgeladen worden waren und die Ladungssicherung von den Polizisten abgenommen worden war, erlaubten die Ordnungshüter die Weiterfahrt.

