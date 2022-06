Weilerbach (ots) – Ein Mann ist am frühen Donnerstagmorgen 02.06.2022 aus dem Fenster eines Hotels in der Hauptstraße gestürzt. Ein Zeuge fand den Verletzten unterhalb des Fensters liegend, stark blutend und in Unterwäsche. Der Mann war ansprechbar.

Der 45-jährige stark betrunkene Mann, stürzte ca. 2,50 Meter in die Tiefe. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen ist der Polizei aktuell nichts bekannt. |erf