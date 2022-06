Neustadt: Gemeindeschwesterplus beteiligt sich mit drei Angeboten an landesweiten Bewegungstagen

Neustadt an der Weinstraße – In den Tagen vom 13. bis 15. Juni 2022 dreht sich alles um Bewegung und die Vermeidung von Verletzungen durch eine Sturzprophylaxe.

Ziel der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ ist es, die Menschen zu mehr Bewegung und Sport zu motivieren. Bewegung und Sport leisten generationenübergreifend einen wichtigen Beitrag für das soziale Miteinander sowie für die Gesundheitsvorsorge.

Die Gemeindeschwesterplus der Stadt Neustadt an der Weinstraße, die zudem für die Verbandsgemeinde Maikammer zuständig ist, beteiligt sich an der Aktion mit insgesamt drei Angeboten zum Thema Bewegung.

Die Bewegung kommt oft zu kurz. Dabei ist es gerade im höheren Alter sehr wichtig, etwas für Beweglichkeit, Kraft und Koordination zu tun um somit die eigene Mobilität zu erhalten. Mindestens genauso wichtig ist es Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Die Gemeindeschwesterplus informieren über gutes Schuhwerk, den Umgang mit Hilfsmitteln bis hin zu Bewegungsübungen zur Verbesserung der Kraft und des Gleichgewichts, denn: Bewegung verhindert Stürze.

Neben zwei Vorträgen zum Thema Sturzprophylaxe steht am dritten Tag ein gemeinsamer Spaziergang an. Organisiert wird dieser zusammen mit Frau Angelika Hauck von der Ökumenischen Sozialstation Neustadt sowie Herrn Thomas Lörcher vom Stadtteilmanagement Neustadt-Böbig.

Auf dem Programm stehen:

Vortrag Sturzprophylaxe – Sicher bewegen und fit bleiben!

Wann: 13.06.2022 von 15:00 – 16:30 Uhr

Wo: Stiftskirchengemeinde Casimirianum, Ludwigstraße , 67433 Neustadt

Anmeldung: Frau Gerda Hubert, Tel: 06321 – 929 633

Wann: 14.06.2022 von 15:00 – 16:00 Uhr

Wo: Seniorentreff Steinmühle, An der Steinmühle 12, 67487 Maikammer

Anmeldung: Frau Jutta Hermann, Tel.: 06321 – 499 377 0

Wann: 15.06.2022 von 14:00 – 16:30 Uhr

Wo: Stadtteiltreff Böbig, Am Knappengraben 18., 67433 Neustadt

Anmeldung: Stephanie Rößler

Kontaktdaten der Gemeindeschwesterplus Frau Stephanie Rößler:

Tel: 06321 – 855 1418

E-Mail: Gemeindeschwester-plus@neustadt.eu